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علي رفعت

ليست الأهداف فقط: عفوًا زيدان.. بيلينجهام تفوق هنا وهناك وماذا سيفعل ريال مدريد من دونه؟!

فقرات ومقالات
ريال مدريد ضد رايو فاليكانو
ريال مدريد
رايو فاليكانو
الدوري الإسباني
جود بيلينجهام

في ليلة عانق فيها المجد وتساوى مع أساطير النادي في سجل الأهداف، أثبت جود بيلينجهام أن حكايته في ريال مدريد تتجاوز مجرد التسجيل وهز الشباك.

حقق ريال مدريد فوزًا عريضًا على ضيفه رايو فاييكانو بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في المواجهة التي جمعت الطرفين على أرضية ملعب سانتياجو برنابيو ضمن فعاليات الجولة الخامسة من منافسات الدوري الإسباني.

ليستعيد الفريق توازنه المحلي بعد تعثره الأخير، في لقاء شهد تتويج النجم الإنجليزي جود بيلينجهام بجائزة رجل المباراة نظير مردوده الاستثنائي.


  • Jude Bellingham of Real Madrid celebrates scoring his team’s first goal during the LaLiga EA Sports 2026/27 matchGetty Images

    كسر الحرج التاريخي

    بلغ بيلينجهام هدفه رقم 49 بقميص النادي الملكي ليعادل السجل التهديفي للأسطورة الفرنسي زين الدين زيدان والهداف الكرواتي دافور شوكر، غير أن هذا الرقم التاريخي لا يروي سوى جزء يسير من الحقيقة المجردة.

    يتردد قطاع واسع من عشاق الساحرة المستديرة في البوح بحقيقة كروية واضحة بدافع الخجل من المساس بمكانة زيزو الخالدة، لكن الواقع التكتيكي يؤكد تفوق النجم الإنجليزي الكاسح في الجوانب الدفاعية والالتحامات البدنية الشرسة، فزيدان كان صانع ألعاب كلاسيكي حر يعتمد على سحر اللمسة الأولى والتحكم بالنسق دون أن يُطلب منه استنزاف طاقته في المهام الارتدادية الشاقة.

    بينما يمثل بيلينجهام النموذج المتكامل للاعب الوسط الحديث الذي يجمع بين التهديف والشراسة الدفاعية المطلقة.


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  • imago-sport-1083084512.jpgDeFodi Images

    حضور رقمي يبرهن التفوق

    الأرقام التي سطرها النجم الإنجليزي في ليلة البرنابيو لم تكن مجرد إحصاءات عادية بل وثيقة دامغة على أدواره المركبة في كل شبر من المستطيل الأخضر. 

    أحرز بيلينجهام هدف فريقه الثالث ببراعة لافتة وصنع فرصتين سانحتين للتسجيل مع دقة تمرير بلغت 100% داخل نصف ملعب فريقه لضمان الخروج الآمن بالكرة تحت الضغط، بالإضافة إلى ممارسة هوايته في كسر الخطوط عبر حمل الكرة لمسافة تجاوزت 215 مترًا والنجاح في أربع مراوغات من أصل خمس محاولات.

    ولم تتوقف هذه الفاعلية عند الثلث الهجومي بل امتدت لتشمل واجبات قتالية مذهلة تجسدت في خوضه 15 صراعًا أرضيًا وافتكاكه الكرة بنجاح كامل في كل التدخلات المباشرة، مع استعادة الاستحواذ في ست مناسبات حاسمة وتدخل انزلاقي رائع أنقذ كرة خطيرة في وقت حرج من عمر اللقاء.


  • mourinho(C)Getty Images

    الرئة التي تخفي عيوب المنظومة

    تحول النجم الشاب إلى الساتر الحقيقي الذي يداري عيوب خط وسط ريال مدريد ويحفظ توازنه في ظل التخبط الفني الحالي.

    فمع بطء تحرك برناردو سيلفا وغياب قدرته على فرض أسلوب التحكم المعتاد، واستنزاف فالفيردي في أدوار تغطية المساحات دون مساهمة هجومية ملموسة، يجد ريال مدريد نفسه أمام معضلة حقيقية في بناء الهجمات.

    وهنا تحديدًا يتدخل بيلينجهام لسد الفراغات بالهبوط إلى عمق مناطقه لافتكاك الكرة وبدء التحول السريع، متحملًا عبء أدوار لاعب الارتكاز وصانع الألعاب والمهاجم القادم من الخلف في آن واحد، وهو ما يطرح تساؤلًا مخيفًا حول الكيفية التي سيبدو عليها الفريق لو غاب هذا المحرك الاستثنائي عن صفوفه.


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  • Bellingham-Zidane Real Madrid splitGetty Images

    بيت القصيد

    الاحتفاء بمعادلة بيلينجهام لأرقام زيدان التهديفية يظل إنصافًا منقوصًا للاعب يبذل الغالي والنفيس على أرضية الميدان.

    فالإنجليزي تفوق في مناطق لم يقترب منها أصحاب السحر الكلاسيكي، ليصبح صمام الأمان والمحرك الهجومي الذي يحمل الفريق على كتفيه، ولولاه لانكشفت عيوب خط الوسط وبات ريال مدريد بلا درع حقيقي يحميه في المواعيد الكبرى.


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