لن يهدم القديم.. رسميًا كلوب يبدأ رحلة إعادة المنتخب الألماني لأمجاده!

ورغم أن خروج ألمانيا المبكر من كأس العالم 2026 تسبب في خيبة أمل كبيرة على الصعيد الوطني، إلا أن كلوب لا يرغب في هدم الأسس الحالية للبدء من الصفر. وأوضح المدرب البالغ من العمر 59 عامًا أنه يرى جودة في التشكيلة الحالية وينوي البناء عليها بدلاً من الشروع في إجراء تعديل شامل للفريق.

وأوضح كلوب موقفه قائلاً: "قد تعتقد أنه عندما لا تسير الأمور على ما يرام في كأس العالم، فإنك تحتاج إلى البدء من الصفر. لكن هذا غير ضروري على الإطلاق"، على حد قوله.

وقد ركز كلوب في البداية على بناء العلاقات داخل الهرم الكروي الألماني بدلاً من الاتصال المباشر باللاعبين، الذين لا يزال الكثير منهم عائدين من مشاركاتهم الصيفية.

وشرح نهجه المنهجي في الأيام الأولى من توليه المنصب قائلاً: «نحن الآن نسير خطوة بخطوة. لقد كانت البداية رائعة حقاً. وقد رحب بنا جميع الموظفين الذين التقينا بهم حتى الآن ترحيباً حاراً للغاية. شكرًا لكم على ذلك! لا أشعر بالغربة - وهذا أمر رائع حقًّا".







