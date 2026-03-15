هنيئًا إنتر: ثأر الأولمبيكو يفسد حلم "مئوية مودريتش" .. ولاعب لاتسيو مدين بالاعتذار إلى أسطورة ميلان!

عذرًا ميلان، يبدو أنك نسيت أنك في حضرة "النسور"، وفوق ملعب الأولمبيكو، حلّق النسر وسط هتافات الآلاف من عشاق لاتسيو، الذين جاؤوا ليصنعوا الرعب، ويؤكدوا للروسونيري أنه سيدفع ثمن الثقة الزائدة غاليًا.

وتلقى ميلان خسارة أمام لاتسيو، في قمة الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الإيطالي، بموسم 2025-2026.

ووقع جوستاف إيساكسين على هدف المباراة الوحيد، في الدقيقة 26، ورغم محاولات ميلان للعودة في اللقاء، إلا أن كتيبة ماوريسيو ساري، فرضت كلمتها في النهاية.

وتجمد رصيد ميلان عند 60 نقطة، ليبقى في وصافة ترتيب الكالتشيو، بفارق ثماني نقاط عن إنتر "المتصدر"، بينما رفع لاتسيو رصيده إلى 40 نقطة، في المركز التاسع.

ورغم مشاركة لوكا مودريتش في دقائق المباراة كاملة، إلا أنه لم ينجح في انتشال ميلان من فخ لاتسيو، فماذا صنع النجم الكرواتي خلال المواجهة، هذا ما نستعرضه في النقاط التالية..