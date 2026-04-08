على الرغم من استقالته عقب الإخفاق المدمّر في بلوغ كأس العالم عبر الملحق المؤهِّل، لا يزال غرافينا يتولى المسؤولية لتسيير الأعمال الإدارية العادية إلى حين انتخاب خليفة له في 22 يونيو. وفي خطوة هزّت أوساط كرة القدم الإيطالية، نشر التقرير الذي كان من المقرر أصلاً أن يقدّمه إلى البرلمان الإيطالي، مؤكداً أن مشكلات كرة القدم في البلاد متجذّرة في عيوب عميقة وليست أخطاء فردية.

“القضايا الحرجة في كرة القدم الإيطالية معروفة منذ سنوات وقد أُشير إليها في العديد من الوثائق الرسمية، ولا يختلف الأمر إلا في البيانات الإحصائية التي تواصل التدهور، بما يؤكد أن هذه في معظمها نواقص هيكلية”، قال غرافينا. ثم أشار إلى وجود فجوة بين الهيئات الحاكمة، مضيفاً: “إذا كنا نريد حقاً ما هو الأفضل لكرة القدم الإيطالية بوصفها حركة رياضية بأكملها، فمن الضروري توضيح المسؤوليات الفعلية للاتحاد والدوريات والمؤسسات العامة. فالكثير من المغالطات، وأحياناً الأكاذيب الصريحة، تؤجج البحث عن المذنب، لكنها قبل كل شيء تنشر مفاهيم خاطئة”.