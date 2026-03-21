ليام روزينيور يعترف بأن الهزيمة أمام إيفرتون هي «الأكثر إحباطًا حتى الآن»، بينما ينتقد مدرب تشيلسي اللاعبين لـ«منحهم الأهداف» لفريق «التوفيز»
تشيلسي يخسر مجدداً
هزيمة تشيلسي أمام إيفرتون ترفع عدد الخسائر المتتالية لفريق روزينور إلى أربع مباريات في جميع المسابقات، مما سيضع مدرب «البلوز» تحت ضغط كبير. ويظل تشيلسي في المركز السادس بترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه يتقدم الآن بفارق نقطتين فقط على إيفرتون، في ظل اشتداد المنافسة على المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية. وقد حسم هدفان من بيتو وهدف رائع من إيليمان ندياي نتيجة المباراة، مما يعني أيضًا أن الفريق اللندني فشل في تسجيل أي هدف في آخر ثلاث مباريات خاضها.
"أكثر أمسية مخيبة للآمال" بالنسبة لروزينور
أعرب روزينور عن آرائه بشأن الهزيمة بعد المباراة. وقال للصحفيين: "كانت هذه الأمسية الأكثر إحباطًا حتى الآن. فيما يتعلق بالأمور التي تحدثنا عنها، مثل عدم التسبب في أهداف للخصم والسيطرة على المباراة، لم نتمكن من تحقيق ذلك. بالنسبة لي، وصلنا إلى الثلث الأخير من الملعب كثيرًا. كان لدينا بداية متوترة ثم تمكنا من السيطرة على المباراة لكننا لم نكن دقيقين بما يكفي. فجأة، سجلوا هدفًا - وهذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك. خرجنا في الشوط الثاني، وسيطرنا على المباراة وارتكبنا خطأً وتأخرنا 2-0.
"بالنسبة لي، الأمر لا يتعلق بنقص الجهد أو الثقة في الفريق. عندما تكون في سلسلة هزائم مثل التي نمر بها، يتم توجيه هذه الانتقادات إليك، لكنني لا أعتقد أن هذا هو المشكلة في الوقت الحالي.
"أعتقد أنه خلال الموسم، إذا نظرت إلى الإحصائيات التي أمامي. لا أريد أن أقدم أعذاراً - ذلك لم يكن جيداً بما يكفي، الأسبوع الماضي لم يكن جيداً بما يكفي. لماذا جاءت فترة التوقف الدولية في وقت مناسب لنا، ربما يمكن لبعض اللاعبين إعادة ضبط أنفسهم، والتمتع ببيئة مختلفة ثم العودة.
تزايد الضغوط على روزينيور
لم يحقق روزينور سوى 10 انتصارات من أصل 19 مباراة قادها كمدرب منذ أن حل محل إنزو ماريسكا على مقاعد البدلاء في تشيلسي، وجاءت أربعة من هذه الانتصارات في مسابقات الكؤوس. فقد تغلب تشيلسي على ريكسهام وهال وتشارلتون في كأس الاتحاد الإنجليزي، وعلى بافوس في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا. سيحظى البلوز الآن بفترة راحة بسبب فترة التوقف الدولية، حيث اعترف روزينيور بأنها قد تأتي في وقت مناسب لفريقه الذي يعاني.
وقال: "إنها فترة مخيبة للآمال للنادي في الوقت الحالي [بسبب الأسبوع الماضي]. من المؤلم أن تخسر مباريات كرة القدم. نحن على بعد نقطة واحدة من مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا. نأمل أن تأتي هذه الاستراحة في وقت مناسب لنا".
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
سيكون أمام روزينور الكثير ليفكر فيه خلال فترة التوقف الدولية، كما ينتظره عدد من المباريات الصعبة عند استئناف الدوري المحلي. سيعود تشيلسي بمباراة في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد بورت فيل، ثم يواجه مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.
