لوكا فوسكوفيتش يبعث الأمل في استمراره مع توتنهام وسط تكهنات حول انتقاله إلى برشلونة

ستشكل عودة قلب الدفاع الشاب دفعة قوية للغاية للمدرب دي زيربي، في ظل ما ينتظر توتنهام من تغييرات جذرية خلال الصيف. من المتوقع أن يبدو خط الدفاع مختلفًا تمامًا في الموسم المقبل، حيث من المرجح أن يغادر اللاعب المخضرم بن ديفيز الفريق عند انتهاء عقده. سيغيب ديفيز عن الملاعب حتى نهاية الموسم بسبب إصابة في الكاحل. علاوة على ذلك، يواجه النادي خطر الهبوط المفاجئ، مما يلقي بظلال من الشك على مستقبل الثنائي النجمي كريستيان روميرو وميكي فان دي فين. وتزداد هذه الشكوك بسبب الاهتمام الكبير من الأندية الأجنبية. ارتبط اسم روميرو بقوة بالانتقال إلى أتلتيكو مدريد، بينما جذب فان دي فين اهتماماً كبيراً من الأندية الإسبانية العملاقة، حيث جعله برشلونة هدفاً رئيسياً إلى جانب ريال مدريد. إذا اضطر توتنهام إلى التخلي عن لاعبين دوليين راسخين، فسوف يحتاج إلى فوسكوفيتش ليبدأ مسيرته بقوة. في الوقت الحالي، يركز المراهق على إنهاء الموسم بقوة قبل انتهاء فترة إعارته في 30 يونيو.