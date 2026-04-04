ومن بين المرشحين لتولي منصب مدرب المنتخب الوطني بعد رحيل غاتوزو، يوجد أيضًا روبرتو مانشيني، الذي سيكون عودته إلى المنتخب الإيطالي بعد تجربته التي امتدت من عام 2018 إلى عام 2023، والتي لا تُنسى فيها الفوز ببطولة أمم أوروبا عام 2021. كان ضمن ذلك الجهاز الفني صديقه أتيليو لومباردو، الذي كان في ذلك الوقت مساعداً للمدرب، وهو اليوم مدرب سامبدوريا بعد أن شغل منصب مساعد إيفاني من أبريل إلى يونيو الماضي، حيث نجح في الحفاظ على بقاء الفريق في الدوري من خلال مباريات الملحق، ثم أصبح في نوفمبر الماضي مساعداً لغريغوتشي في نفس الفريق، قبل أن يتولى قيادة الفريق قبل شهر.