ليام روزينيور قال إن تشكيلة فريقه تشيلسي تم تسريبها قبل ساعات من خسارة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، وتعهد بملاحقة الجاني
كشف النقاب عن خطط تشيلسي للاختيار
كان الصحفي الفرنسي فابريس هوكينز أول من نشر تشكيلة تشيلسي الأساسية على وسائل التواصل الاجتماعي، وكشف عن خطط روزينيور وتعديلاته التكتيكية قبل وصول اللاعبين إلى ملعب بارك دي برانس بوقت طويل. هذا التسريب غير المتوقع للمعلومات أدى في النهاية إلى إفشال مفاجأة البلوز في مباراة أوروبية حاسمة.
روزنير يرد على خرق الأمن
بعد الهزيمة الثقيلة 5-2، اعترف روزينيور أنه لم يكن على علم بخرق الأمن خلال استعداداته قبل المباراة. "لم أكن على علم بذلك"، قال بعد المباراة عندما أُبلغ بالخبر، وفقًا لصحيفة ديلي ميل. "أنا متأكد من أننا سنصل إلى حقيقة الأمر إذا كان ذلك صحيحًا. هذه الأمور تحدث كثيرًا الآن. نحصل على معلومات عن خصومنا. أنا قلق أكثر بشأن النتيجة النهائية من بداية المباراة".
مغامرة يورغنسن تأتي بنتائج عكسية
كان قرار إشراك يورغنسن نقطة تحول في المباراة، حيث كان اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا في قلب الانهيار الدفاعي. مع التعادل 2-2، ارتكب الحارس الدنماركي خطأ فادحًا أثناء محاولته التمرير من الخلف، مما سمح لفيتينها بتمرير الكرة إلى الشباك الخالية واستعادة تقدم باريس. أدى ذلك إلى سلسلة من الأهداف المتتالية في الدقائق الأخيرة، مما أدى إلى تدمير حملة تشيلسي الأوروبية.
على الرغم من الخطأ الفادح، دافع روزينيور بثبات عن قراره بالتناوب وحماية الحارس من تحمل العبء الأكبر من اللوم، قائلاً: "اللاعبون يرتكبون أخطاء. فيليب ليس أول من يرتكب خطأ. وهذا جزء من كرة القدم. أنا أرتكب أخطاء. الجميع يرتكبون أخطاء. أحيانًا تكون هذه الأخطاء مكلفة. هذه واحدة من تلك اللحظات. ما علينا فعله من أجل روب وفيليب وجميع اللاعبين هو الاهتمام ببعضنا البعض. هذا اختبار كبير لشخصيتنا".
الطريق إلى ستامفورد بريدج
يجب على تشيلسي الآن أن يعيد تنظيم صفوفه بسرعة قبل مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز الحاسمة ضد نيوكاسل يوم السبت. مع احتلال النادي حالياً المركز الخامس في الجدول والكفاح من أجل إنهاء الموسم في المراكز الأربعة الأولى، تتزايد الضغوط على روزينيور لإيجاد حل لمشكلة الضعف الدفاعي. في حين سيستمتع باريس سان جيرمان بعطلة نهاية الأسبوع بعد تأجيل مباراة الدوري الفرنسي، يجب على تشيلسي أن يستعيد قوته على الفور.
