Luka Vuskovic Hamburg 2025-26Getty
معتز الجمال

ترجمه

لوكا فوسكوفيتش يبعث الأمل في استمراره مع توتنهام وسط تكهنات حول انتقاله إلى برشلونة

أعطى لوكا فوسكوفيتش دفعة قوية لتوتنهام هوتسبير بتأكيده مجدداً على التزامه طويل الأمد تجاه النادي. وفي الوقت الذي يواجه فيه زملاؤه تكهنات مكثفة حول انتقالهم إلى برشلونة، يتوقع المدافع الكرواتي الشاب العودة إلى شمال لندن بعد انتهاء فترة إعارته في ألمانيا. وتأتي كلماته المطمئنة في الوقت الذي يستعد فيه توتنهام لتغييرات دفاعية كبيرة.

  • مستقبل مشرق في شمال لندن

    أكد فوسكوفيتش نواياه في مقابلة مع صحيفة «فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ» الألمانية. ويقوم اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا حاليًا بصقل مهاراته الكروية خلال فترة إعارته إلى نادي هامبورغ في الدوري الألماني، حيث لفتت أدائه المتميز الأنظار. كان الشاب قد وافق في الأصل على الانضمام إلى توتنهام قادمًا من هايدوك سبليت الصيف الماضي، لكنه أمضى الموسم الحالي في صقل مهاراته بالخارج. وكان إنتاجه التهديفي مرتفعًا بشكل ملحوظ بالنسبة لمدافع قلب، حيث سجل خمسة أهداف في 25 مباراة. وتثبت هذه الموهبة التهديفية، إلى جانب حضوره الدفاعي، أن قيمته ترتفع بسرعة في القارة الأوروبية.

  • Luka Vuskovic HSVgetty

    فوسكوفيتش يتطرق إلى شائعات الانتقال

    وفي حديثه المباشر عن التكهنات المحيطة بمستقبله، أبدى فوسكوفيتش واقعية تجاه سوق الانتقالات، لكنه أكد التزامه على المدى الطويل. وقد قدم المدافع الطمأنينة التي يحتاجها النادي في الوقت الحالي. وقال فوسكوفيتش: "في كرة القدم، لا يمكنك أن تعرف ما سيحدث أبدًا. قد يحدث ذلك العام المقبل، أو بعد 10 أعوام. لا أريد أن أعد أحدًا بأي شيء. بعد انتهاء هذا الموسم، سأعود لأكون لاعبًا في توتنهام. لدي عقد هناك حتى عام 2030". هذا الالتزام الكامل يبدد المخاوف من أنه قد يسعى للانتقال بشكل دائم إلى نادٍ آخر قبل أن يخوض أول مباراة رسمية مع ناديه الأصلي.

  • تغييرات دفاعية في تشكيلة دي زيربي

    ستشكل عودة قلب الدفاع الشاب دفعة قوية للغاية للمدرب دي زيربي، في ظل ما ينتظر توتنهام من تغييرات جذرية خلال الصيف. من المتوقع أن يبدو خط الدفاع مختلفًا تمامًا في الموسم المقبل، حيث من المرجح أن يغادر اللاعب المخضرم بن ديفيز الفريق عند انتهاء عقده. سيغيب ديفيز عن الملاعب حتى نهاية الموسم بسبب إصابة في الكاحل. علاوة على ذلك، يواجه النادي خطر الهبوط المفاجئ، مما يلقي بظلال من الشك على مستقبل الثنائي النجمي كريستيان روميرو وميكي فان دي فين. وتزداد هذه الشكوك بسبب الاهتمام الكبير من الأندية الأجنبية. ارتبط اسم روميرو بقوة بالانتقال إلى أتلتيكو مدريد، بينما جذب فان دي فين اهتماماً كبيراً من الأندية الإسبانية العملاقة، حيث جعله برشلونة هدفاً رئيسياً إلى جانب ريال مدريد. إذا اضطر توتنهام إلى التخلي عن لاعبين دوليين راسخين، فسوف يحتاج إلى فوسكوفيتش ليبدأ مسيرته بقوة. في الوقت الحالي، يركز المراهق على إنهاء الموسم بقوة قبل انتهاء فترة إعارته في 30 يونيو.

  • Tottenham Hotspur FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    ماذا ينتظر توتنهام بعد ذلك؟

    يحتل توتنهام المركز السابع عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 30 نقطة، متقدماً بفارق نقطة واحدة فقط عن منطقة الهبوط. ويواجه دي زيربي سلسلة من المباريات الصعبة، تبدأ بمواجهة سندرلاند في 12 أبريل. وتنتظره مباريات لا بد من الفوز بها أمام ولفرهامبتون واندررز ولييدز يونايتد، إلى جانب اختبارات صعبة أمام أستون فيلا وتشيلسي، قبل أن يختتم الموسم بمواجهة إيفرتون في 24 مايو. وكل نقطة لها أهمية بالغة.