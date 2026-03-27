"ليس بعد!" - جون توشاك ينفي ادعاء ابنه بأنه مصاب بالخرف، في تصريح لأسطورة ليفربول

بدا المدرب الويلزي العظيم في حالة معنوية عالية في منزله ببيسالو، مرتديًا بدلة رياضية تحمل شعار ريال سوسيداد، في محاولة لتبديد الشائعات التي أحاطت بصحته النفسية. وسارع «بركان» كرة القدم الويلزية إلى التقليل من خطورة العناوين الرئيسية التي تصدرت الصحف مؤخرًا، محافظًا على نفس الروح القتالية التي ميزت مسيرته الحافلة بالإنجازات في أنفيلد وفي أنحاء أوروبا.

وكشفت زوجته، ماي، أن الحديث العام تسبب في ضائقة كبيرة داخل أسرتهما. ولحماية المدرب المخضرم من القلق المتزايد والآثار العاطفية للتقارير، اتخذت خطوة إخفاء هاتفه المحمول لمنعه من قراءة المزيد من التكهنات حول حالته.