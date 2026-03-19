ليام روزينيور يقدم آخر المستجدات بشأن مستقبل إنزو فرنانديز بعد أن ألمح نجم تشيلسي إلى رحيله في الصيف

جاءت تصريحات فرنانديز في خضم أسبوع صعب مر به تشيلسي، حيث تعرض للهزيمة أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا وأمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي الممتاز. واعترف روزينيور بأن هذه الفترة كانت صعبة، وأن الفريق بحاجة إلى رد فعل قوي.

وقال: "يمر كل مدرب بأسابيع صعبة. لقد مررت بفترات صعبة من قبل. خسرت مباريات في العديد من الوظائف، كما فعل جميع المدربين. نحتاج إلى إيجاد طريقة للقتال في إيفرتون وتجاوز هذه الفترة الصعبة.

كما أقر روزينور بأن تأهل تشيلسي لدوري أبطال أوروبا مرة أخرى أمر حيوي، مضيفًا: "تريد أن تكون في دوري أبطال أوروبا. هذا يجعل التعاقدات والتخطيط وكل شيء أكثر وضوحًا. ليس فقط من الناحية المالية، ولكن هذا النادي يستحق أن يكون في دوري أبطال أوروبا. الأمر بهذه البساطة. هذا هو الهدف. هذا ما نحتاج إلى التركيز عليه حقًا الآن بعد خروجنا من تلك المسابقة. أما الباقي، فهو مجرد التأكد من فوزنا في المباراة التالية وأننا ما زلنا على المسار الصحيح لتحقيق ما نريد".