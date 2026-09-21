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"ليست للبيع".. جياني إنفانتينو يعرض خطط إصلاح الفيفا!
إنفانتينو يتمسك بموقفه بشأن استقلالية الفيفا
وجّه إنفانتينو رسالة تحدٍّ إلى منتقديه، مؤكدًا أنّ "العمليات الديمقراطية للفيفا واستقلاليته وسلطته الرياضية لم تكن يومًا معروضة للبيع". وقد أصدر رئيس الهيئة الحاكمة لكرة القدم العالمية هذا التصريح في رسالة رسمية أرسلها إلى أعضاء مجلس الفيفا ورؤساء الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 اتحادًا.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يحاول فيه إنفانتينو تجاوز تداعيات مقترح "فيفا فورورد إنتربرايز" (FFE) الذي جرى التخلي عنه، والذي أثار موجة انتقادات واسعة في أوساط اللعبة. وأضاف: "إنها ليست للبيع ولن تكون كذلك أبدًا"، مؤكدًا موقفه بأنّ المنظمة لن تفرّط في سيطرتها على الرياضة مقابل استثمارات خارجية.
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إنفانتينو يوضّح مقترح الفيفا الملغى
كانت خطة FFE المثيرة للجدل، التي تم تسريبها مؤخرًا إلى وسائل الإعلام، ستتضمن تحولًا كبيرًا في طريقة إدارة أبرز بطولات الفيفا. وبموجب الترتيب المقترح، كان صندوق استثماري أمريكي سيستحوذ على حصة في كأس العالم للرجال والسيدات، إلى جانب بطولات كبرى أخرى تابعة للفيفا.
لكن، وعقب ضغوط داخلية وخارجية، تم إلغاء المشروع رسميًا. واستخدم إنفانتينو مراسلته الأخيرة ليوضح أن المبادرة لم تكن تهدف مطلقًا إلى التنازل عن السلطة الرياضية، لكنه أقر بأن التسريب المبكر للخطة قد تسبب في حالة واسعة من القلق وسوء الفهم بين الدول الأعضاء.
خريطة طريق جديدة لإصلاح الحوكمة
ردًا على التوتر الذي خلقه ذلك الوضع، طرح إنفانتينو مسارين مختلفين للإصلاح المؤسسي قبل اجتماع مجلس الفيفا المقبل المقرر في 15 أكتوبر. يتضمن المقترح الأول نظرة معمّقة في كيفية تعامل المنظمة مع أكبر مشاريعها. وكتب إنفانتينو: "أولًا، سأسأل المجلس عمّا إذا كان يرغب في تكليف جهة خارجية مستقلة بإجراء مراجعة لإطار الحوكمة الحالي في الفيفا الخاص بالمبادرات الاستراتيجية الكبرى، وتقديم توصيات بشأن التحسينات المحتملة".
أما الركيزة الثانية من خطته الإصلاحية فتركّز على توسيع الحوار بين القيادة المركزية في زيورخ ومختلف الهيئات الإقليمية التي تدير اللعبة على مستوى العالم. وقال: "ثانيًا، سأقترح أن ينشئ المجلس عملية تشاور مباشرة ومنظّمة ومحدّدة زمنيًا مع الاتحادات القارية والاتحادات الأعضاء والأطراف المعنية حول كيفية تعزيز عملية صنع القرار في الفيفا بشكل أكبر".
وأضاف: "ستدعو عملية التشاور إلى تقديم مقترحات محددة بشأن المشاركة المؤسسية في وقت أبكر، والأدوار الخاصة بكل من الرئيس والمكتب والمجلس والكونجرس، والسبل العملية لتعزيز الشفافية والمشاركة والمساءلة في المبادرات الاستراتيجية الكبرى".
- Getty
الاستفادة من الأزمة
وفي معرض حديثه المباشر عن انهيار المشروع، اعترف إنفانتينو بأن العملية التي طُرحت من خلالها الفكرة كانت مشوبة بالعيوب. وأشار إلى أن الاقتراح وصل إلى الرأي العام قبل انتهاء العملية المؤسسية الرسمية، ما أدى إلى "الانطباع بأن القرارات قد اتُّخذت بالفعل" في حين أن ذلك لم يحدث.
وبحسب الرئيس، فقد ظل المشروع مجرد اقتراح كان يعتمد دائمًا على الضوء الأخضر من مجلس الفيفا. غير أن سحب الخطة كان بمثابة محفّز لأفكار الإصلاح الجديدة هذه. وأشار إنفانتينو إلى أن "هذه التجربة عزّزت نقطة بسيطة: الهدف الجدير بالاهتمام يجب أن يقابله مسار يحظى بالثقة."
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