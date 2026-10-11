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ليس أوليسي.. رئيس بايرن ميونخ يختار صاحب الكرة الذهبية ويؤكد: ريال مدريد لا يستطيع إجبارنا على البيع!
هاينر يدعم كين للتتويج بالمجد الفردي
وصل الجدل حول أفضل لاعب في العالم إلى أليانز أرينا، حيث قدّم رئيس بايرن ميونخ هاينر رأيًا حاسمًا بشأن أي من نجومه يستحق الكرة الذهبية. فقد قدّم كل من كين وأوليسي مستويات رائعة في ألمانيا، ما دفع إلى مطالبات بأخذ كليهما في الاعتبار لنيل الجائزة.
لكن عندما اضطر إلى الاختيار بين قائد منتخب إنجلترا والجناح الفرنسي، أقرّ هاينر بأنه يميل إلى المهاجم المخضرم الذي حطّم أرقامًا قياسية عديدة منذ قدومه من توتنهام .
وفي حديثه عن المنافسة الداخلية على الجائزة، قدّم هاينر تقييمًا واضحًا لمكانة اللاعبين في نظره، قائلًا: «كل من ميكايل أوليسي وهاري كين يستحق الفوز بالكرة الذهبية، لكنني سأمنحها لهاري كين»، في تصريحاته لصحيفة بيلد.
- Getty Images Sport
هاينر يتوقع تتويج أوليسي بالكرة الذهبية مستقبلاً
وأشار الرئيس إلى أنه بينما يمتلك كلاهما الجودة اللازمة للتتويج بلقب الأفضل في العالم، فإن التميز المستمر لكين وأقدميته قد يمنحانه الأفضلية في دورة التصويت الحالية، في ظل استمرار المهاجم في كونه محور هجوم بايرن ميونخ.
ورغم اختياره للاعب الإنجليزي، سارع هاينر إلى الإشارة إلى أن المستقبل يبدو ملكًا لزميله الفرنسي. فقد تأقلم اللاعب السابق لكريستال بالاس مع الحياة في البوندسليجا بسرعة لافتة، وترى إدارة النادي أن الأمر مسألة وقت فقط قبل أن يرفع الجائزة بنفسه. وأوضح رئيس بايرن موقفه بقوله: "لا يزال أمام مايكل أوليسي سنوات عديدة للفوز بالكرة الذهبية".
الثقة في مشروع أوليسي
وإلى جانب الجوائز الفردية، تحدث هاينر عن الصعود السريع لأوليسي، الذي أصبح في وقت قصير أحد أكثر المواهب إثارة في كرة القدم الأوروبية. وقد تساءل بعض المحللين عمّا إذا كان الدوري الألماني يوفّر منصة كافية للاعب تتزايد مكانته بهذا الشكل، لكن رئيس بايرن كان حاسمًا في دفاعه عن البيئة التنافسية في النادي، ورفض فكرة أن صاحب الـ24 عامًا يحتاج إلى الانتقال إلى مكان آخر لتحقيق أعلى طموحاته.
وشدّد هاينر على أن أوليسي يتواجد حاليًا في أفضل مكان ممكن لمواصلة تطوره ليصبح أيقونة عالمية، وقال: "نحن سعداء للغاية بوجود أوليسي معنا. لقد أصبح أحد أفضل اللاعبين في العالم، وأنا مقتنع بأنه قادر على الفوز بالكرة الذهبية يومًا ما، وربما حتى هذا العام".
وأضاف الرئيس: "إنه يشعر بالارتياح الشديد معنا. يمكنه الفوز بالألقاب مع بايرن والمنافسة على أعلى مستوى في أوروبا. لقد وصلنا إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وخضنا مباريات رائعة ضد باريس سان جيرمان. هذا ما يبحث عنه".
- Getty Images Sport
الصمود في وجه اهتمام ريال مدريد
الأداء المميز الذي يقدّمه اللاعب جذب بطبيعة الحال اهتمام أندية أخرى، إذ يتردد اسم ريال مدريد كثيرًا كوجهة محتملة للاعب الفرنسي. وقد تزايدت التكهنات بشأن انتقاله إلى العاصمة الإسبانية في ظل مواصلة أوليسي فرض سيطرته على دفاعات فرق الدوري الألماني. وفي حديثه عن الأنباء التي تربط أوليسي بالرحيل، أكد هاينر مجددًا صلابة موقف النادي قائلًا: «أنا مقتنع بأن بايرن ميونخ نادٍ لا يمكن إجباره على بيع لاعبيه، لأننا نتخذ قراراتنا من موقع قوة».
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