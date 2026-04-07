سيعود اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا إلى ملعب بارك دي برانس يوم الأربعاء عندما يواجه ليفربول فريقه السابق في مباراة الذهاب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. وقبيل المباراة، سُئل مدرب باريس سان جيرمان إنريكي عن معاناة الدولي الفرنسي تحت إشرافه.

وقال للصحفيين: "عادةً لا أتحدث عن لاعبين ليسوا في باريس سان جيرمان. أتذكر فترته هنا. لقد لعب بشكل جيد جدًا في ألمانيا والآن، حاليًا، مع ليفربول. إنه الآن لاعب دولي وأعتقد أنه تطوّر كثيرًا. هذا أمر طبيعي. كان صغيرًا جدًا عندما كان هنا وقد تحسّن كثيرًا منذ ذلك الحين. لكن هذا ليس الوقت المناسب للحديث عن لاعبي ليفربول".