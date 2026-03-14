Getty Images Sport
ترجمه
ليام روزينيور «المستاء» «سيتحدث إلى PGMOL» بشأن اللحظة الغريبة التي انضم فيها الحكم إلى تجمع لاعبي تشيلسي قبل انطلاق مباراة نيوكاسل
الإحباط من تدخل الحكام
كان الموضوع الرئيسي للمناقشة بعد الهزيمة بنتيجة 1-0 هو ما بدا أنه تجمع للحكم بول تيرني حول لاعبي تشيلسي. وسارع روزينيور للدفاع عن تصرفات لاعبيه، مشككاً في تركيز الحكم خلال المباراة، لا سيما فيما يتعلق بركلة الجزاء التي احتسبت ضد الفريق المضيف.
وقال مدرب البلوز: "أنا محبط. هناك تركيز وتأكيد أكبر على الأمور التي لا تهم. سأوضح الأمر تمامًا. أريد حماية لاعبي فريقي. أنا أحترم اللعبة. اتخذ لاعبي فريقي قرارًا بأنهم يريدون التجمع حول الكرة، احترام الكرة وإظهار الوحدة والقيادة. هذا ليس قراري. كان ذلك قرارًا بين مجموعة القيادة والفريق".
وأضاف: "اتخذ لاعبي قرارًا بأنهم يريدون التجمع حول الكرة لإظهار الوحدة؛ هذا ليس قراري. لا يوجد أي شيء غير محترم في ذلك. لو كان بول قد ركز أكثر على وظيفته، وهي اتخاذ القرار الصحيح، لكنا حصلنا على ركلة جزاء اليوم. دعونا نركز على الأمور المهمة.
"سأكون صادقاً، لم أتحدث اليوم إلى بول أو إلى مسؤوليه، لكنني سأتحدث إلى PGMOL والحكام لمحاولة فهم سبب حدوث ذلك اليوم. قيل لنا، في كتاب القواعد، أن الأمر يتعلق بالتوقيت. أريد فقط إيجاد حل لهذا الأمر. نحن نتحدث عن شيء لا يقترب بأي شكل من الأهمية مما حدث".
- Getty Images Sport
نيوكاسل الساحق يستغل أخطاء تشيلسي
على أرض الملعب، كان هدف أنتوني جوردون المبكر كافياً ليفصل بين الفريقين. وأعرب روزينيور عن أسفه للخطأ التكتيكي الذي أدى إلى الهدف، مشيراً إلى أن فريقه لا يزال يتأقلم مع نظام الضغط عالي المخاطر وعالي المكافأة الذي قد يعاقب عليه خصم دقيق مثل «المغبيز».
"يبدو أن كل خطأ نرتكبه ينتهي في شباكنا. في أول 15-20 دقيقة، أتيحت لنا فرص. الهدف منح نيوكاسل طاقة. افتقرنا قليلاً إلى الحيوية الذهنية في الثلث الأخير، والأمر الثاني هو أننا بحاجة إلى التأكد من أنه إذا لم نسجل، فلا يسجل الفريق الآخر. من المخيب للآمال أننا لم نحافظ على شباكنا نظيفة في حين أنهم لم يخلقوا الكثير."
أثارت الهزيمة ردود فعل سلبية من جماهير ستامفورد بريدج، الذين صفقوا للفريق في فترات متقطعة. على الرغم من النتيجة، حرص روزينيور على وضع الأداء الحالي في نصابه الصحيح: "منذ انضمامي للفريق، نحن في المركز الثالث في الدوري. أحيانًا يبدو أن الأمر ليس كذلك. في آخر مباراة خضناها في الدوري، خسرنا 4-1 أمام أستون فيلا."
اختيار التشكيلة والمخاوف بشأن الإصابات
خاض تشيلسي المباراة بدون عدد من لاعبيه الأساسيين، ومنهم الحارس فيليب يورجنسن والجناح بيدرو نيتو. وقدم روزينيور آخر المستجدات بشأن حالة لاعبيه البدنية، مشيرًا إلى أن بعض الانتكاسات التي حدثت في وقت متأخر من التدريبات أعاقت استعداداته لمباراة نيوكاسل.
"شعر فيليب بألم في الفخذ أثناء التدريب أمس، لكن نأمل أن يعود قريبًا. الوضع صعب بسبب الإصابات في الخطوط الهجومية. كان من المقرر أن يعود جيمي إلى مقاعد البدلاء، لكنه شعر بألم في أوتار الركبة بعد التدريب أمس. إستيفاو غائب. كنا نستعد جزئيًا لـ [إيقاف نيتو] لأننا كنا نعلم أن القضية ستُعرض على لجنة التحكيم. كلفنا ذلك غياب بيدرو عن الملعب اليوم، الذي كان بإمكانه إحداث فرق كبير."
وفيما يتعلق بغياب الشاب جوش أشيمبونج، أوضح روزينيور أن الأمر كان مجرد خيار تكتيكي بحت وليس مؤشراً على وضع اللاعب على المدى الطويل في النادي. وأضاف المدرب: "جوش أشيمبونج، إنه مجرد قرار اتخذته اليوم. إنه ليس خارج خططي على الإطلاق".
- Getty Images Sport
ضربة لطموحات الانضمام إلى المراكز الأربعة الأولى
تمثل هذه الخسارة نكسة كبيرة للبلوز في سعيهم لضمان العودة إلى المسابقة الأوروبية الكبرى. ورغم احتفاظهم بمركز متقدم في جدول الترتيب، فإن التقلب في الأداء الذي أظهروه خلال الأسابيع الأخيرة سمح للمنافسين بتقليص الفارق، مما زاد الضغط على روزينيور لإيجاد حلول فورية.
إعلان