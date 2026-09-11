لن يعود إلى إنجلترا.. راتب مغري يربط بيلينجهام بعقد جديد مع ريال مدريد!

بدأ ريال مدريد مفاوضات بشأن عقد جديد لبيلينجهام، ولا ينوي النادي الانتظار حتى انتهاء عقده الحالي، الذي يمتد حتى عام 2029، قبل التحرك.

وبحسب تقرير لماتيو موريتو، يعتزم العملاق الإسباني وضع لاعب الوسط على الشريحة نفسها من الرواتب التي يحصل عليها فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي. وسيعادل التجديد المخطط له التمديد الأخير الذي حصل عليه البرازيلي، ليصبح راتبه 48 مليون يورو في الموسم. ولا يرغب النادي في أن يتقاضى أهم لاعبيه الشباب أجوراً قديمة بينما يتمتع آخرون برواتب من أعلى الشرائح.







