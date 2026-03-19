Chelsea FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg
Gill Clark

ليام روزينيور يقدم آخر المستجدات بشأن مستقبل إنزو فرنانديز بعد أن ألمح نجم تشيلسي إلى رحيله في الصيف

قدم ليام روزينيور، مدرب تشيلسي، آخر المستجدات بشأن مستقبل إنزو فرنانديز في النادي وسط تكهنات متزايدة حول رحيله في الصيف. وكان فرنانديز قد ألمح إلى احتمال مغادرته ستامفورد بريدج في نهاية الموسم عقب الهزيمة أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، لكن مدرب تشيلسي قال إنه تحدث الآن مع لاعب الوسط، وإنه واثق من سعادته في غرب لندن.

  • فيرنانديز يغذي الشائعات حول رحيله

    أثار فرنانديز التكهنات حول احتمال رحيله في الصيف عندما تحدث إلى وسائل الإعلام بعد خروج تشيلسي من دوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان. وعندما سُئل اللاعب الدولي الأرجنتيني عن خططه، قال لشبكة ESPN الأرجنتينية: «لا أعرف، لا تزال هناك ثماني مباريات وكأس الاتحاد الإنجليزي. وهناك كأس العالم، وبعدها سنرى». وقد نُسب اهتمام كل من ريال مدريد وباريس سان جيرمان باللاعب البالغ من العمر 25 عامًا في وقت سابق.

    روزينور يقدم آخر المستجدات بشأن فرنانديز

    وقد سُئل روزينور الآن عن فرنانديز وتعليقاته، فقال للصحفيين: "نعم، أعتقد أنني أجريت محادثة مطولة ورائعة مع إنزو صباح اليوم قبل التدريب، لم تقتصر على تعليقاته فحسب، بل تناولت أيضًا ما يشعر به، وكيف يمكننا كفريق أن نتحسن. إنه أحد قادة النادي. ما أود قوله هو أنه أوضح لي تمامًا مدى سعادته في هذا النادي، ومدى رغبته في الفوز، ومدى شغفه بنجاحنا. كما قال أيضًا إن الترجمة والعاطفة تؤديان إلى إساءة تفسير ما قاله. لذا، بالنسبة لي، فهو ملتزم تمامًا بهذه المجموعة، وملتزم تمامًا بالفوز هنا في هذا النادي".

  • أسبوع صعب لفريق تشيلسي

    جاءت تصريحات فرنانديز في خضم أسبوع صعب مر به تشيلسي، حيث تعرض للهزيمة أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا وأمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي الممتاز. واعترف روزينيور بأن هذه الفترة كانت صعبة، وأن الفريق بحاجة إلى رد فعل قوي.

    وقال: "يمر كل مدرب بأسابيع صعبة. لقد مررت بفترات صعبة من قبل. خسرت مباريات في العديد من الوظائف، كما فعل جميع المدربين. نحتاج إلى إيجاد طريقة للقتال في إيفرتون وتجاوز هذه الفترة الصعبة.تريد أن تكون في دوري أبطال أوروبا. هذا يجعل كل شيء أكثر وضوحًا، ليس فقط من الناحية المالية. هذا النادي يستحق أن يكون في دوري أبطال أوروبا. هذا هو الهدف".

    كما أقر روزينور بأن تأهل تشيلسي لدوري أبطال أوروبا مرة أخرى أمر حيوي، مضيفًا: "تريد أن تكون في دوري أبطال أوروبا. هذا يجعل التعاقدات والتخطيط وكل شيء أكثر وضوحًا. ليس فقط من الناحية المالية، ولكن هذا النادي يستحق أن يكون في دوري أبطال أوروبا. الأمر بهذه البساطة. هذا هو الهدف. هذا ما نحتاج إلى التركيز عليه حقًا الآن بعد خروجنا من تلك المسابقة. أما الباقي، فهو مجرد التأكد من فوزنا في المباراة التالية وأننا ما زلنا على المسار الصحيح لتحقيق ما نريد".

    ماذا سيحدث بعد ذلك؟

    لا يزال أمام تشيلسي عمل شاق ليؤهل نفسه إلى دوري أبطال أوروبا، حيث يحتل الفريق حالياً المركز السادس في جدول الترتيب. وستكون المحطة التالية هي رحلة إلى ملعب هيل ديكنسون يوم السبت لمواجهة إيفرتون.

