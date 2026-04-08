قائدة هذا المنتخب الإنجليزي بأكمله، ولا سيما خط الدفاع، تدخل ويليامسون هذه الاستراحة الدولية بعدما غابت عن آخر خمس مباريات لأرسنال. وبعد غيابها عن آخر ظهور للمدفعجية، خسارة صادمة في كأس الاتحاد الإنجليزي أمام برايتون، قالت المدربة الرئيسية رينيه سليجرز للصحفيين: "سنجري محادثة مع منتخب إنجلترا الآن، بعد المباراة، لوضع خطة لليا".

ورغم أن ذلك قد يعني أن المدافعة ستتوجه إلى المعسكر مع منتخب بلادها، فإنه يضع مشاركتها في المباراة الأولى، أمام إسبانيا يوم الثلاثاء، موضع شك كبير.

لا يوجد هجوم أشد فتكاً في القارة من هجوم "لا روخا". فقد سجل أبطال العالم أهدافاً أكثر من أي منتخب آخر في يورو 2025 قبل أن يتفوقوا على السويد وألمانيا ليرفعوا لقباً آخر في دوري الأمم بعد بضعة أشهر، متغلبين على اثنين من نخبة أوروبا بنتيجتي 5-0 و3-0 في مجموع المباراتين، على التوالي. وكالعادة، سيتطلب الأمر جهداً هائلاً من إنجلترا لكبح ذلك.

لحسن الحظ، لا تفتقر مدربة اللبؤات سارينا فيغمان إلى خيارات قوية لتعويض ويليامسون. يُعد قلب الدفاع على الأرجح أعمق مراكز إنجلترا، حيث تضم القائمة أيضاً أليكس غرينوود وجيس كارتر وإسمي مورغان ومايا لو تيسيه ممن تم استدعاؤهن. لكن إحدى زميلات ويليامسون في أرسنال تستحق فرصة للتألق في غيابها، بعدما فعلت ذلك تماماً على مستوى النادي خلال الأسابيع والأشهر الأخيرة.

لم تكن فرص المشاركة أساسياً مع إنجلترا متاحة دائماً بسهولة أمام لوتي ووبن-موي، لكنها قدمت ما يفوق الكفاية لتستحق واحدة عندما تزور إسبانيا.