وسط صدمة كأس العالم .. باريديس يتحدث عن مصير ليونيل ميسي من الاعتزال: لقد اتخذ قراره!

كشف لياندرو باريديس، محور فريق بوكا جونيورز، عن صدمة لعشاق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، فيما يتعلق بمستقبله الدولي، بعد خسارة لقب كأس العالم 2026.

وقدم ليونيل ميسي أداءً استثنائيًا في عمر الـ39 عامًا، حيث كان بمثابة "المنقذ" لرحلة المنتخب الأرجنتيني، في الوصول إلى نهائي مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بتوقيعه على 8 أهداف و4 تمريرات حاسمة، إلا أن الحلم الأرجنتيني بتكرار إنجاز البرازيل الغائب منذ 1962، بالفوز بلقبين على التوالي، تحطم عند صخرة إسبانيا، التي فازت بالمونديال، للمرة الثانية في تاريخها.

خسارة موجعة، صاحبتها دموع ليونيل ميسي، في المشهد الختامي، ليثير التساؤلات حول مستقبله مع منتخب الأرجنتين، وما إذا كان نهائي كأس العالم 2026، هو المحطة الأخيرة، قبل تعليق حذائه الدولي.