لوتي ووبن-موي أفضل من مجرد بديلة: مدافعة أرسنال استحقت فرصة البدء مع «اللبؤات»

الأسبوع المقبل، في ملعب ويمبلي، سيلتقي أفضل منتخبين وطنيين في كرة القدم النسائية الأوروبية مرة أخرى، إذ تستضيف إنجلترا، الفائزة بآخر لقبين لبطولة أمم أوروبا، إسبانيا، بطلة العالم الحالية. وستكون هذه مواجهتهما التنافسية السادسة في أقل من أربع سنوات، وتحمل مجددًا رهانات كبيرة، إذ يتنافس المنتخبان على بطاقة التأهل التلقائي الوحيدة من مجموعتهما إلى كأس العالم الصيف المقبل. إن احتمال غياب قائدة إنجلترا، ليا ويليامسون، يُعد ضربة كبيرة.

قائدة هذا المنتخب الإنجليزي بأكمله، ولا سيما خط الدفاع، تدخل ويليامسون هذه الاستراحة الدولية بعدما غابت عن آخر خمس مباريات لأرسنال. وبعد غيابها عن آخر ظهور للمدفعجية، خسارة صادمة في كأس الاتحاد الإنجليزي أمام برايتون، قالت المدربة الرئيسية رينيه سليجرز للصحفيين: "سنجري محادثة مع منتخب إنجلترا الآن، بعد المباراة، لوضع خطة لليا".

ورغم أن ذلك قد يعني أن المدافعة ستتوجه إلى المعسكر مع منتخب بلادها، فإنه يضع مشاركتها في المباراة الأولى، أمام إسبانيا يوم الثلاثاء، موضع شك كبير.

لا يوجد هجوم أشد فتكاً في القارة من هجوم "لا روخا". فقد سجل أبطال العالم أهدافاً أكثر من أي منتخب آخر في يورو 2025 قبل أن يتفوقوا على السويد وألمانيا ليرفعوا لقباً آخر في دوري الأمم بعد بضعة أشهر، متغلبين على اثنين من نخبة أوروبا بنتيجتي 5-0 و3-0 في مجموع المباراتين، على التوالي. وكالعادة، سيتطلب الأمر جهداً هائلاً من إنجلترا لكبح ذلك.

لحسن الحظ، لا تفتقر مدربة اللبؤات سارينا فيغمان إلى خيارات قوية لتعويض ويليامسون. يُعد قلب الدفاع على الأرجح أعمق مراكز إنجلترا، حيث تضم القائمة أيضاً أليكس غرينوود وجيس كارتر وإسمي مورغان ومايا لو تيسيه ممن تم استدعاؤهن. لكن إحدى زميلات ويليامسون في أرسنال تستحق فرصة للتألق في غيابها، بعدما فعلت ذلك تماماً على مستوى النادي خلال الأسابيع والأشهر الأخيرة.

لم تكن فرص المشاركة أساسياً مع إنجلترا متاحة دائماً بسهولة أمام لوتي ووبن-موي، لكنها قدمت ما يفوق الكفاية لتستحق واحدة عندما تزور إسبانيا.

    ينتظر في الكواليس

    لم تكن الفرص سهلة المنال بالنسبة لووبن-موي خلال السنوات القليلة الماضية. وينطبق ذلك أولاً في آرسنال، حيث شاركت في ست مباريات فقط في الدوري الموسم الماضي، وبدأت هذا الموسم أيضاً في مرتبة متأخرة في سلم الاختيارات، رغم غياب ويليامسون عن بداية الموسم بسبب الإصابة.

    وبدلاً من اللجوء إلى ووبن-موي، أو حتى الدولية الإسبانية لايا كودينا، اختارت سليغرْس إشراك المراهقة كاتي ريد إلى جانب قلب الدفاع اليسارية ستيف كاتلي، وقدمت ريد أداءً جيداً للغاية لدرجة أنها نالت أول استدعاء لها لمنتخب إنجلترا في أكتوبر الماضي.

    تُمهِلُ نفسَها

    أما مع إنجلترا، فقد كانت ووبن-موي عنصرًا ثابتًا في قوائم ويغمان منذ أن تولّت الهولندية المهمة في عام 2021، إذ ضُمّت إلى المجموعة التي تُوِّجت بلقب يورو 2022 و2025، وكذلك إلى المجموعة التي بلغت نهائي كأس العالم للسيدات 2023. ومع ذلك، لم يترجم ذلك سوى إلى 16 مباراة دولية لها مع منتخب بلادها، منها 14 تحت قيادة ويغمان. ومن بين تلك المشاركات، بدأت أساسية في ست مباريات فقط، ولم تكن أيٌّ منها في بطولات كبرى.

    وبالفعل، شهدت مسيرة ووبن-موي مع إنجلترا حتى الآن ثلاث فترات كانت خلالها بديلة غير مُستخدمة لأكثر من 10 مباريات في كل مرة: سلسلة من 13 مباراة امتدت عبر يورو 2022، وسلسلة من 14 مباراة امتدت عبر كأس العالم 2023، وسلسلة من 11 مباراة امتدت عبر أحدث نسخة من اليورو.

    التقدّم

    لقد كانت تُرى دائماً على أنها شخصية مؤثرة وذات قيمة في فريق ويغمان، وهذا واضح، لكن مركز قلب الدفاع في منتخب إنجلترا كان دائماً شديد التنافس أيضاً. ولن يكون من السهل أبداً الحصول على الأفضلية على حساب الأخريات إذا لم يكن وقت اللعب منتظماً بالقدر نفسه على مستوى النادي.

    لكن ذلك تغيّر مؤخراً. فبعدما تعرضت ريد لإصابة في أكتوبر ثم لإصابة مدمّرة في الرباط الصليبي الأمامي بعد ذلك بفترة وجيزة، دخلت ووبن-موي إلى التشكيلة الأساسية لأرسنال ولم تنظر إلى الوراء. لقد كانت تقدم مستويات مميزة باستمرار مع «الغانرز»، وتمكنت من تطوير إيقاع وانسيابية يبدوان مفيدين لها بوضوح.

    وقالت الأسبوع الماضي: "لقد كنت أستمتع بكرة القدم". "أعتقد أنه في نهاية المطاف، عندما تلعب كرة القدم وابتسامة على وجهك، بالنسبة لي على وجه الخصوص، تأتي المكافآت معها. لا أستطيع أن أعبّر بما يكفي عن مدى المتعة التي أعيشها".

    في أبهى حُلّة

    يتضح ذلك عند مشاهدة ووبن-موي. لقد كانت اللاعبة البالغة من العمر 27 عامًا مهيمنة في الخط الخلفي بينما تعافى أرسنال من بداية سيئة للموسم، إذ أصبح الآن في أفضل وضع لإنهاء الموسم في المركز الثاني في دوري السوبر للسيدات خلف المتصدرات بفارق كبير مانشستر سيتي، مع استمرار وجوده أيضًا في دوري أبطال أوروبا مع وصوله إلى مرحلة نصف النهائي.

    ومن الواضح مدى المستوى الرائع الذي تقدم به المدافعة بمجرد مشاهدتها، كما تؤكد الأرقام ذلك. تحتل ووبن-موي المركز الحادي عشر في دوري السوبر للسيدات من حيث نسبة الفوز بالالتحامات الأرضية، مع كون كاتلي لاعبة أرسنال الوحيدة التي تتقدم عليها. وباحتساب كل 90 دقيقة، فإن كيم ليتل وماريونا كالدنتي، ثنائي خط الوسط المتأخر لدى أرسنال، هما اللاعبتان الوحيدتان في تشكيلة «الغانرز» اللتان تستعيدان الاستحواذ على الكرة بمعدل أكثر انتظامًا من ووبن-موي، ولا يوجد أي زميل لها يقوم بتشتيت التسديدات (البلوكات) بمعدل أعلى.

    تحمّل المسؤولية

    لكن ليس دفاع ووبين-موي وحده هو ما لفت الأنظار. فقد كان دورها في الاستحواذ على الكرة لافتًا أيضًا، ولا سيما في ظل غياب ويليامسون.

    عادةً ما يكون هناك الكثير من العبء على قائدة «اللبؤات» لإبراز قدراتها بالكرة وكسر الخطوط إما بتمريراتها أو بالمراوغة. لكن مع غيابها، كانت ووبين-موي سعيدة بالتقدم وتحمل بعضًا من تلك المسؤولية.

    وقالت ووبين-موي مؤخرًا: «لقد أجريت بالفعل محادثة مع ريني قبل بضعة أشهر وقلت لها: أعتقد أنني أقدم أفضل مستوياتي عندما تكون لدي مسؤولية، عندما تكون لدي مهمة، عندما يكون هناك مطلب بأن أقدم أكثر، وليس فقط من أجل نفسي». وأضافت: «الطريقة التي أرى بها دوري في هذا الفريق هي أن أقود؛ أقود بالأفعال، أقود في الحوار، أقود في التعاون.

    «أشعر أنني محظوظة لكوني إحدى القائدات على أرض الملعب إلى جانب كيم أيضًا، وليا وستيف وأليسيا روسو. أرى نفسي إلى حد كبير قطعة من أحجية في ذلك. لا أعتقد أنني كنت سأتمكن من اللعب كثيرًا بالكرة لولا دعم الظهيرين لمساندة حارسة المرمى وخط وسطنا. أعتقد أنني أرى دوري كقطعة من أحجية، وقطعة أنا سعيدة جدًا بأن أكون جزءًا من أحجية آرسنال هذه. ثم تصبح تلك الأحجية هي ما يحاول منافسونا حلّه».

    جدير بفرصة

    ماذا عن الأمر من وجهة نظر إنجلترا إذن؟ رغم أن ويليامسون لم تنسحب من قائمة «اللبؤات» هذا الأسبوع، على الرغم من أن الفريق أصدر تحديثًا بشأن بعض التغييرات في العناصر صباح الثلاثاء، فسيكون من المفاجئ حقًا أن نراها تبدأ أمام إسبانيا في ويمبلي. ستكون قد ابتعدت عن الملاعب لما يقارب شهرًا كاملًا بحلول موعد انطلاق تلك المباراة، وإعادتها مباشرة لمواجهة تحدٍّ كهذا قد لا يكون الخيار الصحيح.

    ويزداد ذلك وضوحًا خاصةً مع امتلاك إنجلترا عددًا كبيرًا من قلوب الدفاع الآخرين ذوي الجودة العالية. ومن بينهم، لم تكن ووبن-موي كثيرًا خيار ويغمان المفضل، لكن بالنظر إلى المستوى الذي تقدمه حاليًا، تستحق نجمة أرسنال فرصة لإظهار ما لديها على مسرح كبير مع «اللبؤات».

