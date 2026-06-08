خلف الكواليس في ريال مدريد، تجري الاستعدادات على قدم وساق، ويبدو أن المدافع أنطونيو روديجر جزء من هذه الأحداث. فقد نشر في إحدى قصص "إنستجرام" صورة مهمة تظهره واقفاً جنباً إلى جنب مع رئيس النادي فلورنتينو بيريز. ومن الواضح أن الصورة التقطت خلال حفل توقيع العقد، مما يؤكد استمرار نشاط النادي في سوق الانتقالات.
"لو كان أحمقًا".. روديجر يحظى بالدعم للاستمرار في ريال مدريد!
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ينتهي العقد الحالي للاعب البالغ من العمر 33 عامًا في نهاية الشهر، لكن التقارير تشير إلى أن المدافع المولود في برلين قد وقع بالفعل على تمديد لعامه واحد. وبعد إعادة انتخاب بيريز بنجاح، يُتوقع أن يكون الإعلان الرسمي عن الصفقة مجرد إجراء شكلي.
ومع ذلك، فإن مستقبل روديجر ليس سوى جزء واحد من تغييرات أوسع نطاقاً في الملكي، حيث يعيد ريال مدريد تشكيل فريقه بهدوء استعداداً للموسم المقبل.
ومن المتوقع الإعلان عن المزيد من الصفقات قريبًا: من المتوقع أن يحذو إبراهيما كوناتي لاعب ليفربول ودينزل دومفريس لاعب إنتر حذو روديجر للانضمام إلى البرنابيو. وفي الوقت نفسه، يعود وجه مألوف إلى دكة البدلاء، حيث ينتقل جوزيه مورينيو من بنفيكا إلى ريال مدريد، حيث من المتوقع أن يقود النادي إلى تحقيق ألقاب جديدة.
- Getty Images Sport
تلقى روديجر ثقة جونز
على الرغم من التكهنات المستمرة حول انتقاله، لا يزال روديجر موضوعًا ساخنًا، لا سيما في ألمانيا. وقد رد اللاعب الدولي السابق جيرمين جونز الآن على الانتقادات القاسية أحيانًا التي توجه إلى أسلوب لعبه وسلوكه بكلمات واضحة على قناة «سبورت 1»، دافعًا عن لاعب ريال مدريد.
وقال جونز لقناة Sport1: "أنا أقدر لوثار تقديراً كبيراً. إنه يعرف الكثير عن كرة القدم. وهو محق في الكثير من الأشياء التي يقولها". "لكن عندما يتعلق الأمر بروديجر، فإنني أرى الأمر من منظور معاكس. نحن بحاجة إلى لاعبين مثل أنطونيو روديجر. أحياناً يتم تصويره في صورة خاطئة. إنه لاعب مهم لريال مدريد والمنتخب الوطني. لا يمكن الحكم عليه بناءً على حوادث فردية فقط".
"لو كان أحمقًا، لما كان بهذه الشعبية"
يرى اللاعب البالغ من العمر 44 عامًا أوجه تشابه بين النظرة العامة تجاه روديجر والتحيزات التي واجهها هو نفسه في مرحلة مبكرة من مسيرته الاحترافية. ويعتقد جونز أن الاتهام الموجه إلى المدافع بأنه غالبًا ما يتصرف على حافة ما هو مسموح به داخل الملعب أو يجذب الانتباه من خلال العناوين السلبية، هو اتهام بعيد كل البعد عن الحقيقة.
"لو كان أحمقًا، لما أحبه الناس. تمامًا كما كان الحال معي في ذلك الوقت، يواصل الناس صب الملح على جراح روديجر. هذا غير عادل. إنه يستحق معاملة عادلة. نعم، لقد ارتكب أخطاء، لكنه اعترف بها أيضًا"، يختتم جونز.