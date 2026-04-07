لويس إنريكي يوضح معاناة هوغو إيكيتيكي في باريس سان جيرمان مع استعداد نجم ليفربول لمواجهة فريقه السابق
إيكيتيكي يتألق بعد معاناته مع باريس سان جيرمان
انضم إيكيتيكي إلى باريس سان جيرمان بوصفه مهاجماً شاباً ذا تقييم عالٍ في عام 2022 قادماً من ريمس، لكنه واجه صعوبة في الانطلاقة في العاصمة الفرنسية. ولم يسجل سوى أربعة أهداف في 33 مباراة مع النادي، وأُعير إلى ريمس بعد عام من وصوله ثم إلى آينتراخت فرانكفورت، قبل أن ينضم في نهاية المطاف إلى الفريق الألماني بعقد دائم. وبعد تألقه في الدوري الألماني، نجح ليفربول في ضمه الصيف الماضي، وقد قدّم موسماً أول مثمراً رغم معاناة الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز، مسجلاً 17 هدفاً في 43 مباراة لفريق آرنه سلوت.
لويس إنريكي يوضح لماذا لم تنجح الأمور بين باريس سان جيرمان وإيكيتيكي
سيعود اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا إلى ملعب بارك دي برانس يوم الأربعاء عندما يواجه ليفربول فريقه السابق في مباراة الذهاب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. وقبيل المباراة، سُئل مدرب باريس سان جيرمان إنريكي عن معاناة الدولي الفرنسي تحت إشرافه.
وقال للصحفيين: "عادةً لا أتحدث عن لاعبين ليسوا في باريس سان جيرمان. أتذكر فترته هنا. لقد لعب بشكل جيد جدًا في ألمانيا والآن، حاليًا، مع ليفربول. إنه الآن لاعب دولي وأعتقد أنه تطوّر كثيرًا. هذا أمر طبيعي. كان صغيرًا جدًا عندما كان هنا وقد تحسّن كثيرًا منذ ذلك الحين. لكن هذا ليس الوقت المناسب للحديث عن لاعبي ليفربول".
من المعاناة الباريسية إلى نجاح أنفيلد
تضمّن طريق المهاجم للعودة إلى القمة إعارة ناجحة ثم انتقالًا دائمًا إلى آينتراخت فرانكفورت قبل أن يوافق ليفربول على صفقة ضخمة بقيمة 95 مليون يورو الصيف الماضي. والآن تشير الأرقام الكامنة للاعب إلى أن باريس سان جيرمان لديه كل الحق في توخي الحذر.
وبينما سجّل 11 هدفًا في دوري الدرجة الممتازة الإنجليزي، فقد أضاف ثلاثة أهداف في دوري أبطال أوروبا، بما في ذلك هدفًا ضد فريقه السابق آينتراخت فرانكفورت. وسيأمل الفرنسي أن يُحدث تأثيرًا مُقلقًا مماثلًا عندما يصل إلى عاصمة بلاده هذا الأسبوع.
يواجه ليفربول اختبارًا صعبًا في باريس
يدخل إيكيتيكي وليفربول المباراة أمام بطل أوروبا الحاليين في فترة صعبة من حيث المستوى. لقد خسروا مباراتين متتاليتين، بعدما تعرضوا للهزيمة أمام برايتون قرب نهاية مارس، قبل أن يعودوا من فترة التوقف الدولي ليتلقوا إذلالاً بنتيجة 4-0 أمام مانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي.
أما باريس سان جيرمان، فقد فاز بأربع مباريات متتالية قبل هذه المواجهة، ويملك كذلك ميزة إضافية تتمثل في عدم اضطراره لخوض مباراة في الدوري الفرنسي بين مباراتي ذهاب وإياب مواجهة دوري أبطال أوروبا، بعدما منحته السلطات الكروية الفرنسية عطلة نهاية الأسبوع.