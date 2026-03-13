ليام روسينيور "معجب" بتصرفات بيدرو نيتو بعد أن دفع نجم تشيلسي صبي الكرات أرضًا خلال خسارة فريقه أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تحقيقاً في سلوك نيتو خلال هزيمة تشيلسي 2-5 أمام باريس سان جيرمان في منتصف الأسبوع. ففي اللحظات الأخيرة من المباراة التي أقيمت على ملعب بارك دي برانس، انفجر غضب الجناح، مما دفعه إلى دفع أحد حاملي الكرات أثناء محاولته استعادة الكرة لاستئناف اللعب بسرعة. وقد بدأت إجراءات تأديبية بسبب "السلوك غير الرياضي"، وهي خطوة قد تؤدي إلى إيقافه بأثر رجعي - مما يزيد من متاعبه بعد أن فرضت عليه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مؤخرًا إيقافًا لمباراة واحدة وغرامة قدرها 70 ألف جنيه إسترليني بسبب السلوك غير اللائق عقب حصوله على بطاقة حمراء ضد آرسنال. وقد يؤدي هذا الإيقاف الأوروبي المحتمل إلى استبعاده من محاولة العودة الحاسمة في مباراة الإياب يوم الثلاثاء على ملعب ستامفورد بريدج.