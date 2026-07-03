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"لو كانت الأدوار معكوسة".. لوكا مودريتش غاضبًا يتهم التحكيم بالازدواجية أمام البرتغال!
كرواتيا تشعر بالإحباط جراء القرارات المثيرة للجدل
انتهت مسيرة كرواتيا في كأس العالم بخيبة أمل بعد هزيمتها 2-1 أمام البرتغال، حيث سيطرت قراران تحكيميان رئيسيان على الأحداث التي أعقبت المباراة. فقد كان ركلة الجزاء التي مُنحت للبرتغال، وهدف التعادل الكرواتي الذي أُلغي لاحقًا، عاملين حاسمين في تحديد النتيجة. وفي تصريح له بعد المباراة، أقر مودريتش بأن كرواتيا كانت تستحق أكثر من ذلك في هذه المباراة، لا سيما بعد الأداء الذي قدمته في الشوط الثاني. ورأى لاعب الوسط المخضرم أن ركلة الجزاء ما كان ينبغي أن تُمنح أبدًا، وادعى أن نظام الفيديو المساعد (VAR) ما كان ليتدخل لو كان الحادث قد وقع لصالح الفريق المنافس.
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مودريتش يشكك في طريقة استخدام تقنية الفيديو المساعدة (VAR)
أعرب قائد المنتخب الكرواتي عن مخاوفه المستمرة بشأن نظام «فار» (VAR)، مؤكدًا أن هذه التكنولوجيا تُطبق بشكل غير متسق. وأصر على أنه لا ينبغي أن يتدخل هذا النظام إلا عندما يرتكب الحكام خطأً واضحًا وجليًّا، مشيرًا إلى أن كرواتيا تعاني بانتظام من قرارات مثل هذه.
وقال مودريتش، وفقًا لما نقلته صحيفة «يوتارنجي»: «نعم، كنا نستحق أكثر من ذلك بكثير. بعض الأمور لم تسر لصالحنا». «تلك الضربة الجزائية... لو كان الوضع معكوسًا، لما تم اللجوء إلى تقنية الفيديو المساعد (VAR) أبدًا. لقد قلتُ عن تقنية الفيديو المساعد (VAR) منذ البداية، عندما تم إدخالها لأول مرة، إنني لا أحبها.
«هذه ليست ركلة جزاء. كلا اللاعبين كانا يتعثران ويدفعان بعضهما، و[نيكولا] فلاسيتش لم يسحب القميص، بل أمسك به وسقط كلاهما. لهذا السبب لا يمكن الحكم بركلة جزاء كهذه في مباراة مثل هذه. ولهذا أقول إنه يجب استخدامها فقط إذا كان الخطأ بنسبة 200 في المائة. إذا كان بإمكانك التعامل مع الأمر بهذه الطريقة أو تلك، فلن يكون لك رأي في الأمر. هذا يزعجني ويؤثر دائمًا في غير صالحنا».
إلغاء هدف التعادل يزيد من إحباط كرواتيا
كما أعرب مودريتش عن إحباطه من قرار إلغاء هدف التعادل الذي سجلته كرواتيا في الدقائق الأخيرة. وقال إن الحكم أبلغ اللاعبين بأن إيجور ماتانوفيتش قد لمس الكرة، لكنه أكد أن الإعادة التلفزيونية لا تدعم هذا التفسير.
وأوضح مودريتش قائلاً: «يقول إن ماتانوفيتش لمس الكرة، لكننا شاهدنا اللقطات، ولا يمكن رؤية أنه لمس الكرة في أي مكان. إذا لم يلمس الكرة، فلا يوجد تسلل».
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كرواتيا في حالة تأمل بعد خروجها المؤلم
يتعين على كرواتيا الآن أن تتقبل خيبة أمل أخرى في إحدى البطولات الكبرى بعد أن انتهت مشاركتها في كأس العالم مبكراً. أما بالنسبة لمودريتش، فيبدو أن البطولة التي تُقام في أمريكا الشمالية ستكون آخر مشاركة له في كأس العالم، حيث سيبلغ 44 عاماً عند انطلاق النسخة المقبلة.
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