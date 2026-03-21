ليام روزينيور «لم يقل الكثير» للاعبي تشيلسي بعد الهزيمة أمام إيفرتون، حيث كشف جوريل هاتو عن رد فعل «الهادئ» للفريق
الضغوط تتصاعد مع خسارة تشيلسي مرة أخرى
شهد روزينور فريق تشيلسي وهو يتكبد هزيمة أخرى يوم السبت على ملعب هيل ديكنسون. سجل بيتو ثنائية، وأضاف إيليمان ندياي هدفاً رائعاً، ليمنحا «التوفيز» فوزاً مستحقاً ويزيدان من معاناة «البلوز». لم يتمكن تشيلسي من تحقيق أي فوز منذ انتصاره على فريق ريكسهام من دوري الدرجة الثانية في كأس الاتحاد الإنجليزي. أدت سلسلة الهزائم هذه إلى خروج «البلوز» من دوري أبطال أوروبا وتراجعهم إلى المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز. كما تعرض تشيلسي لعقوبة حظر تسجيل لاعبي الأكاديمية لمدة تسعة أشهر، بالإضافة إلى غرامة باهظة قدرها 10.75 مليون جنيه إسترليني (13.7 مليون دولار) من الدوري الإنجليزي الممتاز بعد إدانته بخرق لوائح المسابقة. ومما زاد الطين بلة، اضطر روزينيور أيضًا إلى التعامل مع نجم خط الوسط إنزو فرنانديز الذي أثار تكهنات حول احتمال رحيله عن النادي بعد الهزيمة أمام باريس سان جيرمان.
هاتو يكشف عن رد فعل تشيلسي
تحدث هاتو عن خيبة أمل الفريق بعد الخسارة مرة أخرى. وقال لبرنامج "ماتش أوف ذا داي" على قناة بي بي سي: "أنا محبط للغاية بالطبع. لقد حاولنا، لكن ما قدمناه اليوم لم يكن كافياً. لا أعرف ما السبب، لكن من المؤلم أن نتقبل هذه النتيجة ونتطلع إلى الأمام. لدينا فترة توقف دولية، وسيكون لدى الجميع الوقت للتفكير في المباراة التالية. ما زلنا في كأس الاتحاد الإنجليزي، وهناك أيضًا المراكز الأربعة الأولى، لذا علينا أن نتطلع إلى الأمام".
وتحدث المدافع أيضًا عن الحالة المعنوية للفريق بعد الخسارة، مضيفًا: "هادئة. بالطبع، الجميع محبطون، لكن علينا أن نتطلع إلى الأمام. هذه الخسارة مؤلمة، لكن علينا أن نتطلع إلى الأمام."
واعترف هاتو بأن روزينيور لم يكن لديه الكثير ليقوله للاعبين. وشرح قائلاً: "ليس الكثير، لأنه يشعر بخيبة أمل هو الآخر. في الواقع، قال ما قلته أنا، علينا المضي قدماً رغم مدى ألم هذه الهزيمة. لا داعي لأن أقول أي شيء عن الجماهير، فقد كانوا رائعين اليوم، لكن من المهم أن نبقى متحدين كفريق، كلاعبين وكنادٍ بأكمله."
روزينور يدافع عن أسلوبه التكتيكي
تم استجواب روزينور بشأن نتائج فريقه، وأصر على أن «الأمر لا يتعلق بالتكتيك». كما أبدى مدرب تشيلسي استعداده لتحمل مسؤولية الأداء الضعيف لفريقه.
وأضاف: "أريد حماية لاعبي فريقي دائمًا. وسأفعل ذلك دائمًا. أتحمل المسؤولية عن هذا التراخي في التركيز. لكن هذا هو الحال. لقد تكرر هذا الأمر كثيرًا في الفترة الأخيرة لدرجة أنني لا أستطيع إخفاء الحقيقة".
"بالنسبة لي، وصلنا إلى الثلث الأخير من الملعب كثيرًا. كان لدينا بداية متوترة من حيث الأخطاء السهلة التي ارتكبناها، ثم تمكنا من السيطرة على المباراة وكنّا في نصف ملعبهم وكنا نصل ونصنع فرصًا لم نستغلها. نحن لسنا دقيقين بما يكفي. ثم فجأة، يبدو الأمر وكأنه جاء من العدم، سجلوا هدفًا. هذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك.
"ما يحدث في كرة القدم، إذا كنت في سلسلة من المباريات الصعبة ضد فرق كبيرة، فإن مستويات طاقتك وثقتك بنفسك قد تنخفض إذا سجل الفريق الآخر أولاً. هذا ما حدث. قام [جوردان] بيكفورد بإنقاذ من الطراز العالمي عند النتيجة 1-0.
"ثم خرجنا في الشوط الثاني وسيطرنا على المباراة. ثم ارتكبنا خطأً وتقدموا 2-0. هذا يمنحهم المزيد من الطاقة. الأمر يتعلق بالتدفق والزخم. لم نتمتع بذلك في مباراة اليوم."
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
أمام تشيلسي الآن متسع من الوقت لاستعادة عافيته خلال فترة التوقف الدولية قبل استئناف المباريات الحاسمة. وسيستضيف «البلوز» فريق بورت فالي في الدور ربع النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي، ثم يستقبل مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد على ملعب ستامفورد بريدج في الدوري الإنجليزي الممتاز.
