لويس إنريكي يشيد بدرو فرنانديز بعد أن سجل اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا أول أهدافه مع باريس سان جيرمان منذ انتقاله من برشلونة
باريس سان جيرمان يستعيد صدارة الدوري الفرنسي
تخطى حامل اللقب فريق لينس ليستعيد صدارة ترتيب الدوري عقب فوزه الساحق 4-0 خارج أرضه. وكان فرنانديز، الذي انضم إلى صفوف العملاق الفرنسي في يناير، يخوض مباراته السادسة في الدوري. وبعد أن افتتح نونو مينديز التسجيل من ركلة جزاء وضاعف ديزير دوي النتيجة، سجل الشاب الهدف الثالث قبل أن يختتم وارن زاير-إيمري الفوز. ويبدو أن المهاجم بدأ يستقر الآن في فرنسا بعد بداية صعبة للموسم.
- AFP
لويس إنريكي يشيد بالنجم الشاب
وفي حديثه إلى قناة "Ligue 1+"، أعرب المدرب عن سعادته بتناوب اللاعبين وبالإنجاز الذي حققه المهاجم. وقال: "كانت المباراة صعبة. كلما لعبنا هنا، تكون المباريات معقدة. اليوم، كنا دقيقين للغاية. من الصعب اللعب بعد دوري أبطال أوروبا، حيث من الطبيعي أن تكون متحمساً. لينس يواصل الضغط وكان الفوز أمراً إلزامياً بالنسبة لنا. هناك الكثير من اللاعبين الذين لا يلعبون كثيراً لكنهم استغلوا الفرصة مثل بيرالدو ودرو. أنا سعيد. الفرحة بهدف درو؟ في سن 18 عاماً، تسجيل هدفك الأول أمر مهم. أنا سعيد جدًا. هذا النوع من الانتصارات يقوي الروابط داخل الفريق. إنها اللحظة الحاسمة، والأهم، لأنها الوقت المناسب لتحقيق الإنجازات بالبطولات. إنها آخر فترة توقف دولي قبل كأس العالم، لكن كفريق، العودة ستكون مهمة. سأنتظر عودة اللاعبين."
فيرنانديز يتحدث بعد تسجيله الهدف
قبل انتقاله إلى العاصمة الفرنسية، خاض الشاب خمس مباريات مع الفريق الأول لبرشلونة، وسجل تمريرة حاسمة واحدة. ومنذ انتقاله في فترة الانتقالات الشتوية، خاض سبع مباريات في جميع المسابقات مع ناديه الجديد. ويُعد هدفه في مرمى نيس أول أهدافه مع ناديه الجديد، والهدف رقم 100 لباريس سان جيرمان هذا الموسم، مما يشير إلى مستقبل مشرق ينتظر الشاب الإسباني.
وقال لـ Ligue 1+ بعد المباراة: "أظهر المدرب ثقته بي، وأنا سعيد بتسجيل هذا الهدف. لم أكن أعلم أنه الهدف رقم 100 لنا هذا الموسم، وهذا شرف لي. أنا سعيد بمساعدة الفريق وبتسجيل الهدف، وهذا أفضل".
- AFP
ماذا ينتظر باريس سان جيرمان بعد ذلك؟
يحتل باريس سان جيرمان حالياً صدارة جدول الترتيب برصيد 60 نقطة من 26 مباراة، متقدماً بفارق نقطة واحدة حاسمة ولديه مباراة مؤجلة على فريق لانس الذي يحتل المركز الثاني. وبعد فترة التوقف الدولية، سيستضيف الفريق فريق تولوز في 3 أبريل قبل أن يوجه تركيزه نحو المنافسات الأوروبية. وتنتظره مباراة حاسمة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث يستقبل العملاق الإنجليزي ليفربول في العاصمة الفرنسية يوم 8 أبريل. ثم يسافر لمواجهة منافسه على اللقب لينس في مواجهة قمة الدوري المحلي بعد ثلاثة أيام فقط، قبل التوجه إلى أنفيلد لخوض مباراة الإياب.
