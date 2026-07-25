بينما تترقب الجماهير موقف الموهبة الشابة حمزة عبد الكريم، تمكن الجناح أليكس جونزاليس من خطف الأنظار وتأكيد تواجده في معسكر برشلونة القادم في إنجلترا بعد تألقه اللافت.
ليس حمزة عبد الكريم.. مهاجم برشلونة الشاب يفاجئ فليك ويحجز تذكرته إلى معسكر إنجلترا!
مفاجأة سارة في برشلونة
استهل نادي برشلونة الإسباني تحضيراته للموسم الجديد بانتصار مقنع على نظيره سي إي يوروبا بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد، في المواجهة التدريبية التي أُقيمت في المدينة الرياضية خوان جامبر.
وبحسب تقرير صحيفة "سبورت"، فرض الفريق الكتالوني سيطرته المطلقة على مجريات اللقاء، حيث برز بقوة اسم اللاعب الشاب أليكس جونزاليس، الذي ترك بصمة فورية بمجرد دخوله إلى أرض الملعب.
وفي الوقت الذي تترقب فيه الجماهير موقف المواهب الأخرى مثل حمزة عبد الكريم، نجح الجناح الواعد في تسجيل هدف وتقديم تمريرة حاسمة، ليتوج أسبوعه الثاني تحت قيادة المدرب هانز فليك بأفضل طريقة، مؤكداً أحقيته بالتواجد مع الفريق.
- الصفحة الرسيمة لبرشلونة
منافسة شرسة بين المواهب
جاءت هذه الفرصة الذهبية بعد أن أظهر جونزاليس مستويات استثنائية خلال المراحل الختامية من موسم 2025/2026 مع فريق الشباب. وكان اللاعب قد انضم من أكاديمية دام، ليسجل ظهوره الأول مع فريق المدرب بول بلاناس في أوائل شهر أبريل الماضي.
وخلال مباراة سي إي يوروبا الأخيرة، صنع الجناح الشاب هدفاً لزميله إبريما تونكارا في الدقيقة الثامنة والأربعين إثر اختراق رائع، قبل أن يعود ليحرز هدفاً مستغلاً تمريرة من توني فرنانديز. ومكنت هذه المواجهة فليك من تقييم أداء المواهب الشابة ومشاركتهم مع أسماء بارزة مثل أليخاندرو بالدي. ويأتي هذا التألق ليضع ضغوطاً إضافية على باقي الشبان، ومن بينهم عبد الكريم، لإثبات جدارتهم فنياً.
ترقب في غرفة الملابس
وقع أليكس عقداً يغطي المرحلة النهائية من فئة الشباب بالإضافة إلى موسمين مع الفريق الرديف. ومع ذلك، فضل الجهاز الفني للفريق الأول دمجه مبكراً في التدريبات التحضيرية. ويتميز المهاجم البالغ من العمر تسعة عشر عاماً بقدراته الهجومية المتنوعة، وإجادته اللعب على كلا الجناحين، إضافة إلى حسه التهديفي العالي.
وتسير عملية تأقلم الشاب داخل غرفة ملابس برشلونة بسلاسة ملحوظة، مدعوماً بمساندة الطاقم الفني ولاعبي الفريق الأول. وفي الوقت الذي ضمن فيه اللاعب تواجده في المرحلة المقبلة، لا يزال عبد الكريم يترقب قرار فليك النهائي بشأن ضمه إلى قائمة الفريق المسافرة للمعسكر التدريبي، مما يضفي أجواء من الترقب والمنافسة.
- Getty Images
إعلان قائمة معسكر إنجلترا
تتجه أنظار فليك الآن نحو اصطحاب المواهب المتألقة إلى معسكر "سانت جورج بارك" الإنجليزي، حيث سيحظى جونزاليس بفرصة الظهور أمام برمنغهام سيتي يوم الجمعة. في المقابل، تحبس الجماهير الكتالونية أنفاسها في انتظار إعلان القائمة الرسمية صباح الإثنين المقبل، لمعرفة ما إذا كان عبد الكريم سيلحق بزميله.
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