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"لن يقبلوا أول ثلاثة عروض".. كواليس صراع ريال مدريد وبايرن ميونخ على أوليسي
أوليسي يعتبر غير قابل للانتقال
وفقًا لتقارير الصحفي فلوريان بلتينبرج، لا يزال من غير المؤكد إلى حد كبير ما إذا كان فلورنتينو بيريز سيقدم بالفعل العرض المزعوم بقيمة 150 مليون يورو لضم الجناح.
ومع ذلك، في حال ما تقدم رئيس نادي ريال مدريد بعرض أولي، فإن إدارة بايرن ميونخ لا تنوي بيع اللاعب وسترفض العرض على الفور. يبدو أن النادي الألماني مستعد لرفض العرض الأول والثاني والثالث المقدم لضم أوليسي، حيث يدرك بيريز جيدًا موقف النادي الحازم تجاه اللاعب الفرنسي.
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بايرن ينفي اهتمامه ببيريز
تدخل مسؤولو النادي علنًا لوضع حد لهذه الشائعات المستمرة وردع رئيس ريال مدريد الذي أعيد انتخابه مؤخرًا عن الشروع في أي اتصالات رسمية. وفي تعليق مباشر على التكهنات المتعلقة باللاعب الفرنسي، صرح رئيس بايرن ميونخ هربرت هاينر لصحيفة«بيلد»: «مايكل أوليسي لاعب في بايرن ميونيخ ولديه عقد طويل الأمد. نحن لسنا ناديًا يبيع لاعبيه. وإذا أراد فلورنتينو بيريز أن يرسل إلينا عرضًا – وهو ما لم يحدث حتى الآن – فيمكنه أن يوفر على نفسه عناء ذلك».
هونيس وبيريز يعرضان رؤيتين متعارضتين
يتزامن توقيت هذه الشائعات مع فوز بيريز بولاية رئاسية جديدة، وهو إنجاز دأب على الاحتفال به تاريخياً من خلال التعاقد مع نجوم كبار. وخلال خطاب فوزه، قال بيريز لأعضاء النادي: "ما زلت هنا. الأعضاء يعرفونني. أنا هنا للدفاع عن ريال مدريد. سنواصل العمل حتى يواصل ريال مدريد الفوز بالألقاب".
ومع ذلك، صرح الرئيس الفخري أولي هونيس سابقًا: "بيع مايكل أوليسي مقابل 200 مليون يورو؟ لن يتم بيعه. نحن نلعب هذه اللعبة من أجل جماهيرنا. لدينا 430 ألف عضو، ولدينا ملايين المشجعين في جميع أنحاء العالم، ولن يفيدهم كثيرًا أن يكون لدينا 200 مليون يورو في البنك ولكننا نلعب كرة قدم أسوأ كل يوم سبت بسبب ذلك".
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الجناح يطمح إلى تحقيق النجاح في البطولة العالمية
بعد موسم مذهل في بافاريا سجل خلاله 22 هدفاً وصنع 31 تمريرة حاسمة، حوّل اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً تركيزه الاحترافي بالكامل نحو المهام الدولية في كأس العالم 2026.
يدخل المهاجم النشيط البطولة وهو في أفضل حالاته، بعد أن سجل ثلاثية في الفوز 3-1 في المباراة التحضيرية أمام أيرلندا الشمالية. ومن المقرر أن يخوض منتخب "الديوك" منافسات المجموعة الأولى التي تتسم بالتنافسية، حيث سيواجه مباريات صعبة في المجموعة أمام السنغال والعراق والنرويج.