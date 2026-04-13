Maurice Johnston Rangers 1990
"لن يتجاوزوا ذلك أبداً": أكثر انتقالات اللاعبين إثارةً للجدل في تاريخ كرة القدم الاسكتلندية

رينجرز

Jلعقودٍ لم يتعاقد نادي رينجرز إف سي من غلاسكو مع أي لاعبين كاثوليك، إلى أن غيّر انتقالٌ مثير الكثير من الأمور—لكن ليس كل شيء.

نُشر هذا المقال لأول مرة في مايو 2022 وتم تحديثه بمناسبة عيد ميلاد مو جونستون الثالث والستين هذا الاثنين.

وُلد مو جونستون في عائلة كاثوليكية في غلاسكو، ومن الطبيعي أنه كان وهو طفل يشجّع نادي سلتيك. ففي اسكتلندا يعتمد الانتماء إلى الأندية في النهاية على الطائفة الدينية. وفي عام 1984 وقّع المهاجم الدولي الشاب مع ناديه المفضل، فتحوّل من مشجّع إلى لاعب. حلم العمر!

  • في سلتيك كان جونستون يسجّل في المتوسط هدفًا في كل مباراة ثانية. تُوِّج بطلًا للدوري وحاصلًا على الكأس، لكن ليس هذا فحسب: لقد أصبح بطلًا أسطوريًا. بعد أن نال جونستون بطاقة حمراء في إحدى مباريات «الأولد فيرم» أمام رينجرز البروتستانتي، رسم إشارة الصليب على نفسه وهو في طريقه إلى غرفة تبديل الملابس أمام كتلة مشجعي الفريق المنافس. هذا التصرف الاستفزازي إلى هذا الحد أشعل لدى البعض مزيدًا من الحب، بينما زاد لدى آخرين الكراهية أكثر.

    بعد ثلاثة أعوام في سلتيك، تجرأ جونستون على خوض تجربة الاحتراف خارج البلاد مع نادي نانت الفرنسي، لكنّه في 1989 أراد العودة إلى الوطن: ووفقًا للأعراف وقّع في البداية مجددًا مع سلتيك، قبل أن ينتقل، بعد تغيّر مذهل في الرأي، وبشكل مفاجئ تمامًا إلى الغريم الأكبر. بالفعل تعاقد رينجرز مع لاعب كاثوليكي، وبذلك كسر قاعدته غير المكتوبة التي سرت لعقود طويلة. لكن ليس أي كاثوليكي: بل أيقونة لسلتيك ذات ماضٍ معروف.

    يقول داني غرانت من مدونة رينجرز «إيبروكس نويس» لـSPOX: «في غلاسكو كانت هذه الصفقة قصة أكبر من سقوط جدار برلين في العام نفسه»، وكان حينها في العاشرة من عمره. وفي الذكرى الثلاثين للانتقال كتبت الصحيفة الاسكتلندية ديلي ريكورد: «لم تكن صفقة انتقال فحسب هزّت كرة القدم الاسكتلندية في أساساتها. بل كانت أيضًا واحدة من أهم اللحظات في تاريخ هذا البلد».

  • نشأة الصراع الديني في اسكتلندا

    لفهم مدى أهمية الانتقال، لا بد من فهم البلد، ونادييه الكرويين الأهم، وعلاقتهما بالدين. كانت اسكتلندا في البداية كاثوليكية، قبل أن تتحول إلى البروتستانتية في سياق الإصلاح الديني في القرن السادس عشر. بخلاف الجزيرة المجاورة، أيرلندا. فعندما اندلعت مجاعة في أيرلندا في منتصف القرن التاسع عشر، تدفق عشرات الآلاف من الكاثوليك إلى اسكتلندا، حيث باتوا منذ ذلك الحين يتنافسون مع البروتستانت المقيمين على العمل والسكن.

    لكن المجموعتين السكانيتين لم تكونا منفصلتين في آرائهما الدينية فحسب، بل أيضًا في السياسية: فبينما يدافع بعضهم عن جمهورية أيرلندا المستقلة، يعلن الآخرون ولاءهم للملكية وللمملكة المتحدة. ومع امتزاج ذلك بعدة عوامل أخرى، أسفرت هذه الظروف عن مستوى كبير من الكراهية المتبادلة.

    وسرعان ما تجسدت Rivalry بين الطائفتين أيضًا على ملعب كرة القدم: هنا سلتيك، الذي نشأ من كنيسة سانت ماري الكاثوليكية. وهناك رينجرز، الذي أسسه طلاب بروتستانت. وعلى أي جانب تقف الأندية يمكن رؤيته في كل مباراة داخل مدرجات المشجعين: هنا ترفرف الأعلام الإيرلندية، وهناك أعلام الاتحاد (يونيون جاك).

  • نادي رينجرز لكرة القدم والقانون غير المكتوب

    لكن سرعان ما اختلف الناديان في تعاملهما مع الدين. فـ«سلتيك» الكاثوليكي كان منذ البداية منفتحًا مبدئيًا على الجميع، بل إن بعض أكبر أساطير النادي كانوا بروتستانت. مثلًا المدرب جوك ستاين، الذي قاد سلتيك عام 1967 بشكل مذهل إلى الفوز بكأس أوروبا للأندية البطلة. وعندما سُئل عمّا إذا كان سيتعاقد مع الكاثوليكي أم البروتستانتي عند تساوي مستويي لاعبين، قال ستاين: «البروتستانتي، لأنني أعلم أن رينجرز لن يأخذ الكاثوليكي على أي حال».

    أما لدى رينجرز، فقد ترسّخ خلال عشرينيات القرن العشرين قانون غير مكتوب يقضي بعدم التعاقد مع لاعبين كاثوليك. وتُعزى هذه القاعدة إلى مسؤولين ولاعبين كانوا في ذلك الوقت أعضاء في «المنظمة البرتقالية». وهذه الجمعية البروتستانتية الراديكالية سُمّيت نسبةً إلى ويليام الثالث أمير أوراني، الذي هزم في أيرلندا يومًا جيش الملك الكاثوليكي جيمس الثاني.

    ورغم هذا القانون غير المكتوب، لعب بعض الكاثوليك على نحو متفرق لصالح رينجرز، لكن كان عليهم إخفاء طائفتهم. فمثلًا لم يعترف المهاجم الجنوب أفريقي دون كيتشنبراند بكاثوليكيته إلا بعد سنوات من رحيله: «لم أكن أستطيع الاعتراف بذلك آنذاك. كنت سأدمّر حياتي الرائعة».

    ومنذ سبعينيات القرن العشرين، تزايد الضغط السياسي والإعلامي على رينجرز لتخفيف هذه القاعدة. كما ترددت شائعات عن تحقيقات من الفيفا بسبب مزاعم تمييز. وكان مسؤولو رينجرز يعلنون مرارًا التعاقد مع لاعبين كاثوليك، لكنهم في النهاية اختاروا لتحقيق ذلك أكبر مفاجأة ممكنة.

    عودة مو جونستون المزعومة إلى نادي سيلتيك لكرة القدم

    كان مو جونستون قد غادر سلتيك عام 1987 على خير ما يرام: إذ لم يكن النادي قادرًا ولا راغبًا في دفع الرواتب المعروضة في أماكن أخرى، لذلك أبدت الجماهير تفهّمها لانتقال اللاعب البالغ 24 عامًا آنذاك إلى نانت في صفقة مربحة. لكن عندما سعى جونستون بعد عامين، بوصفه المهاجم الأساسي لمنتخب اسكتلندا، إلى العودة إلى الوطن، لم يكن أمامه سوى هدف واحد.

    في 12 مايو/أيار 1989 أعلن سلتيك، على نحو يكاد يكون متوقعًا، عن التعاقد مع جونستون. وكان الناديان قد اتفقا على قيمة انتقال قدرها 1.2 مليون جنيه إسترليني، وقد تم تحويل 400 ألف منها بالفعل إلى نانت. وعند سؤاله عن شائعات حول اهتمام مزعوم من مانشستر يونايتد، قال جونستون: «لا يوجد نادٍ بريطاني آخر يمكنني اللعب له سوى سلتيك».

    في اليوم التالي سافر جونستون مع زملائه المفترضين في الحافلة إلى المباراة الختامية في الدوري. وبعد أسبوع تابع أيضًا نهائي الكأس من الملعب. فاز سلتيك على الغريم الكبير، الذي كان قد ضمن في ذلك الموسم بالفعل لقب كأس الرابطة ولقب الدوري. وفي غلاسكو كانت موازين القوى تتبدّل: كان لقب 1989 بداية لهيمنة رينجرز على بطولة الدوري لمدة تسع سنوات.

  • جعل غرايم سونيس المستحيل ممكنًا

    لم يكن سلتيك متأخرًا عن غريمه في المدينة رياضيًا فحسب، بل ماليًا أيضًا. وبلغ الأمر حدًّا سيئًا لدرجة أن النادي كان يواجه على ما يبدو صعوبات في تدبير المبلغ المتبقي لإتمام صفقة انتقال جونستون. وعندما علم مدرب رينجرز غرايم سونيس بهذه التعقيدات، خطرت له فكرة ما كان يُعدّ من المستحيل تصوّره. ولم يكن هو نفسه قادرًا على التماهي مع «القانون» غير المكتوب في رينجرز أصلًا: فزوجته كاثوليكية، وأطفاله مُعمَّدون على الكاثوليكية. وقال سونيس: «ربما كنت ساذجًا، لكن الدين لم يكن بالنسبة لي يومًا موضوعًا».

    وبالاستناد إلى آفاق رياضية أفضل وراتب أعلى، أقنع جونستون بالعدول عن رأيه؛ وكان الاثنان يعرفان بعضهما من مشاركتهما معًا في مباريات المنتخب الاسكتلندي. ورغم الشكوك الأولية، وافق مسؤولو رينجرز في النهاية على الخطة. وكتب سونيس في سيرته الذاتية: «كانت هناك معارضة داخل النادي، وكان بعض المديرين يخشون أن يتركنا المشجعون جماعات». «لكنني جادلت بأن أهدافه ستكسبه تأييد الغالبية من المشجعين الذين لديهم الموقف الصحيح».

    وفعليًا، كان سونيس قد ضمن أن يصبح جونستون مستعدًا لخيانة ناديه المفضّل. وأن يصبح مسؤولو رينجرز مستعدين لخرق قانونهم غير المكتوب الساري منذ عقود. لكن بقيت مشكلة واحدة: سلتيك وعقده مع نانت. فتدخل الفيفا وقرر أن جونستون لاعبٌ لسلتيك—شريطة تحويل المبلغ المتبقي.

    ويُقال إن مدرب سلتيك بيلي ماكنيل دفع باتجاه الدفع، فقط لكي لا يُشرك جونستون مرة أخرى أبدًا كعقوبة على خيانته الفادحة. لكن النادي قرر خلاف ذلك، واستعاد مبلغ الـ400 ألف جنيه الذي كان قد حُوِّل بالفعل، وبذلك أتاح انتقال جونستون إلى رينجرز. وتمكّن اللاعب من الفرح براتب أعلى، فيما فرح نانت برسوم انتقال أعلى أصبحت الآن 1.5 مليون جنيه.

  • أثار انتقال مو جونستون حالة طوارئ

    لم يلحظ عامة الناس أيًا من تلك التطورات المذهلة: فقد كان من المسلم به عمومًا حتى 10 يوليو/تموز 1989 أن جونستون سيلعب مع سلتيك في الموسم التالي. وبعد نحو شهرين بالضبط من إعلانه العودة إلى سلتيك، قدمه رينجرز في ذلك اليوم ذي الدلالة التاريخية كلاعب جديد في صفوفه.

    وقال جونستون وهو يبتسم من خلف ربطة عنق رينجرز الزرقاء والبيضاء والحمراء: "أنا في غاية السعادة بالانضمام إلى رينجرز. أنا معجب بغرايم سونيس وأشعر أنني أنتقل إلى أحد أكبر الأندية، وربما أكبر نادٍ في أوروبا". وصرّح سونيس: "لكنْتُ سأكون أحمقًا تمامًا لو لم أسعَ للتعاقد مع مو. لقد قلت منذ البداية إن لا علاقة لي بالطائفية".

    وما إن قيلت الكلمات حتى عمت حالة طوارئ في غلاسكو. أمام ملعب رينجرز، إيبروكس بارك، وضع المشجعون أكاليل زهور كُتب عليها "نهاية 116 عامًا من التقاليد"، بينما أحرق آخرون وسط الدموع تذاكرهم الموسمية وأوشحتهم. وتحدث الأمين العام لرابطة المشجعين ديفيد ميلر عن "يوم حزين لرينجرز" وقال: "لا أريد أن أرى أي شخص كاثوليكي روماني في إيبروكس". وفي الجانب الآخر من المدينة، سارع مشجعو سلتيك في تلك الأثناء إلى تسجيل "نادي مشجعي سلتيك: نحن نكره مو جونستون" رسميًا.

    رينجرز ضد جونستون: إصبع الوسط ومضايقات من مسؤول المعدات

    كان الغضب الأخضر والأبيض على الأرجح أكبر وأكثر ديمومة حتى من الغضب الأزرق والأبيض والأحمر. فإلى الخيانة انضاف ظرفٌ آخر، وهو أن المنافس قام بإذلاله علنًا. يقول المدوّن غرانت: "بالطبع لم يتقبّل مشجعو رينجرز الصفقة بشكل جيد". "لكنها كانت في الوقت نفسه بمثابة إصبعٍ وسطى كبير في اتجاه مشجعي سيلتيك. لن يتجاوزوا ذلك أبدًا".

    ومن الناحية الرياضية كان من المفترض أن يفيد الانتقال رينجرز: فقد قاد جونستون فريقه الجديد خلال عامين إلى لقبين للدوري. وكان المهاجم قد هدّأ كثيرًا من المشجعين، وبخاصة أمين تجهيزات الفريق جيمي بيل، بعد بضعة أشهر فقط، حين سجّل هدف الفوز المتأخر في مباراة "أولد فيرم". ومنذ ذلك الحين فقط صار بيل يجهّز قميص جونستون في غرفة الملابس ويزوّده، مثل بقية اللاعبين، بألواح الشوكولاتة.

    توفي أيقونة النادي بيل عن عمر 69 عامًا، وفي إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي لعام 2022 ضد لايبزيغ أُقيمت دقيقة صمت تكريمًا له. ومنذ جونستون اضطر أمين التجهيزات بانتظام إلى تجهيز قمصان لاعبين من الطائفة الأخرى. ولا سيما منذ تدفق اللاعبين الأجانب عقب حكم بوسمان، أصبح وجود الكاثوليك في رينجرز أمرًا طبيعيًا.

    لكن المضايقات استمرت: إذ ذكر الإيطالي جينارو غاتوزو (لعب مع رينجرز موسم 1997/98) مثلًا أنه كان عليه خلع قلادة الصليب في غرفة الملابس. ولم يسمح النادي للاعبيه بإشارة التبرك علنًا إلا في عام 1998 (ولكن من فضلك ليس أمام جماهيرهم). وفي العام التالي أصبح الإيطالي لورينزو أموروزو أول قائد كاثوليكي للنادي.

  • رينجرز والدين: الوضع الحالي

    حتى وإن أصبح الفريق أكثر تنوعًا دينيًا، ظلّت جماهير رينجرز بطبيعة الحال بروتستانتية وتفخر بذلك. وعلى الرغم من المبادرات التي أطلقها الغريمان في «الأولد فيرم»، لا تزال تُسمَع حتى اليوم في ملاعبهما هتافات مليئة بالكراهية ضد دين الطرف الآخر. وقد عاقبت اليويفا رينجرز بسبب ذلك في عدد من مباريات الكؤوس الأوروبية، مثلًا في أعوام 2006 و2007 و2011 و2019.

    يخمّن المدوّن غرانت: «هذه الأغاني لا تُغنّى حقًا للإهانة أو لأسباب دينية، بل لتشجيع النادي الخاص». فقد ظلّ العداء للطائفة الأخرى لمدة طويلة مرادفًا لدعم طائفتك أنت (وبالتالي أيضًا ناديك). وعلى هذه الخلفية نُظمت قبل عقود أغانٍ. ويبدو أن الانفصال عن هذه التقاليد أمرٌ صعب بوضوح.

    يقول غرانت، الذي يرى أن «مفهوم الدين عفا عليه الزمن»: «لا يزال هناك طائفية في غلاسكو، لكنها ليست بالسوء الذي كانت عليه سابقًا». ولا يهم غرانت على الإطلاق أن الكاثوليك باتوا يلعبون منذ زمنٍ طويل أدوارًا مهمة في فريقه: «يمكنهم أن يكونوا عازفي ساكسفون مثليين بعين واحدة، طالما أنهم يجيدون التعامل مع كرة القدم».

