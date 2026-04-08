ترجمه
"لن ينتهي الأمر عندي" - رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم المستقيل يصدر بيانًا من 11 صفحة يهاجم فيه الإخفاقات "الهيكلية" في كرة القدم بالبلاد في أعقاب كارثة كأس العالم
نظام في حالة شلل
على الرغم من استقالته عقب الإخفاق المدمّر في بلوغ كأس العالم عبر الملحق المؤهِّل، لا يزال غرافينا يتولى المسؤولية لتسيير الأعمال الإدارية العادية إلى حين انتخاب خليفة له في 22 يونيو. وفي خطوة هزّت أوساط كرة القدم الإيطالية، نشر التقرير الذي كان من المقرر أصلاً أن يقدّمه إلى البرلمان الإيطالي، مؤكداً أن مشكلات كرة القدم في البلاد متجذّرة في عيوب عميقة وليست أخطاء فردية.
“القضايا الحرجة في كرة القدم الإيطالية معروفة منذ سنوات وقد أُشير إليها في العديد من الوثائق الرسمية، ولا يختلف الأمر إلا في البيانات الإحصائية التي تواصل التدهور، بما يؤكد أن هذه في معظمها نواقص هيكلية”، قال غرافينا. ثم أشار إلى وجود فجوة بين الهيئات الحاكمة، مضيفاً: “إذا كنا نريد حقاً ما هو الأفضل لكرة القدم الإيطالية بوصفها حركة رياضية بأكملها، فمن الضروري توضيح المسؤوليات الفعلية للاتحاد والدوريات والمؤسسات العامة. فالكثير من المغالطات، وأحياناً الأكاذيب الصريحة، تؤجج البحث عن المذنب، لكنها قبل كل شيء تنشر مفاهيم خاطئة”.
بيانات مقلقة وإهمال الشباب
يرسم التقرير صورة مقلقة للمعايير الفنية في الدوري الإيطالي «سيري آ» مقارنةً بغيره من الدوريات الأوروبية النخبوية. وأشار غرافينا إلى أن إيطاليا تحتل حالياً المرتبة 49 من أصل 50 دوريّاً خاضعاً للرصد من حيث نسبة الدقائق التي لعبها لاعبون دون 21 عاماً والمؤهلون للمنتخب الوطني، والتي تبلغ 1.9% فقط. وتشير البيانات أيضاً إلى أن دوري الدرجة الأولى الإيطالي يتأخر بدنياً، إذ يذكر التقرير أن «سيري آ ليس من بين أفضل 10 دوريات من حيث الأمتار المقطوعة في العدو السريع».
وتبقى سرعة اللعب مصدر القلق الرئيسي للرئيس المنتهية ولايته، إذ شدد على أن «متوسط سرعة الكرة (7.6 م/ث) أقل بكثير من متوسط دوري أبطال أوروبا (10.4) ومن متوسط الدوريات الأوروبية الكبرى الأخرى (9.2)». وبينما دعا كثير من المشجعين إلى فرض حصص على اللاعبين الأجانب، يصف غرافينا ذلك بأنه «مستحيل» لأنه «سينتهك مبادئ حرية حركة العمال، التي تنطبق على كرة القدم باعتبارها رياضة احترافية».
الاحتكاك المؤسسي وفجوات التمويل
استهدف بيان غرافينا أيضًا غياب الدعم من الحكومة الإيطالية، مقارنًا معاملة كرة القدم بمشاريع رياضية أخرى. واشتكى من أنه بينما حظيت فعاليات مثل أولمبياد ميلانو-كورتينا الشتوي وألعاب البحر الأبيض المتوسط في تارانتو «بتمويلات بمليارات متعددة»، لم يحصل اتحاد كرة القدم على مخصصات مالية مماثلة، ولا حتى من أجل يورو 2032. ويجادل بأن هذه العقبات المالية حالت دون انطلاق مشاريع البنية التحتية الضرورية.
وبرأيه، لم يتحقق النجاح إلا حيث تمتلك FIGC السيطرة الكاملة. وقال: «في رأيي، ليس من قبيل المصادفة أنه في المجالات التي تقع ضمن مسؤولية اتحادية مباشرة وحصرية (الاستدامة الاجتماعية والبيئية، مشاريع الشباب والمدارس، برامج التطوير والتدريب لمنتخبات الشباب الوطنية، على سبيل المثال لا الحصر)، قد تحققت نتائج مهمة. بخلاف المجالات التي تتداخل فيها مصالح مختلف أصحاب المصلحة واستقلالياتهم إلى حدّ يشلّ النظام فعليًا»، كما أوضح في الوثيقة.
خارطة طريق للمستقبل
يُحدّد القسم الأخير من التقرير سلسلة من المقترحات الجذرية التي يعتقد غرافينا أنها ضرورية لإنقاذ اللعبة الإيطالية. وتشمل هذه المقترحات إعادة العمل بالنظام الضريبي لـ«مرسوم النمو» للمهنيين الأجانب، وتخصيص نسبة من عائدات المراهنات لتطوير فئة الشباب والبنية التحتية. كما دعا إلى رفع الحظر عن إعلانات المراهنات وإجراء إصلاح شامل لهياكل الدوريات عبر الدرجات: سيري آ، وب، وتشي، ودي.
وفي نهاية المطاف، حذّر غرافينا من أن رحيله وحده لن يعالج المشكلات الأساسية. وخلص إلى القول: «من دون هذه الإرادة القوية والإجماع على تقديم المصلحة العامة على الدفاع عن المواقع الفردية، ومع قيام السياسة بتهيئة الظروف وتمكين الأدوات اللازمة للعمل، لن يستطيع أي فرد بمفرده تحقيق نهضة حقيقية وكاملة لكرة القدم الإيطالية». والكرة الآن في ملعب السلطات الإيطالية فيما يستمر البحث عن بديل له.