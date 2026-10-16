هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
FBL-EUR-C1-MAN CITY-PSGAFP
Yosua Arya
ترجمه

"هو الرئيس!" .. لويس إنريكي يمزح بشأن "عطلة" ديمبيلي عقب التألق ضد مانشستر سيتي

عثمان ديمبيلي
باريس سان جيرمان
لويس إنريكي
مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان
دوري أبطال أوروبا

نجم باريس يتألق ضد سيتي عقب الراحة

مازح عثمان ديمبيلي قائلًا إنه بحاجة إلى المزيد من العطلات بعد تسجيله هدفًا في فوز باريس سان جيرمان على مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

وقد رد لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان، بطريقة طريفة على طلب مهاجمه النجم الجسور قبل مبارياته المقبلة.

  • تألق ديمبيلي بعد الحصول على الراحة

    كافأ ديمبيلي قرار إنريكي بتدوير عناصر الفريق بتقديم أداء قاده إلى الفوز على مانشستر سيتي في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا. وكان الدولي الفرنسي قد حصل على راحة خلال مواجهة باريس سان جيرمان أمام لومان في الدوري الفرنسي بعد مشاركته في أربع مباريات دولية مع منتخب فرنسا.

    وقد منح هذا القرار التكتيكي المهاجم أسبوعًا كاملًا من الراحة لاستعادة لياقته قبل الموعد الأوروبي الكبير. وأثمرت تلك الراحة سريعًا، حيث سجل ديمبيلي هدفًا وقدّم أداءً رائعًا على أرض مانشستر سيتي.

    وفي حديثه إلى Canal+ بعد صافرة النهاية بقليل، قال ديمبيلي ضاحكًا على سبيل المزاح إنه قد يحتاج إلى فترات راحة منتظمة إذا كانت ستمنحه دائمًا مثل هذه العروض الأوروبية المبهرة.

  • FC Bayern München v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    إنريكي يدخل في المناكفات

    وتعامل إنريكي مع تعليقات ديمبيلي الطريفة بعد المباراة خلال المؤتمر الصحفي يوم الجمعة بالقدر ذاته من روح الفكاهة، حيث أوضح المدرب الإسباني أنه يرحّب بالروح الإيجابية والمعنويات المرتفعة التي يتحلى بها مهاجمه.

    وقال إنريكي مازحًا للصحفيين عندما سُئل عن تصريح الجناح: «إنه الرئيس. إذا أراد عطلة، فسيحصل على عطلة. إنه يضحك في كل الأوقات. أحب الطريقة التي يعيش بها كرة القدم. الأمر مجرد مزاح، لكنني منفتح دائمًا لمنح اللاعبين ما يريدونه. إنهم يحبون اللعب دائمًا في التشكيلة الأساسية، ويعلمون أن الاختيار مسؤوليتي».

  • تعريف "العطلة"

    وأوضح مدرب باريس سان جيرمان بعد ذلك ما تعنيه فترة الراحة فعليًا في منظومته الصارمة، إذ أن الراحة على أعلى المستويات لا تعني الانفصال التام عن الواجبات المهنية.

    وقال إنريكي موضحًا: "بالنسبة لي، 'أن تكون في عطلة' يعني أن تأتي إلى مركز التدريب لتتدرب، هذه هي العطلة!"

    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل
  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    ما هو التالي بالنسبة لباريس سان جيرمان؟

    وسيراقب باريس سان جيرمان الآن مستويات اللياقة البدنية لعناصره عن كثب في ظل سعيه إلى الموازنة بين متطلبات المنافسة المحلية ومشواره الأوروبي المتواصل. وستتجه الأنظار إلى ما إذا كان ديمبيلي سيحصل على فترة راحة أخرى مخصصة له قبل الاختبار القاري الكبير المقبل.

    وفي المباراة المقبلة، سينتقل باريس سان جيرمان لمواجهة ستراسبورج في الدوري الفرنسي. وبعد ذلك، سيلتقي باريس سان جيرمان في مواجهة صعبة أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل.

المباريات التالية
ستراسبورج

ستراسبورج

الدوري الفرنسي

17 أكتوبر 2026

سان جيرمان

سان جيرمان