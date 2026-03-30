ترجمه
لويس ساها يحث مانشستر يونايتد على التعاقد مع نجم توتنهام «المثير» للوصول إلى «المستوى التالي»
إعادة البناء من أجل النخبة
بعد صيف حافل بالتغييرات شهد إنفاق ما يقرب من 200 مليون جنيه إسترليني على لاعبين مثل بنجامين سيسكو وبريان مبيومو، نجح مانشستر يونايتد في ترسيخ مكانته كأحد المنافسين على لقب دوري أبطال أوروبا تحت قيادة كارريك. ومع ذلك، فإن رحيل كاسيميرو الوشيك قد خلق فجوة كبيرة في خط الوسط، مما أدى إلى ارتباط اسم النادي بعدة مواهب بارزة في الدوري الإنجليزي الممتاز مثل آدم وارتون وإليوت أندرسون وكارلوس باليبا. ويصر ساها، الذي قضى فترة حافلة بالبطولات في أولد ترافورد، على أنه على الرغم من أن التشكيلة الحالية تتمتع بإمكانيات كبيرة، إلا أن مدافعًا من شمال لندن بقيمة 43 مليون جنيه إسترليني هو الإضافة المتميزة المطلوبة لسد الفجوة التي تفصل الفريق عن القمة.
الحاجة إلى الهيمنة
يعتقد ساها أن تشكيلة مانشستر يونايتد الحالية تفتقر إلى المواصفات البدنية المحددة اللازمة لمواصلة المنافسة على قمة كرة القدم الأوروبية. ورغم أن سياسة التعاقدات التي اتبعها النادي كانت مثمرة مؤخرًا، إلا أن المهاجم السابق يؤكد أن استبدال كاسيميرو، الذي سيغادر الفريق، بلاعب يتمتع بقدرات بدنية أكبر، هو المهمة الأكثر إلحاحًا التي تواجه فريق التعاقدات هذا الصيف.
وفي حديثه إلى Ozoon، صرح ساها: "يعد خط الوسط أمرًا ضروريًا لمانشستر يونايتد في سوق الانتقالات، خاصة إذا لم نحتفظ بكاسيميرو، لكننا ما زلنا بحاجة إلى قدرات بدنية أفضل في خط الوسط.
"نحتاج إلى لاعب تشعر أنه سيكون مسيطراً على الملعب بأكمله تقريباً، نحتاج إلى أسلوب مشابه لأسلوب ديكلان رايس، لاعب يمكنه تقديم الكثير والسيطرة جسدياً أيضاً.
"أود أيضًا أن أرى مهاجمًا جديدًا في النادي، بنجامين سيسكو لاعب من الطراز الرفيع ولديه إمكانات كبيرة، لكننا بحاجة إلى نوع آخر من المهاجمين. هذان هما المركزان اللذان سأركز عليهما.
"لدينا لاعبون في المناطق الهجومية وعلى الأجنحة، ودفاعيًا لدينا الكثير من الخيارات، لكن ميكي فان دي فين سيكون إضافة مثيرة إذا كان متاحًا، فهو لاعب من العيار الذي يمكنه مساعدة يونايتد للوصول إلى المستوى التالي."
عدو مألوف
يأتي الاهتمام بفان دي فين في الوقت الذي يواجه فيه توتنهام الواقع القاسي لمعركة الهبوط، حيث يحتل الفريق حالياً المركز الذي يسبقه بفارق نقطة واحدة فقط عن منطقة الهبوط. ويمكن القول إن اللاعب الهولندي كان الأكثر ثباتاً في الأداء ضمن صفوف «السبورز» منذ انتقاله من فولفسبورغ، كما أن سجله في المواجهات مع مانشستر يونايتد جدير بالملاحظة بشكل خاص. فقد واجه «الشياطين الحمر» ست مرات في جميع المسابقات، ولم يخسر سوى مرة واحدة. سيتذكر مشجعو مانشستر يونايتد بوضوح مساهمته خلال موسم 2024-25، حيث قام بانطلاقة فردية مذهلة من نصف ملعبه ليمرر كرة حاسمة لبرينان جونسون في الشوط الأول من المباراة التي انتهت بفوز توتنهام 3-0 في أولد ترافورد - وهو عرض للسرعة والقوة يتناسب تمامًا مع المواصفات التي يبحث عنها ساها.
تعريف فترة الترويض
يعود فريق كاريك إلى الملاعب يوم 13 أبريل في مواجهة غريمه ليدز يونايتد، ساعياً إلى ترسيخ مركزه الثالث وضمان المكاسب المالية التي يجلبها التأهل إلى دوري أبطال أوروبا. سيكون هذا الوضع الأوروبي المتميز أمراً حيوياً إذا أرادوا إغراء فان دي فين بالرحيل عن توتنهام، خاصة وأن عقد المدافع لا يزال سارياً لمدة ثلاث سنوات. بينما يتطلع الشياطين الحمر إلى إنهاء الموسم بقوة، يواجه توتنهام سباقاً محموماً من سبع مباريات لتجنب الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية، وهو عامل قد يخفض بشكل كبير السعر المطلوب لبيع لاعبيهم المتميزين. من المرجح أن يراقب فريق التعاقدات في مانشستر يونايتد الوضع عن كثب بينما يستعدون لفترة الانتقالات الصيفية التي يجب أن تعالج مرحلة ما بعد كاسيميرو.