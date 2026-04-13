كان الغضب الأخضر والأبيض على الأرجح أكبر وأكثر ديمومة حتى من الغضب الأزرق والأبيض والأحمر. فإلى الخيانة انضاف ظرفٌ آخر، وهو أن المنافس قام بإذلاله علنًا. يقول المدوّن غرانت: "بالطبع لم يتقبّل مشجعو رينجرز الصفقة بشكل جيد". "لكنها كانت في الوقت نفسه بمثابة إصبعٍ وسطى كبير في اتجاه مشجعي سيلتيك. لن يتجاوزوا ذلك أبدًا".
ومن الناحية الرياضية كان من المفترض أن يفيد الانتقال رينجرز: فقد قاد جونستون فريقه الجديد خلال عامين إلى لقبين للدوري. وكان المهاجم قد هدّأ كثيرًا من المشجعين، وبخاصة أمين تجهيزات الفريق جيمي بيل، بعد بضعة أشهر فقط، حين سجّل هدف الفوز المتأخر في مباراة "أولد فيرم". ومنذ ذلك الحين فقط صار بيل يجهّز قميص جونستون في غرفة الملابس ويزوّده، مثل بقية اللاعبين، بألواح الشوكولاتة.
توفي أيقونة النادي بيل عن عمر 69 عامًا، وفي إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي لعام 2022 ضد لايبزيغ أُقيمت دقيقة صمت تكريمًا له. ومنذ جونستون اضطر أمين التجهيزات بانتظام إلى تجهيز قمصان لاعبين من الطائفة الأخرى. ولا سيما منذ تدفق اللاعبين الأجانب عقب حكم بوسمان، أصبح وجود الكاثوليك في رينجرز أمرًا طبيعيًا.
لكن المضايقات استمرت: إذ ذكر الإيطالي جينارو غاتوزو (لعب مع رينجرز موسم 1997/98) مثلًا أنه كان عليه خلع قلادة الصليب في غرفة الملابس. ولم يسمح النادي للاعبيه بإشارة التبرك علنًا إلا في عام 1998 (ولكن من فضلك ليس أمام جماهيرهم). وفي العام التالي أصبح الإيطالي لورينزو أموروزو أول قائد كاثوليكي للنادي.