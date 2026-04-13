في سلتيك كان جونستون يسجّل في المتوسط هدفًا في كل مباراة ثانية. تُوِّج بطلًا للدوري وحاصلًا على الكأس، لكن ليس هذا فحسب: لقد أصبح بطلًا أسطوريًا. بعد أن نال جونستون بطاقة حمراء في إحدى مباريات «الأولد فيرم» أمام رينجرز البروتستانتي، رسم إشارة الصليب على نفسه وهو في طريقه إلى غرفة تبديل الملابس أمام كتلة مشجعي الفريق المنافس. هذا التصرف الاستفزازي إلى هذا الحد أشعل لدى البعض مزيدًا من الحب، بينما زاد لدى آخرين الكراهية أكثر.

بعد ثلاثة أعوام في سلتيك، تجرأ جونستون على خوض تجربة الاحتراف خارج البلاد مع نادي نانت الفرنسي، لكنّه في 1989 أراد العودة إلى الوطن: ووفقًا للأعراف وقّع في البداية مجددًا مع سلتيك، قبل أن ينتقل، بعد تغيّر مذهل في الرأي، وبشكل مفاجئ تمامًا إلى الغريم الأكبر. بالفعل تعاقد رينجرز مع لاعب كاثوليكي، وبذلك كسر قاعدته غير المكتوبة التي سرت لعقود طويلة. لكن ليس أي كاثوليكي: بل أيقونة لسلتيك ذات ماضٍ معروف.

يقول داني غرانت من مدونة رينجرز «إيبروكس نويس» لـSPOX: «في غلاسكو كانت هذه الصفقة قصة أكبر من سقوط جدار برلين في العام نفسه»، وكان حينها في العاشرة من عمره. وفي الذكرى الثلاثين للانتقال كتبت الصحيفة الاسكتلندية ديلي ريكورد: «لم تكن صفقة انتقال فحسب هزّت كرة القدم الاسكتلندية في أساساتها. بل كانت أيضًا واحدة من أهم اللحظات في تاريخ هذا البلد».