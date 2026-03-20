ليبرالي: "في ميلان كنت أشعر وكأنني في ملعب، وسأظل ممتنًا لفونسيكا إلى الأبد. كاتانزارو؟ في البداية كان عليّ أن أتكيف"

كانت مسألة وقت فقط. الآن، ماتيا ليبيرالي يبرز على الساحة. لاعب خط الوسط المهاجم من مواليد 2007، نشأ في أكاديمية ميلان التي باعته في الصيف إلى كاتانزارو بشكل نهائي (بدون تكلفة مع احتفاظ الروسونيري بـ 50٪ من قيمة إعادة بيعه في المستقبل)؛ بعد بضعة أشهر بعيدًا عن الأضواء، يمنحه أكويلاني الآن فرصة اللعب بشكل أكثر انتظامًا، ويكافئه الشاب بأداء عالي الجودة. خلال مقابلة مع Goal، تحدث ليبيرالي عن انطباعاته عن دوري الدرجة الثانية: "الأمور تسير بشكل جيد جدًا بالنسبة لي. شعرت بانطباعات جيدة على الفور، وكالجميع في البداية كان عليّ التكيف، لأن الانتقال من فريق الشباب إلى الفريق الأول يمثل قفزة كبيرة. لكن المدرب أكويلاني والمدير بوليتو وجميع أعضاء الفريق منحوني الوقت الكافي للتأقلم، والآن أعتقد وأتمنى أن أستمر على هذا المنوال".



