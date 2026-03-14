ليام روزينيور يعترف بأن "مشكلة تكتيكية" كانت السبب في هزيمة تشيلسي، حيث فشلت "الطريقة الجديدة للضغط" في منع هدف الفوز الذي سجله نيوكاسل

جاء الهدف الأول في وقت غير متوقع، عندما استغل جو ويلوك ثغرة في خط الدفاع لينطلق بمفرده ويمرر الكرة إلى أنتوني جوردون الذي سجلها بسهولة بعد 18 دقيقة فقط من بداية المباراة، وهو ما تبين أنه اللحظة الحاسمة في المباراة التي استمرت 90 دقيقة.

وفي معرض شرحه لهذه اللحظة الحاسمة، قال روزينيور في مؤتمر صحفي: "نعم، هناك مشكلة تكتيكية. نحن نضغط بطريقة مختلفة عن معظم الفرق. إنها طريقة جديدة للضغط. لم نضغط بقوة ولم نغطي المواقع التي كان يجب أن نغطيها. الأخطاء تحدث. لم يكن لديهم شيء. لم يكن لديهم شيء في المباراة ونحن منحناهم هدفاً. نتحدث عن الضغط. أعتقد أن الضغط كان السبب في أن نيوكاسل اضطر إلى إرسال كرات طويلة إلينا، ونحن سيطرنا على المباراة".