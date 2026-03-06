ليدز يونايتد يصدر بياناً يحث فيه المشجعين على احترام توقف المباراة خلال شهر رمضان خلال مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي ضد نورويتش بعد الجدل الذي أفسد مباراة مانشستر سيتي

في محاولة لتفسير سبب حدوث الصيحات الاستهجان، صرح ليدز: "كانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إيقاف مباراة في ملعب إيلاند رود للسماح للاعبين الذين يصومون رمضان بفطر صيامهم. بعد فوات الأوان، كان ينبغي أن نكون أكثر استباقية في اتصالاتنا قبل مباراة مانشستر سيتي لشرح الأمر للجماهير، فقد كان هناك نقص واضح في الوعي لدى بعض الحاضرين للمباراة.

"على الرغم من أننا عرضنا رسالة على الشاشة الكبيرة في ملعب إيلاند رود لشرح سبب توقف المباراة، إلا أن هذه الرسالة لم تكن مرئية لحوالي 25 في المائة من الملعب، بما في ذلك المدرج الجنوبي.

"في مباراتنا السابقة مع مانشستر سيتي في ملعب إيتهاد في نوفمبر 2025، تم إيقاف المباراة بشكل مثير للجدل في الشوط الثاني من أجل "وقت مستقطع تكتيكي" خلال استراحة بسبب إصابة، ومع تجمع اللاعبين على خط التماس، ربما اعتقد المشجعون أن هذا يحدث مرة أخرى (حدثت حادثة مماثلة يوم الثلاثاء الماضي ضد سندرلاند AFC مما أدى إلى صيحات استهجان).

"في وقت التوقف، ونظراً لشدة المباراة في بدايتها، شعر عدد من اللاعبين بالارتباك حول سبب توقف المباراة، وهو ما يمكن رؤيته بوضوح في لقطات البث، وقد يكون أدى ذلك إلى ارتباك المشجعين أيضاً."