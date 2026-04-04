ليام روزينيور مستعد لـ"المضي قدماً" مع إنزو فرنانديز، في الوقت الذي يشيد فيه مدرب تشيلسي باللاعب رغم إيقافه

تلقى تشيلسي ضربة قوية جراء غياب إنزو فرنانديز في مرحلة حاسمة من الموسم. فقد فرض النادي على لاعب الوسط البالغ من العمر 25 عامًا عقوبة الإيقاف لمباراتين، مما أدى إلى استبعاده من المباراة التي فاز فيها الفريق بنتيجة 7-0 على بورت فالي في كأس الاتحاد الإنجليزي، وكذلك من المواجهة الحاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد مانشستر سيتي.

وأكد المدير الفني روزينيور أن القرار جاء بعد اجتماع داخلي، موضحًا أن نائب قائد الفريق قد "تجاوز الحدود" بتصريحاته الأخيرة.

وتأتي هذه الإجراءات التأديبية في أعقاب مقابلة صريحة على موقع يوتيوب، بدا فيها اللاعب الذي انضم إلى الفريق مقابل 107 ملايين جنيه إسترليني وكأنه يلمح إلى طموحاته على المدى الطويل. وفي حديثه عن مستقبله، اعترف فرنانديز برغبته في العيش في إسبانيا، مؤكدًا إعجابه بنادي ريال مدريد، ومشيرًا إلى أنه سيشعر براحة أكبر في التحدث باللغة الإسبانية، على الرغم من قدرته على التواصل باللغة الإنجليزية.