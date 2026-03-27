لويس إنريكي يرفض عرض مانشستر يونايتد لتعويض مايكل كاريك، في حين يستعد مدرب باريس سان جيرمان لتوقيع عقد جديد في فرنسا
السباق على المنصب المرموق
واجهت مساعي مانشستر يونايتد لإيجاد خليفة دائم على عرش التدريب عقبة كبيرة، حيث يستعد إنريكي لتكريس مستقبله لباريس سان جيرمان. ووفقًا لصحيفة «The i»، كان المدرب السابق لبرشلونة هدفًا رئيسيًا لمسؤولي يونايتد عمر بيرادا وجيسون ويلكوكس، لكن من المتوقع الآن أن يمدد اللاعب البالغ من العمر 55 عامًا إقامته في باريس إلى ما بعد عام 2027. يأتي هذا التطور في سياق سلسلة من الفشل الذي عانى منه مانشستر يونايتد في التعاقد مع أهدافه من الدرجة الأولى، حيث يبدو أن توماس توخيل وكارلو أنشيلوتي أصبحا بعيدين عن متناول اليد. ونتيجة لذلك، يميل المالك المشارك إينيوس بشكل متزايد إلى مكافأة كاريك بعقد دائم، شريطة أن يضمن تأهل الشياطين الحمر إلى دوري أبطال أوروبا.
الاستقرار قبل المضاربة
في حين أن اهتمام مانشستر يونايتد بإنريكي أمر مؤكد، تشير مصادر في باريس إلى أن رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي لعب دوراً حاسماً في كسب ولاء المدرب الإسباني، في الوقت الذي يسعى فيه إلى بناء إرث دائم في ملعب بارك دي برانس. ويُنظر إلى التعاقد الأخير مع النجم الشاب الإسباني درو فرنانديز على أنه "حافز" لإثبات التزام النادي بمشروع إنريكي وضمان بقائه على رأس الفريق في المستقبل المنظور. وعلى الرغم من أن المدرب السابق لبرشلونة يطمح إلى تدريب فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز يوماً ما، إلا أنه يشعر، حسبما ورد، بأن لديه متسعاً من الوقت لتحقيق تلك الطموحات بينما يواصل عمله في فرنسا.
معضلة كاريك
يمثل تحول التركيز نحو كاريك تغييرًا استراتيجيًا مهمًا في القسم الرياضي الذي تقوده شركة «إينيوس». ورغم أن تعيين كاريك كان يُنظر إليه في البداية على أنه إجراء مؤقت، إلا أنه حظي بإعجاب كافٍ من الإدارة العليا ليحظى بفرصة أطول لإحداث تغيير دائم، شريطة استمرار النتائج الإيجابية. وأكد النادي رسمياً أنه لم يتم إجراء أي اتصال رسمي مع مرشحين خارجيين حتى الآن، خوفاً من أن تتسبب مثل هذه الخطوات في "اضطراب لا داعي له" خلال فترة يقدم فيها الفريق أداءً جيداً. ويتيح قرار إنريكي بالبقاء في باريس سان جيرمان له مواصلة سعيه نحو لقب دوري أبطال أوروبا مع تشكيلة تعكس رؤيته بشكل متزايد.
نهاية موسم حاسمة
تُعد الفترة المتبقية من الموسم بمثابة اختبار حاسم لكارريك، حيث يُتوقع أن يكون احتلال مركز ضمن المراكز الأربعة الأولى شرطًا أساسيًا لتثبيت تعيينه بشكل دائم في أولد ترافورد. ولم يخسر «الشياطين الحمر» سوى مباراة واحدة وفازوا بسبع مباريات من أصل العشر التي خاضوها منذ توليه المسؤولية.
وفي الوقت نفسه، فإن الإعلان المتوقع من باريس سان جيرمان عن تمديد عقد إنريكي سيبعد الإسباني فعلياً عن سوق الانتقالات الصيفية، مما يترك مانشستر يونايتد أمام خيارات محدودة من اللاعبين النخبة في حال فشل الفريق في تحقيق أهدافه.