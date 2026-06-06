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لن يواجه مصر ولكن .. أنشيلوتي يكشف عن مواجهة سارة بخصوص عودة نيمار
الإصابات والإجهاد قبل مواجهة مصر
قدم كارلو أنشيلوتي مستجدات مهمة بشأن تشكيلة الفريق قبل المباراة الودية الأخيرة للمنتخب البرازيلي ضد مصر يوم الأحد بتوقيت مكة المكرمة.
وفي حين أن التقدم الإيجابي في برنامج إعادة تأهيل نيمار أعطى الفريق دفعة قوية، فإن المدافع جابرييل ماجالهايس سيغيب عن المباراة الودية بسبب الإرهاق البدني الذي يعاني منه عقب مشاركته الأخيرة في نهائي دوري أبطال أوروبا.
وأكد المدرب أن دوجلاس سانتوس سيبدأ المباراة في مركز الظهير الأيسر، بينما من المقرر أن يشارك الحارس ويفرتون في الشوط الثاني، في إطار سعي الجهاز الفني إلى إدارة الموارد الدفاعية بحذر.
- AFP
أنشيلوتي يوضح جدول تعافي نيمار
وأوضح مدرب "السيليساو" البروتوكول الطبي الصارم الذي يجب على النجم اجتيازه قبل العودة إلى التدريبات التي تتضمن احتكاكًا جسديًا.
وفي معرض تقديمه لشرح مفصل لخطة تعافي المهاجم، قال أنشيلوتي: "أعتقد أن وضعه واضح جدًّا... (نيمار) يؤدي تدريبات فردية ممتازة. وبعد عطلة نهاية الأسبوع، سيخضع لفحص بالرنين المغناطيسي، وبعد ذلك، إذا سارت الأمور على ما يرام، سيتمكن من التدرب مع الفريق الأسبوع المقبل".
تعديلات تكتيكية قبل المباراة الودية
يستغل الجهاز الفني المباراة الودية الأخيرة للتخلي عن تشكيلته الهجومية التقليدية المكونة من أربعة لاعبين وتجربة تشكيلات تكتيكية مختلفة. وبعد أن منح لوكاس باكيتا وإيجور تياغو فرصة المشاركة في التشكيلة الأساسية، أوضح أنشيلوتي قائلاً: "لدي هذه المباراة الأخيرة لإجراء بعض التجارب، لأن إجراء التجارب بعد ذلك سيصبح أصعب بكثير. باكيتا مهم بالنسبة لنا لأنه يضيف خصائص مختلفة مقارنة بغيره من لاعبي خط الوسط لدينا. أريد اختبار باكيتا، وكذلك إيغور تياجو، للبحث عن خيار آخر. نظام اللعب بأربعة لاعبين في الهجوم راسخ تمامًا، لكنني أريد تجربة خيار آخر في هذا الاختبار الأخير".
- Getty Images Sport
التجربة قبل المونديال
تمثل المباراة الودية المقبلة مرحلة حاسمة للاعبين الاحتياطيين الذين يسعون إلى حجز مقاعدهم في التشكيلة قبل أن تحد البطولات التنافسية من إمكانية إجراء التجارب التكتيكية.
وبعد إجراء الفحوصات الطبية يوم الاثنين، ستُنهي التشكيلة استعداداتها لمباراتها الافتتاحية في المجموعة الثالثة ضد المغرب يوم 13 يونيو. ومع وجود مباراة أخرى في المجموعة مقررة ضد هايتي وكذلك اسكتلندا،
يُعتبر حامل لقب كأس العالم خمس مرات المرشح الأوفر حظاً للتأهل بسهولة، مما يمنح نيمار فرصة مثالية في أجواء تنافسية لاستعادة لياقته الكاملة.