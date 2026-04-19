"لماذا استبدلتني؟".. كشف تفاصيل محادثة لياو وأليجري رغم تغطية فمه!

بدا على لياو بعض التردد عند استبداله في الشوط الثاني من مباراة فيرونا وميلان، وفي المباراة التي فاز بها الفريق بفضل هدف رابيو، ترك اللاعب البرتغالي مكانه لخيمينيز في الدقيقة 63، حيث كاد الأخير أن يُستبدل بدوره من قبل أليجري بسبب تأثيره المخيب للآمال على مجريات المباراة.

عندما قرر أليجري استبدال لياو، بدا المهاجم الروسونيري في حيرة من أمره، لدرجة أنه سأل ألدو دولتشيتي، مساعد المدرب، "لماذا تستبدلني؟" كما نقلت قناة DAZN.

عندها، قام دولتشيتي بإشارة تشير إلى العمق، وهي السمة التي لم يتمكن لياو من إظهارها في الشوط الثاني من المباراة، مما أدى إلى استبداله قبل الموعد المتوقع.









