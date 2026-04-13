ليام روزينيور يقدّم نظرة ثاقبة على خطط تشيلسي «المفصّلة» لانتقالات الصيف، مسلّطًا الضوء على ثلاث نقاط ضعف في التشكيلة
معالجة أوجه القصور في الفريق
كثّفت إدارة تشيلسي التخطيط لملف التعاقدات عقب هزيمة قاسية على أرضه بنتيجة 3-0 أمام مانشستر سيتي، كشفت عن افتقار صارخ للقوة البدنية في المجموعة الحالية. وقد عانى «البلوز» من سلسلة نتائج مخيبة، إذ خسر أربعاً من آخر خمس مباريات في جميع المسابقات مع تهديد موسمه بالانهيار. وبعد الخسارة أمام سيتي، استقبل النادي اللندني ثلاثة أهداف أو أكثر في مباراتين متتاليتين بالدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى منذ فبراير 2018 تحت قيادة أنطونيو كونتي.
تحديد المتطلبات الرئيسية
اعترف روزينيور بأن الاجتماعات الداخلية الأخيرة ركّزت على الملفات المحددة المطلوبة لتطوير هوية الفريق، إذ يسلّط الضوء على ثلاث نقاط ضعف في التشكيلة جرى تحديدها لتحسينها فورًا. وبحديثه عن النقاشات الاستراتيجية الجارية في ستامفورد بريدج، قال المدير الفني البالغ من العمر 41 عامًا: «نعم، حتى خلال الأسبوع الماضي، أجرينا الكثير من المحادثات التفصيلية حول الشكل الذي نحتاج أن نكون عليه للمضي قدمًا بعد نافذة الصيف. تتحدث عن جميع الجوانب المختلفة للعبة - القوة البدنية، والمهارات الفنية، والأمور المتعلقة بالتمركز».
العقبات المالية واللوجستية
تُشكّل نافذة الانتقالات المقبلة، التي تُفتح في 15 يونيو، تحديات كبيرة، إذ يُتوقع أن تُعقّد التزامات كأس العالم المفاوضات بشأن عدة أهداف دولية. علاوة على ذلك، تظل قدرة تشيلسي على الإنفاق مرهونةً بالتأهل إلى أوروبا لتخفيف قيود قواعد الربح والاستدامة (PSR) عبر زيادة الإيرادات.
وبالحديث عن وضوح رؤية النادي بشأن أهدافه الصيفية، أضاف روزنيور: «كلها أمور نجري بشأنها محادثات ونعرف ما نريد تحسينه ونعرف أين نريد أن نُحسّن في الصيف».
مواجهة حاسمة
يحتل تشيلسي حاليًا المركز السادس برصيد 48 نقطة، متأخرًا عن ليفربول بأربع نقاط في المعركة المحتدمة على المقعد الأوروبي الأخير للأداء (EPS). يتعين على روزنيور اجتياز جدول أبريل الشاق الذي يتضمن مانشستر يونايتد وبرايتون، قبل مرحلة حاسمة في مايو ستحدد ملامح الموسم أمام نوتنغهام فورست وليفربول وتوتنهام وسندرلاند. وقد يؤدي الفشل في تقليص الفارق إلى بقاء البلوز دون كرة قدم دوري أبطال أوروبا، ما سيؤثر بشدة على قدرتهم على تنفيذ خطط الانتقالات التفصيلية التي نوقشت خلال فترة الأزمة هذه.