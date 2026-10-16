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لن يرحل سوى مقابل 50 مليونًا.. كارباخال يكشف سر اختيار خيتافي بعد ريال مدريد!
فصل جديد في الكولوسيوم
بدأ كارباخال مسيرته رسميًا مع خيتافي، مستبدلًا الأضواء العالمية في سانتياجو برنابيو بصلابة ملعب الكوليسيوم. وخلال مؤتمره الصحفي الأول بقميص الفريق الأزرق، أوضح المدافع المخضرم أن شغفه بكرة القدم لم يفقد شيئًا من وهجه رغم رحيله عن أكثر نادٍ تحقيقًا للألقاب في أوروبا.
وأعرب عن فخره الكبير بمحيطه الجديد، مؤكدًا أن بقاءه في مدينته مدريد كان عاملًا رئيسيًا في قراره. ووقّع الظهير الأيمن صاحب الـ34 عامًا على عقد يمتد حتى صيف 2027، ليضمن استمراره في الدوري الإسباني خلال المستقبل القريب.
وقال المدافع خلال تقديمه: "ستكون تجربة إيجابية، ولا أفكر في إجراء تقييم في نهاية الموسم. إنه مشروع يحفزني كثيرًا. المنافسة بالنسبة لي موجودة في حمضي النووي. أنا في بيتي، أنا في مدريد، حيث نشأت. كل العوامل جيدة، وأستطيع تقديم المساعدة بخبرتي وبطريقة لعبي وبما أضيفه للمجموعة. لا أعرف إن كانت الأهداف ستتحقق، لا نعرف ذلك، لكننا نعمل من أجلها. عليك أن تتعامل مع الأمر يومًا بيوم وأن تكون هادئًا لأنك اتخذت القرار الأفضل"، وفقًا لما نقلته ماركا.
- Getty Images Sport
العمل تحت قيادة بوردالاس
من العوامل الرئيسية في عملية الانتقال كان دور مدرب خيتافي، بوردالاس، الذي جذب أسلوبه المباشر ورؤيته التكتيكية المدافع المخضرم. ويُعرف بوردالاس بمطالبته لاعبيه بشدة عالية في الأداء وروح قتالية، وهي صفات تتماشى تمامًا مع الأسلوب الدفاعي لكارباخال. ويرى المدرب أن الإسباني ورقة متعددة الاستخدامات يمكنها إما منافسة كيكو فيمينيا على مركز الظهير الأيمن أو اللعب كقلب دفاع في الجهة اليمنى ضمن ثلاثي دفاعي.
وقال المدافع: "جيد جدًا، كنا نتحدث ونتناقش بشأن ما نريده من الفريق. إنه مدرب يستخرج أفضل ما في اللاعب؛ أحبه كثيرًا، ونتشارك طريقة التفكير، ولن تكون لدي أي مشكلة معه".
تضحيات مالية والتزام
تشير التقارير إلى أن كارباخال قبل تخفيضًا في راتبه يصل إلى 90 في المئة بالمقارنة مع ما كان يتقاضاه سابقًا في ريال مدريد. وتبرز هذه الخطوة رغبته في تقديم المنافسة الكروية والسعادة الشخصية على عقد ضخم أخير في دوري أقل تنافسية.
وأوضح كارباخال للصحفيين: «لا أريد أن أكون وقحًا، لكن كل من يعرفني يدرك أن التزامي هنا في أقصى درجاته، سواء كنت ألعب لمدريد أو أعدّ عجة بيض. أفعل كل شيء بشغف، فهذه طريقتي في فهم الحياة. من الناحية الاقتصادية، ليس هذا عقد حياتي. لكنني لم أحتج إلى بذل أي جهد، فقد كان الأمر سهلًا للغاية. خيتافي استوفى جميع الشروط. خيتافي، مع المشاركة في المسابقات الأوروبية والملعب، مشروع يناسبني تمامًا».
- Getty Images Sport
الطموحات الدولية والمستقبل
وفي حين أخذت مسيرته مع النادي منحى مختلفًا، فإن كارباخال لم يغلق الباب أمام المنتخب الإسباني. فلا يزال المدافع متحمسًا لتمثيل "لا روخا"، ويعتقد أن تقديم مستويات عالية مع خيتافي قد يبقيه في دائرة الاهتمام الدولي. كما تحدث عن الشكوك المحيطة بمستقبله، ونفى تحديدًا وجود شرط جزائي خاص يسمح له بالرحيل في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
"من يعرفني جيدًا يعلم أن حياتي هي لعب كرة القدم، أنا شديد الشغف بهذه الرياضة، ويحركني الجانب الرياضي والمنافسة... خصوصًا بعد هذه السنوات التي عانيت فيها من الإصابات، كنت أريد تلك الاستمرارية التي لم أحصل عليها، وأن أرد الدين لنفسي".
وأضاف كارباخال: "عندما جاء خيتافي، كان يستوفي كل الشروط التي وضعتها أنا وعائلتي. الشرط الجزائي غير صحيح؛ سأبقى هنا طوال الموسم، ولا نملك خيار الرحيل في الشتاء إلا إذا دفع أحدهم الشرط الجزائي البالغ 50 مليونًا (يضحك)"، قبل أن يوضح وضعه التعاقدي.
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