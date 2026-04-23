Mark Doyle

ليام روزينيور، إيغور تيودور، ديفيد مويس و10 أسوأ فترات تدريبية في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز على الإطلاق - مرتبة

""" لإعادة صياغة العظيم هومر سيمبسون، ليس من السهل فقط أن تنتقد، بل إنه ممتع أيضاً. من السهل جداً أن تجلس وتحكم من هذا البرج العاجي، لكن مهلاً، تلك هي كرة القدم في نهاية المطاف، مجرد لعبة آراء. لا بد أن كونك مديراً في الدوري الإنجليزي الممتاز هو أحد أكثر الأعمال وحدةً في العالم، خصوصاً عندما تكون النتائج متقلبة ويكون أمن وظيفتك موضوع تكهنات دولية. """

لهذه الأسباب، ينبغي أن يكون من السهل التعاطف مع هؤلاء الأشخاص، الذين لا يزالون يحتفظون بتلك الإنسانية في نهاية المطاف. للأسف، لا بد أن يقوم شخص ما بتجميع قائمة كهذه. قبل أن نبدأ، نحتاج إلى الإشارة إلى بعض الفروقات المهمة لإدراج هذه القائمة في قاعة العار. 

هذا ليس مجرد ترتيب للمدربين أصحاب أسوأ نسب الفوز، بل أولئك الذين لم يلبّوا التوقعات إلى حد مذهل يكاد يكون مثيراً للإعجاب. على سبيل المثال، كيران ماكينا لديه أسوأ نسبة فوز لأي مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز تولّى قيادة موسم كامل من 38 مباراة بنسبة 10.5 في المئة، لكن هل كان أحد يتوقع حقاً أن يبقى فريق إيبسويتش تاون الذي حقق ترقيتين متتاليتين في الدوري؟

دون مزيد من اللغط، إليكم اختيارات GOAL لأسوأ فترات تولي تدريب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز على الإطلاق...

    ديفيد مويس (مانشستر يونايتد)

    اسمع، هل من القسوة أن يضع ديفيد مويس هذه القائمة بالنظر إلى مدى بؤس كل مدرب لمانشستر يونايتد منذ عهده؟ نعم، لكننا نحتاج أيضاً إلى تذكّر كيف بدت فترته في تلك اللحظة.

    كان الشياطين الحمر أبطالاً حاليين. لم يكن سراً أنهم كانوا يريدون مدربين آخرين ليخلفوا السير أليكس فيرغسون بدلاً منه - كان جوزيه مورينيو ويورغن كلوب وبيب غوارديولا من بين الأسماء التي طُرحت في ذلك الوقت - ولذلك دخل مويس إلى وضع غير مثالي منذ البداية. كما أن ذلك خفّف قليلاً من ثقل التوقعات عليه، ومع ذلك فقد تمكن من الانخفاض تحت ذلك السقف بغض النظر.

    كانت فلسفة يونايتد تحت فيرغي هي "الفوز بأي ثمن". لقد تجاوزت التشكيلات والأفراد. تحت مويس، سعوا إلى فعل العكس وكان الأول في سلسلة طويلة من الإخفاقات في أولد ترافورد. قد يتمكن روبن أموريم بعد من اقتحام هذه القائمة عندما يُقال كل شيء ويُفعل، بينما تستحق آخر 18 شهراً لإريك تن هاغ حيث ذهبت الأجواء مباشرة إلى الجحيم مكاناً هنا، لكن ترشيح يونايتد يجب أن يذهب إلى الرجل الذي بدأ هذا المسار.

    روي هودجسون (واتفورد)

    اكتسب روي هودجسون سمعة مستحقة في قيادة الفرق إلى بر الأمان وجعلها قادرة على المنافسة أمام كبار الفرق. يمكنك أن ترى لماذا اتجه واتفورد إليه في يناير 2022 بعدما كان قد أقال بالفعل تشيسكو مونيوز وكلاوديو رانييري بينما كان الفريق يتأرجح على حافة منطقة الهبوط.

    بدت الخطة بسيطة بما فيه الكفاية. هودجسون، الذي كان في هذه المرحلة يحطم رقمه القياسي كأكبر مدرب سناً في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، كان سيجلب مبادئ ثابتة إلى فريق بحاجة إلى الاستقرار وسيجمعون ما يكفي من النقاط للابتعاد عن الهبوط. بدا الأمر رائعاً نظرياً، وأقل من ذلك واقعياً.

    لم يستطع المدرب المخضرم توحيد غرفة ملابس منقسمة، وإن كان قد جعل العلاقات بين النادي وجماهيره أسوأ. بعد هزيمتهم 1-0 أمام ناديه السابق (والمستقبلي) كريستال بالاس، صفق هودجسون لجمهور أصحاب الأرض في سيلهيرست بارك، لكنه تجاهل المدرج المخصص للضيوف، مدعياً أنهم كانوا بعيدين جداً بحيث لا يستطيع الاعتراف بهم.

    ومن اللافت أن هودجسون، الذي فشل في تحقيق حتى فوز واحد على أرضه مع واتفورد، استمر حتى الصيف قبل أن يُطرد من قبل عائلة بوتسو سريعة الإقالة، ويبدو أنه كان متجهاً إلى التقاعد قبل أن يعود إلى بالاس من أجل الذكريات القديمة.

    ليام روزينيور (تشيلسي)

    بمعنىً ما، يمكن للمرء أن يفهم المنطق الكامن وراء قرار تشيلسي بتعيين ليام روزينيور ليحل محل إنزو ماريسكا كمدرب رئيسي. وبعد أن انزعج مالكو النادي عديمو الخبرة، بلوكو (BlueCo)، من إظهار الإيطالي علنًا عدم رضاه عن ما اعتبره نقصًا في الدعم، أرادوا جلب رجل شركة من غير المرجح أن يهز القارب، لذا قاموا بترقية روزينيور من النادي المُغذّي ستراسبورغ. ومع ذلك، لم يكن أحد خارج ستامفورد بريدج يتوقع أن يقترب مدرب قليل الخبرة بشكل لا يُصدق، سبق أن أُقيل من هال سيتي، حتى من إكمال عقد الست سنوات ونصف الذي وقّعه مع تشيلسي في 6 يناير.

    إنصافًا لروزينيور، بدأت فترته بشكل إيجابي، رغم أنه زُعم لاحقًا أن سلسلة الانتصارات الأربع المتتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز كانت تعود أساسًا إلى أنه التزم عن كثب بخطة لعب ماريسكا. وعندما بدأ يحاول فرض فلسفته الكروية الخاصة على اللاعبين، انهارت الأمور سريعًا. بل إنه بعد خمس هزائم متتالية دون تسجيل هدف واحد - وهي أسوأ سلسلة من هذا النوع لتشيلسي منذ عام 1912 - كان واضحًا أنه فقد غرفة الملابس، مما جعل إقالته بعد ثلاثة أشهر ونصف فقط غير مفاجئة على الإطلاق.

    كان من الصعب ألا يشعر المرء ببعض التعاطف مع روزينيور، الذي بدا وكأنه رجل محطم شكلًا وصوتًا بعد مباراته الأخيرة على رأس القيادة، وهي استسلام صادم بنتيجة 3-0 أمام برايتون. لقد كان بالتأكيد قد تعرّض للخيانة من اللاعبين - لكن كان واضحًا أيضًا أنه، مع لغته على لينكدإن وسيرته الذاتية غير المبهرة، لم يكن ينبغي أن يُمنح الوظيفة من الأساس - حتى وإن كان ذلك يقول المزيد عن بلوكو أكثر مما يقول عن الظهير السابق لفولهام.

    بول جويل (ديربي كاونتي)

    سيُذكر أحد أعظم المتفوقين على التوقعات في الدوري الإنجليزي الممتاز أيضًا كأحد أسوأ المدربين على الإطلاق فيه. كيف يمكن ذلك؟ دعونا ننظر في حالة بول جويل.

    كمدرب مبتدئ في منتصف الثلاثينيات من عمره، قاد جويل برادفورد سيتي إلى دوري الدرجة الأولى في عام 1998 وحتى أبقاهم في الدوري في اليوم الأخير من موسمهم الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز. وسيعود لاحقًا إلى الدرجة العليا كمدرب لويغان أثليتيك في عام 2005، آخذًا إياهم إلى أعلى مركز لهم على الإطلاق في الدوري في موسمهم الأول على ذلك المستوى ومتجنبًا الهبوط بصعوبة بعد عام قبل أن يستقيل.

    ذلك فريق ديربي كاونتي لموسم 2007-08 استدعى جويل لإنقاذهم في نوفمبر من ذلك الموسم، وكانوا حتى ذلك الوقت قد فازوا بمباراة واحدة فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز. أضاف جويل ما مجموعه الكبير صفر انتصارات إلى ذلك الرصيد بينما هبط الرامز بمجموع قياسي منخفض بلغ 11 نقطة. أُقيل في منتصف الحملة التالية بعد العودة إلى التشامبيونشيب ولم يتولَّ سوى منصب تدريبي واحد بعد مغادرة برايد بارك، حيث قاد إيبسويتش من 2011 إلى 2012.

    ناثان جونز (ساوثهامبتون)

    لم يمنح أي مدرب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا القدر من المحتوى في مساحة زمنية قصيرة مثل مدرب ساوثهامبتون السابق ناثان جونز. كان لديه ما يكفي من الاقتباسات لملء كتاب.

    هذا مدرب قال إن فريقه فرّط في تقدم 1-0 أمام وولفرهامبتون بعشرة لاعبين لأن ضغط امتلاك اللاعب الإضافي كان كبيرًا جدًا. هذا مدرب كان يستدعي الله ويسوع باستمرار على أمل أن تنجح تكتيكاته. هذا مدرب أصرّ على أنه واحد من الأفضل في أوروبا عندما أخذه ساوثهامبتون من لوتون تاون. هذا مدرب قال إنه يستمتع بالتدريب لأن البقاء في المنزل و"الزواج من فتاة ويلزية لطيفة" كان سيكون سهلًا جدًا.

    حسنًا، فوز واحد في ثماني مباريات بالدوري رسم صورة قاسية جدًا للواقع، وتدحرج ساوثهامبتون إلى قاع الجدول وذلك هو المكان الذي سينهي فيه موسم 2022-23. في مباراته الأخيرة، أحضر مشجعو ساوثهامبتون نموذجًا عملاقًا وطريفًا من P45 احتجاجًا على جونز. وبعد وقت قصير، وجد الحقيقي في البريد.

    آلان شيرر (نيوكاسل)

    يا له من مسكين آلان شيرر. نادٍ كفؤ لم يكن ليضع رجلاً غير مؤهل مسؤولاً عن فريق يقاتل بيأس ضد أكثر حالات الهبوط مفاجأة. ومع ذلك، تولّى المهمة ودفع الثمن.

    لا يحب مشجعو نيوكاسل أحداً أكثر من شيرر، ولهذا سعى مايك آشلي إلى رفع المعنويات في سانت جيمس بارك بتعيين يائس كهذا في أبريل 2009 مع تبقي ثماني مباريات فقط من الموسم. كانوا قد دخلوا الموسم مع كيفن كيغان، الذي غادر في بداية سبتمبر، بينما تولّى جو كينير المسؤولية لفترة وجيزة قبل أن تجعله مشكلات صحية يتنحّى. كريس هيوتون، الذي سيحصل لاحقاً على الوظيفة الدائمة، دخل كمدرب مؤقت في مناسبتين لكنه أُهمل للوظيفة العليا قبل أن يُرسلوا إلى التشامبيونشيب.

    حقق شيرر فوزاً واحداً - انتصاراً 1-0 ضد منافسي الهبوط ميدلسبره، الذين كان يدربهم غاريث ساوثغيت - وهبطت جماهيره الجورديز المحبوبة في اليوم الأخير من الموسم بفضل خسارة باهتة 1-0 خارج الأرض أمام أستون فيلا. عندما يتحدث أهل نيوكاسل عن أسطورته، يحرصون على ترك هذا الفصل خارجاً.

    فيليكس ماغات (فولهام)

    لاعب مبدع بشكل لا يصدق وكان جزءًا لا يتجزأ من فريق هامبورغ الذي غزا أوروبا في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات، واصل فيليكس ماغات الاستمتاع بالإعجاب كمدرب في موطنه ألمانيا، حيث فاز بألقاب البوندسليغا مع بايرن ميونيخ وفولفسبورغ. ولم يمضِ سوى خمس سنوات على ذلك الانتصار مع إدين دجيكو ورفاقه عندما تولى وظيفة فولهام.

    فاز ماغات بالفعل بثلاث من مبارياته الـ12 في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو بعيد كل البعد عن أسوأ سجل لفريق يعاني من مشاكل الهبوط، لكنه أحدث تأثيرًا سلبيًا خارج الملعب أيضًا لدرجة أنه كان لا بد أن يدخل ضمن قائمتنا. بريدي هانغيلاند، وهو رجل باركليز بكل معنى الكلمة، روى قصة عن كيف أن مدربه أراده أن يحاول فرك الجبن على فخذه من أجل مكافحة إصابة عضلية. وغني عن القول، وجد ماغات نفسه بعيدًا عن التواصل مع اللاعبين في كرافن كوتيج، وبعد عدد قليل من المباريات في حملة 2014-15 مع الفريق في قاع التشامبيونشيب، أصبح أيضًا بلا عمل.

    بعد مغادرة فولهام، تم تعيين ماغات مدربًا رئيسيًا لدى الفريق الصيني شاندونغ تايشان في 2016، ولم يدم سوى عام واحد في المنصب، قبل أن يعود إلى وطنه مع هيرتا برلين في 2022، حيث لم ينجُ النادي العاصمي من الهبوط إلا بعد فترته التي استمرت تسع مباريات.

    إيغور تيودور (توتنهام)

    أحدث الداخلين إلى هذه القائمة، كان إيغور تودور أول رجل كُلِّف بمهمة مجرد إنقاذ توتنهام من الهبوط إلى التشامبيونشيب خلال موسم 2025-26 بعد إقالة توماس فرانك. لكن كل ما فعله، مع ذلك، هو تسريع هبوطهم إلى أسفل جدول الترتيب.

    تم التعاقد مع تودور كـ"رجل إطفاء"، مع الاعتراف بأنه يميل إلى تحقيق النتائج على المدى القصير أكثر من المدى الطويل. لكن الأهم، أنه لم يسبق له التدريب في إنجلترا من قبل وكان قد قلّل من تقدير حجم المتاعب التي كان سبيرز فيها. ولم يكن إلا بعد مباراته الأولى، خسارة 4-1 أمام أرسنال في ديربي شمال لندن، أن أدرك الكرواتي الصلب ما الذي وقّع عليه. "هذه حالة لم أرها من قبل"، كان تقييمه.

    إذا أردنا أن نكون منصفين مع تودور، فقد وصل وسط أزمة إصابات غير مسبوقة جعلته لا يملك سوى 13 لاعباً كبيراً جاهزاً من لاعبي الميدان لمباراته الأولى، ولم تبدأ المشكلة بالانفراج إلا في نهاية فترة حكمه التي استمرت 44 يوماً. لكن خلال ذلك الوقت، يُقال إنه أصاب بالإحباط كثيراً من أفراد التشكيلة الذين ظلوا متاحين له، ولا سيما حارس المرمى أنتونين كينسكي، الذي تم استبداله بعد 17 دقيقة من هزيمة 5-2 أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.

    بدا أن تعادلاً في اللحظات الأخيرة في ليفربول سيكون الشرارة التي احتاجها تودور لإطلاق حملة بقاء سبيرز، لكن ذلك انتهى به الأمر إلى أن يكون مباراته قبل الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز وهو على رأس المسؤولية، إذ تبع ذلك بعد أسبوع واحد خسارة 3-0 على أرضه أمام منافسي الهبوط نوتنغهام فورست. وبشكل مأساوي، توفي والد تودور خلال تلك المباراة، وقررت جميع الأطراف أنه سيكون من الأفضل الانفصال بالتراضي هناك بعد أن لم يفز بأي من مبارياته الخمس في الدوري الإنجليزي الممتاز وهو على رأس القيادة.

    أنجي بوستيكوغلو (نوتنغهام فورست)

    من شبه المؤكد أن أنجي بوستيكوغلو سيتذكره مشجعو كرة القدم الإنجليزية لكونه فاز بطريقة ما بالدوري الأوروبي واحتل المركز 17 مع توتنهام في الموسم نفسه. أما أولئك الذين كانوا وما زالوا دائماً متشككين في الأسترالي، فسيركزون بدلاً من ذلك على فترته مع نوتنغهام فورست.

    كان بوستيكوغلو الغامض والمحفّز شبه مقدّر له أن يفشل، وهو ما يتحدث عن مشكلات فورست الأوسع. أُقيل نونو إسبيريتو سانتو بشكل غير لائق بعد ثلاث مباريات فقط من موسم 2025-26 رغم أنه كان قد قادهم إلى التأهل الأوروبي، مدعياً علناً أن علاقته بالمالك المثير للجدل إيفانغيلوس ماريناكيس قد انهارت، مع تقارير تزعم أن ذلك كان بسبب وصول إيدو غاسبار من أرسنال كرئيس عالمي لكرة القدم لديهم.

    مهّد ماريناكيس الطريق لوصول بوستيكوغلو خلال الصيف عندما منح مدرب سبيرز السابق جائزة في اليونان، إلا أن الانتظار حتى ما بعد إغلاق نافذة الانتقالات مباشرة لإجراء تغيير إداري من أقطاب متعاكسة بدا كأنه تصرف شخص لا يعرف ما الذي يفعله. من دون فترة إعداد للموسم ومع مقاومة اللاعبين والجماهير لرحيل نونو، لم يستطع بوستيكوغلو حتى الاستفادة من أي نوع من "دفعة المدرب الجديد" وخسر أربعاً من مبارياته الخمس في الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما حصد نقطة واحدة من مباراتيه في الدوري الأوروبي وشهد تقدم 2-1 يتبخر في الوقت بدل الضائع أمام سوانزي في كأس كاراباو.

    ولإضافة الكرز على كعكة البراز، تم تأكيد رحيل بوستيكوغلو من قبل فورست بعد 18 دقيقة من صافرة النهاية لهزيمتهم 3-0 أمام تشيلسي، مع تقارير تزعم أنه رأى اللاعبين سريعاً في غرفة الملابس قبل أن يُقتاد خارج الملعب ويغادر بسيارته. نهاية غير كريمة لحقبة استمرت 39 يوماً.

    فرانك دي بور (كريستال بالاس)

    إذا كان جوزيه مورينيو يعتقد أنك أسوأ مدرب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، فمن المحتمل أنك أسوأ مدرب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز. اعتذار لفرانك دي بور وأي شخص يدافع عنه في هذا الأمر.

    اتجه كريستال بالاس إلى الهولندي بينما كانوا يتطلعون إلى التطور من فريق كان يكافح باستمرار لتفادي الهبوط إلى فريق ممتع للعين. كان نجاح دي بور السابق وفلسفته الواضحة في أياكس نقطة البيع، وعجزه عن دفع إنتر إلى الأمام في 2016 ضمن أن تكون أسهمه منخفضة بما يكفي للنظر في دور سيلهيرست بارك.

    طوال صيف 2017، اقتنع مشجعو بالاس بما كان دي بور يحاول بناءه، من خلال تطبيق نظام 3-4-3 مع تعليمات للحفاظ على الاستحواذ. لم يستغرق الأمر سوى خسارة قاسية 3-0 على أرضه أمام هدرسفيلد تاون الصاعد حديثًا في اليوم الافتتاحي للموسم حتى يصاب النادي بالذعر. كان الضغط فورًا على دي بور، الذي خسر فريقه مبارياته الثلاث التالية في الدوري دون تسجيل هدف. كان ذلك كافيًا بالنسبة لرئيس النادي ستيف باريش، الذي أنهى التجربة قبل أوانها في سبتمبر وعيّن هودجسون.

    حتى الآن، لا يزال دي بور ليس فقط المدرب الدائم الوحيد الذي خسر كل مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز تولى قيادتها، بل أيضًا الذي لم يسجل فريقه حتى هدفًا واحدًا خلال تلك الفترة.

