لويس إنريكي تخلص من صداع توتي وبرشلونة ليكتب التاريخ مع باريس سان جيرمان.. و"القميص المقلد" لا يعيد أمجاد بايرن ميونخ

لم تكن مجرد مباراتين في عالم الساحرة المستديرة؛ بل "حرب استنزاف كروية" حتى الثواني الأخيرة، بين العملاق الألماني بايرن ميونخ ونادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان.

باريس سان جيرمان فاز (5-4) على بايرن ميونخ، في العاصمة الفرنسية؛ وذلك ضمن منافسات "ذهاب" نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

بعدها.. ذهب الفريق الباريسي إلى ألمانيا "إيابًا"، من أجل الحفاظ على هذه الأفضلية البسيطة؛ وهو الأمر الذي نجحت فيه كتيبة المدير الفني الإسباني لويس إنريكي، في النهاية.

كتيبة إنريكي تعادلت (1-1) مع بايرن ميونخ "إيابًا"، مساء يوم الأربعاء؛ لتحجز بطاقة التأهُل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بنتيجة إجمالية (6-5).

وسجل النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي الهدف الباريسي الوحيد "إيابًا"، في الدقيقة الثالثة من الشوط الأول؛ قبل أن يتعادل المهاجم الإنجليزي الكبير هاري كين لمصلحة البايرن، في الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ كيف صنع إنريكي مجده داخل القلعة الباريسية - بالمقارنة مع رحلته السابقة في العملاق الكتالوني برشلونة -، بالإضافة إلى مفارقة "قميص" بايرن ميونخ المثيرة..