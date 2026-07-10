بعد "ريمونتادا" مصر .. دي لافوينتي يغدق المديح تجاه ليونيل ميسي: وكأن عمره 19 عامًا!

وقال دي لافوينتي، في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة بلجيكا، إن ليونيل ميسي، صاحب الـ38 عامًا، بدا وكأنه يتحدى عمره، بقوله "يبدو أن عمره 19 عامًا أو 23، هناك مستوى استثنائي، خاصة فيما قدمه من نضج كروي".

وأشاد مدرب إسبانيا بـ"عقلية" ليونيل ميسي وخبرته الواسعة، مشيرًا إلى أنه عاش بالفعل خمسين ألف موقف من هذا النوع، ولكن الفارق يكمن في الجانب السلوكي من جانب القائد الأرجنتيني، مضيفًا أنه "لا يكلّ، ولا يشبع، يريد المزيد، كل يوم أكثر".

وتابع "ما يفعله ميسي يستحق الإعجاب والتقدير حقًا، هنا تكمن أهمية اللاعب الذي عندما يريد شيئًا ما بصدق، ويكون على استعداد للعمل، وقادرًا على الاستمرار وعدم التوقف عنه، فإنه دائمًا ما يكون أقرب إلى تحقيق أهدافه".