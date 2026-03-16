ليام روزينيور يؤكد عقد اجتماع مع PGMOL بعد لحظة غريبة من التشاور مع الحكم قبل مباراة نيوكاسل
اجتماع غريب يثير الجدل
وجد النادي اللندني نفسه في قلب عاصفة غير معتادة حول التحكيم عقب هزيمته المحبطة بنتيجة 1-0 في ملعب سانت جيمس بارك. قبل أن تبدأ المباراة، اجتمع الفريق في تجمع قبل المباراة شارك فيه بشكل مفاجئ الحكم بول تيرني. سرعان ما انتشرت هذه المشاهد الغريبة على نطاق واسع، مما أدى إلى تكهنات واسعة النطاق وتدقيق إعلامي مكثف بشأن نوايا الفريق. طغت هذه الحادثة على عطلة نهاية أسبوع مخيبة للآمال للبلوز في الدوري الإنجليزي الممتاز، مما أدى إلى تزايد التساؤلات قبل مباراتهم الحاسمة في دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان.
المحادثات المقررة مع PGMOL
اتخذ المدرب الرئيسي الآن خطوات استباقية لمعالجة تداعيات أحداث نهاية الأسبوع، مؤكداً أنه سيسعى للحصول على توضيح مباشر من هيئة التحكيم. وعندما سُئل عما إذا كان قد تحدث معهم بالفعل، أوضح نواياه للصحافة. "لا، لم أفعل. لديّ اجتماع مقرر معهم هذا الأسبوع وجهًا لوجه، وأعتقد أن ذلك سيكون أفضل. ما قصدته بعد المباراة لم يكن يتعلق بالتجمع. كان يتعلق بوجهة نظري بشأن بعض القرارات التي اتُخذت خلال المباراة. سيكون من الرائع أن ألتقي بهم وأجري محادثة متعمقة معهم."
التقليل من شأن الأحداث الدرامية التي سبقت المباراة
على الرغم من الضجة الكبيرة التي أحاطت بالتجمع الذي سبق المباراة، سارع المدرب إلى التقليل من أهمية هذه اللفتة، مؤكدًا أنها كانت مجرد تعبير عن التضامن داخل الفريق. ورفض رفضًا قاطعًا أي تلميح بوجود نية سيئة تجاه الحكام.
وأضاف: "أعتقد أن ما حدث في التجمع قد تم تضخيمه بشكل مبالغ فيه، بصراحة. إنها مسألة صغيرة جدًا من بين العديد من الأمور الجادة التي يتعين علينا معالجتها، مثل المباراة المهمة ضد باريس سان جيرمان غدًا. فيما يتعلق بالتجمع، لطالما أراد اللاعبون إظهار الوحدة والتكاتف. أعتقد أنهم سيستمرون في ذلك. ما لا نريده هو إثارة العداء أو جلب الانتقادات لأنفسنا. وسنتخذ القرار بشأن المكان الذي سنفعل ذلك فيه على أرض الملعب غدًا".
تحويل التركيز إلى المهمة الأوروبية
يواجه الفريق تحديًا هائلاً في محاولته لتعويض خسارة 5-2 أمام باريس سان جيرمان، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء. ودافع المدرب بقوة عن نهجه التكتيكي عندما سُئل عما إذا كان قد طبقه بسرعة كبيرة خلال فترة توليه المنصب القصيرة. "لا، أعتقد أنك إذا نظرت إلى المباراة ضد باريس سان جيرمان، فستجد أن الأهداف لم تكن لها أي علاقة بضغطنا الدفاعي. خاصة أن الهدف الأهم بالنسبة لي كان الهدف الثالث. ومن هناك بدأت الأمور تتطور. أعتقد أن الضغط الذي مارسناه ضد باريس سان جيرمان وفي مباريات أخرى قد وفر لنا منصة لأدائنا. كلما طالت مدة العمل على ذلك، كلما تحسنت أدائنا. قيل من قبل، أعتقد أن الأمر يتعلق بـ 17 مباراة في 10 أسابيع. هناك الكثير من المباريات التي يجب خوضها دون وقت كافٍ للتدريب."
