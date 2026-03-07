في تصريحاته بعد صافرة النهاية، لم يتردد مدرب تشيلسي في تقييمه لمباراة كأس الاتحاد الإنجليزي المثيرة التي شهدت تقدم وريكسهام مرتين بهدفين سجلهما سام سميث وكالوم دويل. احتاج عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز إلى هدف متأخر من جوش أشيمبونج ليدخل المباراة في الوقت الإضافي، خاصة بعد أن سدد بيدرو نيتو الكرة في العارضة في اللحظات الأخيرة من الوقت الأصلي.

وقال روزينيور: "هذه هي الأسباب التي تجعل كأس الاتحاد الإنجليزي كما هو. أعتقد أنهم كانوا رائعين. رائعين في طاقتهم، وشجاعتهم في الضغط، وطريقة لعبهم. ثم كان علينا أن نكون في مستوى عالٍ جدًا. لقد دفعنا فريق جيد جدًا طوال المباراة. عليك أن تظهر شخصيتك أيضًا".

وعند سؤاله عن عدم قدرة فريقه على السيطرة على المباراة في وقت مبكر، قال: "نحن نسيطر على المباراة، وعلينا أن نجد طريقة لإدارة المباراة بشكل أفضل. لكن في مباريات الكأس هذه، عندما تكون هناك عواطف، يمكنك أن تشعر بعواطف المباراة. إنها مباريات صعبة للغاية. لن نكون الفريق الوحيد في الدوري الإنجليزي الممتاز في هذه الجولة الذي يجد صعوبة في مواجهة منافس من مستوى أدنى. علينا إيجاد طريقة. ولكن أيضًا، ما هذا؟ أعتقد أننا خضنا 15 مباراة وحققنا 10 انتصارات حتى الآن. هذا ليس سيئًا. لذا علينا فقط مواصلة العمل. علينا التعافي. لدينا مباراة مهمة يوم الأربعاء. علينا البدء في الاستعداد لها".