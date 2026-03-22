لويس إنريكي يشيد بدرو فرنانديز بعد أن سجل اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا أول أهدافه مع باريس سان جيرمان منذ انتقاله من برشلونة

قبل انتقاله إلى العاصمة الفرنسية، خاض الشاب خمس مباريات مع الفريق الأول لبرشلونة، وسجل تمريرة حاسمة واحدة. ومنذ انتقاله في فترة الانتقالات الشتوية، خاض سبع مباريات في جميع المسابقات مع ناديه الجديد. ويُعد هدفه في مرمى نيس أول أهدافه مع ناديه الجديد، والهدف رقم 100 لباريس سان جيرمان هذا الموسم، مما يشير إلى مستقبل مشرق ينتظر الشاب الإسباني.

وقال لـ Ligue 1+ بعد المباراة: "أظهر المدرب ثقته بي، وأنا سعيد بتسجيل هذا الهدف. لم أكن أعلم أنه الهدف رقم 100 لنا هذا الموسم، وهذا شرف لي. أنا سعيد بمساعدة الفريق وبتسجيل الهدف، وهذا أفضل".