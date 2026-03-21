أعرب روزينور عن آرائه بشأن الهزيمة بعد المباراة. وقال للصحفيين: "كانت هذه الأمسية الأكثر إحباطًا حتى الآن. فيما يتعلق بالأمور التي تحدثنا عنها، مثل عدم التسبب في أهداف للخصم والسيطرة على المباراة، لم نتمكن من تحقيق ذلك. بالنسبة لي، وصلنا إلى الثلث الأخير من الملعب كثيرًا. كان لدينا بداية متوترة ثم تمكنا من السيطرة على المباراة لكننا لم نكن دقيقين بما يكفي. فجأة، سجلوا هدفًا - وهذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك. خرجنا في الشوط الثاني، وسيطرنا على المباراة وارتكبنا خطأً وتأخرنا 2-0.

"بالنسبة لي، الأمر لا يتعلق بنقص الجهد أو الثقة في الفريق. عندما تكون في سلسلة هزائم مثل التي نمر بها، يتم توجيه هذه الانتقادات إليك، لكنني لا أعتقد أن هذا هو المشكلة في الوقت الحالي.

"أعتقد أنه خلال الموسم، إذا نظرت إلى الإحصائيات التي أمامي. لا أريد أن أقدم أعذاراً - ذلك لم يكن جيداً بما يكفي، الأسبوع الماضي لم يكن جيداً بما يكفي. لماذا جاءت فترة التوقف الدولية في وقت مناسب لنا، ربما يمكن لبعض اللاعبين إعادة ضبط أنفسهم، والتمتع ببيئة مختلفة ثم العودة.