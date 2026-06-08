"لو كان أحمقًا".. روديجر يحظى بالدعم للاستمرار في ريال مدريد!

ينتهي العقد الحالي للاعب البالغ من العمر 33 عامًا في نهاية الشهر، لكن التقارير تشير إلى أن المدافع المولود في برلين قد وقع بالفعل على تمديد لعامه واحد. وبعد إعادة انتخاب بيريز بنجاح، يُتوقع أن يكون الإعلان الرسمي عن الصفقة مجرد إجراء شكلي.

ومع ذلك، فإن مستقبل روديجر ليس سوى جزء واحد من تغييرات أوسع نطاقاً في الملكي، حيث يعيد ريال مدريد تشكيل فريقه بهدوء استعداداً للموسم المقبل.

ومن المتوقع الإعلان عن المزيد من الصفقات قريبًا: من المتوقع أن يحذو إبراهيما كوناتي لاعب ليفربول ودينزل دومفريس لاعب إنتر حذو روديجر للانضمام إلى البرنابيو. وفي الوقت نفسه، يعود وجه مألوف إلى دكة البدلاء، حيث ينتقل جوزيه مورينيو من بنفيكا إلى ريال مدريد، حيث من المتوقع أن يقود النادي إلى تحقيق ألقاب جديدة.