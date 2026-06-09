"لن يقبلوا أول ثلاثة عروض".. كواليس صراع ريال مدريد وبايرن ميونخ على أوليسي

وفقًا لتقارير الصحفي فلوريان بلتينبرج، لا يزال من غير المؤكد إلى حد كبير ما إذا كان فلورنتينو بيريز سيقدم بالفعل العرض المزعوم بقيمة 150 مليون يورو لضم الجناح.

ومع ذلك، في حال ما تقدم رئيس نادي ريال مدريد بعرض أولي، فإن إدارة بايرن ميونخ لا تنوي بيع اللاعب وسترفض العرض على الفور. يبدو أن النادي الألماني مستعد لرفض العرض الأول والثاني والثالث المقدم لضم أوليسي، حيث يدرك بيريز جيدًا موقف النادي الحازم تجاه اللاعب الفرنسي.