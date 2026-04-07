خلال مخاطبته وسائل الإعلام في حرم باريس سان جيرمان في بواسي، شدّد لويس إنريكي على أنه لن يخاطر بلياقة لاعبيه ما لم يشعروا بأنهم مستعدون ذهنيًا وبدنيًا. وأشار إلى أنه بينما يعيد باركولا الاندماج مع الفريق، فإن القرار النهائي يعود إلى مدى ثقة اللاعب بنفسه.

وقال لويس إنريكي: «إذا كان [باركولا] لا يزال متوعكًا، فلن يلعب غدًا. خاض حصة تدريبية جزئية أمس وحصة كاملة اليوم. إنه يعود. نحن نبحث عن أفضل الظروف. سيخبرنا عندما يكون جاهزًا. تنقصه قليلًا الثقة».

وأضاف: «رويز؟ هكذا هي الأمور. عندما يُصاب لاعب، علينا أن ننتظر ونرى كيف يشعر. لا توجد مشاكل. نعمل على إعادة اللاعبين إلى الجاهزية الكاملة. من الطبيعي اللعب مع الألم، لكننا لا نزال نركز على منح اللاعبين الثقة لإظهار حالتهم. لم يتدرب بعد. إنه يتقدم. نتحدث كل يوم. نحن سعداء. إنه على الطريق الصحيح».