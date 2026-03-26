ينصب تركيزه على الأسابيع المقبلة، التي ستكون حاسمة لمستقبله ومستقبل نابولي ومنتخب بلاده. يعمل روميلو لوكاكو جاهداً ليكون بطل نهاية الموسم بعد أشهر من التواجد في الخلفية، بسبب إصابة في الفخذ تعرض لها في أغسطس الماضي وأثرت بشكل كبير على موسمه 2025-2026. منذ بضعة أسابيع، عاد البلجيكي ليكون عنصراً مهماً في الفريق الحامل للقب الدوري الإيطالي، لكنه يدرك أنه لكي يعود ليكون الخيار الأول، عليه أن يتألق من الناحية البدنية. نابولي في سباق على مقعد في دوري أبطال أوروبا ويحلم بالسكوديتو، وهو أمر صعب لكنه ممكن حسابياً، وفي يونيو ستسافر بلجيكا إلى الولايات المتحدة لتفاجئ الجميع، ولا يزال لدى لوكاكو الكثير ليقوله ويقدمه، لكن لتغيير الترتيب في تشكيلتي كونتي وغارسيا، عليه أن يكون في حالة جيدة. عليه أن يعود ليكون روميلو لوكاكو، أحد أقوى 9 لاعبين في العالم.
ترجمه
لوكاكو، تدريبات مخصصة لاستعادة بريقه: خبر سار لنابولي وبلجيكا
ابقَ في أوروبا للعمل
في بداية الأسبوع، وصل اللاعب السابق في إنتر وميلان وتشيلسي ومانشستر يونايتد إلى معسكر المنتخب البلجيكي، لكنه قرر لاحقاً، بالاتفاق مع الجهاز الفني لـ«الشياطين الحمر»، عدم المشاركة في المباراتين الوديتين ضد الولايات المتحدة والمكسيك. وجاء التأكيد على ذلك من خلال تصريحات فينسنت مانارت، المدير الفني للاتحاد البلجيكي لكرة القدم (RBFA): "لقد درس بعناية ما هو الأفضل لبقية موسمه واتخذ قرارًا بعدم السفر إلى الولايات المتحدة. الخبر السار هو أنه لا توجد مشاكل صحية. الأمر يتعلق بالأحرى بفهم كيفية الاستعداد على أفضل وجه للمرحلة النهائية مع نابولي واستعدادًا لكأس العالم. نحن نعرف أمرين: روميلو يعرف جسده جيدًا ويريد حقًا المشاركة في كأس العالم".
الاهتمام بالتفاصيل
قرر لوكاكو البقاء في بلجيكا واتباع برنامج تدريبي محدد، بهدف تحسين لياقته البدنية وتحقيق أقصى قدر من الأداء. وذلك ليعود ويشكل قيمة مضافة بعد فترة التوقف. فبعد استراحة منتخبات الدول، سترتفع سقف التوقعات، وسيحتاج كل من نابولي وبلجيكا إلى أفضل نسخة من اللاعب البلجيكي. الأولوية في هذه الأيام هي تعظيم مستوى الأداء على المدى القصير والمتوسط، من خلال العمل بشكل محدد على جميع الجوانب التي يمكن أن تحدث فرقاً في هذه المرحلة الحاسمة من العام. لوكاكو في أفضل حالاته هو مكسب لنابولي، الذي قد يشكل هجوماً قوياً في نهاية الموسم بوجوده هو وهوجلوند، ولبلجيكا، التي يعد أفضل هداف في تاريخها برصيد 89 هدفاً.