ليست الأهداف فقط: عفوًا زيدان.. بيلينجهام تفوق هنا وهناك وماذا سيفعل ريال مدريد من دونه؟!

بلغ بيلينجهام هدفه رقم 49 بقميص النادي الملكي ليعادل السجل التهديفي للأسطورة الفرنسي زين الدين زيدان والهداف الكرواتي دافور شوكر، غير أن هذا الرقم التاريخي لا يروي سوى جزء يسير من الحقيقة المجردة.

يتردد قطاع واسع من عشاق الساحرة المستديرة في البوح بحقيقة كروية واضحة بدافع الخجل من المساس بمكانة زيزو الخالدة، لكن الواقع التكتيكي يؤكد تفوق النجم الإنجليزي الكاسح في الجوانب الدفاعية والالتحامات البدنية الشرسة، فزيدان كان صانع ألعاب كلاسيكي حر يعتمد على سحر اللمسة الأولى والتحكم بالنسق دون أن يُطلب منه استنزاف طاقته في المهام الارتدادية الشاقة.

بينما يمثل بيلينجهام النموذج المتكامل للاعب الوسط الحديث الذي يجمع بين التهديف والشراسة الدفاعية المطلقة.



