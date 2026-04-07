لويس إنريكي يقدّم تحديثات بشأن جاهزية برادلي باركولا وفابيان رويز قبل مواجهة باريس سان جيرمان الحاسمة أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا
أخبار مختلطة عن الإصابات
تلقّى أبطال الدوري الفرنسي دفعةً كبيرة بعودة باركولا إلى التدريبات الكاملة في وقت أبكر بكثير من المتوقع عقب إصابة في الكاحل. ومع ذلك، وعلى الرغم من تعافيه المتسارع البالغ من العمر 23 عامًا، أشار لويس إنريكي إلى أن المهاجم لا يزال يفتقر إلى الثقة في المباريات ومن غير المرجح أن يبدأ مباراة الذهاب. وفي الوقت نفسه، يواصل رويز برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابة خطيرة في الركبة أبعدته عن الملاعب منذ هزيمة يناير أمام سبورتينغ لشبونة.
إعطاء الأولوية لثقة اللاعب
خلال مخاطبته وسائل الإعلام في حرم باريس سان جيرمان في بواسي، شدّد لويس إنريكي على أنه لن يخاطر بلياقة لاعبيه ما لم يشعروا بأنهم مستعدون ذهنيًا وبدنيًا. وأشار إلى أنه بينما يعيد باركولا الاندماج مع الفريق، فإن القرار النهائي يعود إلى مدى ثقة اللاعب بنفسه.
وقال لويس إنريكي: «إذا كان [باركولا] لا يزال متوعكًا، فلن يلعب غدًا. خاض حصة تدريبية جزئية أمس وحصة كاملة اليوم. إنه يعود. نحن نبحث عن أفضل الظروف. سيخبرنا عندما يكون جاهزًا. تنقصه قليلًا الثقة».
وأضاف: «رويز؟ هكذا هي الأمور. عندما يُصاب لاعب، علينا أن ننتظر ونرى كيف يشعر. لا توجد مشاكل. نعمل على إعادة اللاعبين إلى الجاهزية الكاملة. من الطبيعي اللعب مع الألم، لكننا لا نزال نركز على منح اللاعبين الثقة لإظهار حالتهم. لم يتدرب بعد. إنه يتقدم. نتحدث كل يوم. نحن سعداء. إنه على الطريق الصحيح».
تم اختبار هيمنة اللغة الإنجليزية
يدخل باريس سان جيرمان مواجهة ربع النهائي هذه بسجل مثير للإعجاب أمام منافسي الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ لم يتعرض للهزيمة في آخر ست مباريات له في دوري أبطال أوروبا أمام فرق إنجليزية (فاز 5 وتعادل 1). وقد نجح العملاق الفرنسي في اجتياز أربع مواجهات إقصائية متتالية أمام فرق من الضفة الأخرى من القنال الإنجليزي منذ بداية الموسم الماضي، مقصيًا ليفربول وأستون فيلا وأرسنال وتشيلسي.
كسر لعنة حامليها
يستضيف باريس سان جيرمان ليفربول مساء الأربعاء مستفيدًا من جدولٍ ملائم بعد أن أجّلت رابطة الدوري الفرنسي (ليغ 1) مباراتهم أمام لانس. وسيأمل رجال لويس إنريكي أن يكون هذا الراحة حاسمةً وهم يحاولون كسر اتجاه شهد خروج حامل اللقب من هذه المرحلة في أربع من آخر خمس نسخ. ولم ينجح في التأهل سوى ريال مدريد في موسم 2022-23، فيما سقط بايرن وتشيلسي ومانشستر سيتي ومدريد جميعهم كأبطال مدافعين عن اللقب منذ 2021.