ليام روزينيور يؤكد عقد اجتماع مع PGMOL بعد لحظة غريبة من التشاور مع الحكم قبل مباراة نيوكاسل

على الرغم من الضجة الكبيرة التي أحاطت بالتجمع الذي سبق المباراة، سارع المدرب إلى التقليل من أهمية هذه اللفتة، مؤكدًا أنها كانت مجرد تعبير عن التضامن داخل الفريق. ورفض رفضًا قاطعًا أي تلميح بوجود نية سيئة تجاه الحكام.

وأضاف: "أعتقد أن ما حدث في التجمع قد تم تضخيمه بشكل مبالغ فيه، بصراحة. إنها مسألة صغيرة جدًا من بين العديد من الأمور الجادة التي يتعين علينا معالجتها، مثل المباراة المهمة ضد باريس سان جيرمان غدًا. فيما يتعلق بالتجمع، لطالما أراد اللاعبون إظهار الوحدة والتكاتف. أعتقد أنهم سيستمرون في ذلك. ما لا نريده هو إثارة العداء أو جلب الانتقادات لأنفسنا. وسنتخذ القرار بشأن المكان الذي سنفعل ذلك فيه على أرض الملعب غدًا".