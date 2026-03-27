"ليس بعد!" - جون توشاك ينفي ادعاء ابنه بأنه مصاب بالخرف، في تصريح لأسطورة ليفربول
ليجند يرد على الشائعات المتعلقة بصحته
بدا المدرب الويلزي العظيم في حالة معنوية عالية في منزله ببيسالو، مرتديًا بدلة رياضية تحمل شعار ريال سوسيداد، في محاولة لتبديد الشائعات التي أحاطت بصحته النفسية. وسارع «بركان» كرة القدم الويلزية إلى التقليل من خطورة العناوين الرئيسية التي تصدرت الصحف مؤخرًا، محافظًا على نفس الروح القتالية التي ميزت مسيرته الحافلة بالإنجازات في أنفيلد وفي أنحاء أوروبا.
وكشفت زوجته، ماي، أن الحديث العام تسبب في ضائقة كبيرة داخل أسرتهما. ولحماية المدرب المخضرم من القلق المتزايد والآثار العاطفية للتقارير، اتخذت خطوة إخفاء هاتفه المحمول لمنعه من قراءة المزيد من التكهنات حول حالته.
"أتذكر الأهداف التي سجلتها"
"مصاب بالخرف؟ ليس بعد"، قال توشاك لصحيفة «إل موندو» بابتسامة ساخرة. ورغم أن المهاجم السابق اعترف بوجود بعض الثغرات في ذاكرته قصيرة المدى، إلا أنه لا يزال يتمتع بذهن حاد عند الحديث عن إنجازاته الكروية. «لقد نسيت كل الأهداف التي أهدرتها، لكنني أتذكر تمامًا تلك التي سجلتها».
ينبع هذا الالتباس من مقابلة أجراها ابنه كاميرون، حيث ادعى أن والده يواجه صراعاً يومياً مع ذاكرته. ومع ذلك، أوضحت ماي أن الاثنين لم يلتقيا منذ عامين، مما يلقي بظلال من الشك على دقة تلك الادعاءات. "لقد نام في الثانية صباحاً وهو يبكي"، تقول ماي، في إشارة إلى القلق الذي تسببت فيه تصريحات ابنه الأكبر. "لم يرَ والده منذ عامين".
معركة مع المرض تهدد الحياة
ظلت صحة توشاك موضع قلق منذ إصابته بفيروس كوفيد-19 قبل ست سنوات. فقد أمضى اللاعب الويلزي 16 يوماً في وحدة العناية المركزة ببرشلونة، وهي تجربة عصيبة استلزمت إدخال أنبوب تنفسي وتركته مقيداً مؤقتاً على كرسي متحرك.
"كنت محظوظاً لأنني نجوت"، قال توشاك متذكراً تلك التجربة. "أخبرني الأطباء أنني لو لم أكن رياضياً، لما كنت قد نجوت".
حياة هادئة في كاتالونيا
يبلغ توشاك الآن 77 عامًا، ويقضي حياة هادئة في جيرونا محاطًا بخمسة كلاب. وقد اعترف بأنه يشعر بثقل سنه، مستخدمًا تعبيرًا مألوفًا كان قد ترجمه إلى الإسبانية قبل عقود: «لم أعد شابًا صغيرًا».