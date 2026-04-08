"هل نريد فتح هذا الموضوع الآن؟"، سأل الرقم واحد لدى حامل الرقم القياسي الألماني، عندما سأله الصحفيون الحاضرون في المنطقة المختلطة، بعد فوز ميونيخ 2:1، عن احتمال عودته إلى المنتخب الوطني الألماني.
"لن نفتح هذا الموضوع هنا الآن": حارس مرمى بايرن مانويل نوير يصبح واضحًا بشأن موضوعٍ ما بعد أداءٍ لامع ضد ريال مدريد
ثم تابع نوير قائلاً: "كما قلت: لن نفتح هذا الموضوع هنا الآن. أين لعبنا اليوم؟ كان ذلك أداءً مذهلاً، نحن لا نتحدث هنا الآن عن المنتخب الوطني. لقد قلت ما لديّ وأركّز على بايرن ميونخ."
وبالنسبة له، فإن الأمر الحاسم في المقام الأول هو "الفوز بهذه المباراة هنا"، بحسب اللاعب البالغ من العمر 40 عاماً. "من المهم تأكيد ذلك في مباراة الإياب. وما عدا ذلك لا يهمني."
وكان نوير أمام الملكيين الرجل الأبرز على أرض الملعب، إذ أنقذ الموقف مراراً بشكل رائع أمام هجوم الملكيين بقيادة كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور، كما تسلّم بعد نهاية المباراة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أيضاً جائزة "رجل المباراة" الرسمية.
- AFP
إيبرل يشيد بنوير: "أنقذنا"
كما أشاد به أيضاً عضو مجلس الإدارة الرياضي لبايرن ماكس إيبرل، الذي أثنى على حارس مرماه واعتبر أنه قدّم أداءً «ممتازاً». وقال: «بصراحة، لست متفاجئاً من الأداء. مانو يلعب طوال الموسم بهذا المستوى. لديه إحساس جيد بالمكان الذي ينبغي أن يتمركز فيه، وقد أنقذنا اليوم في موقف أو اثنين».
غير أن إيبرل لم يُرِد أيضاً الخوض في إمكانية عودة محتملة إلى منتخب ألمانيا: «لستُ اليوم مسؤولاً عن مدرب المنتخب»، قالها مبتسماً.
وقبل بضعة أشهر من كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، يجد الاتحاد الألماني لكرة القدم نفسه وسط جدل حول شاغل مركز حراسة المرمى. وكان مدرب المنتخب يوليان ناغلسمان قد حسم في الأصل خياره على حارس هوفنهايم أوليفر باومان كرقم واحد للبطولة، إلا أن كثيراً من الخبراء يطالبون باستدعاء نوير.
وقد ظل ابن الأربعين عاماً حارساً أساسياً في مرمى المنتخب الألماني لما يقرب من 15 عاماً، لكنه أعلن اعتزاله المبكر اللعب دولياً بعد الخروج من ربع النهائي في يورو 2024 على أرضه أمام إسبانيا. وكان من المفترض أن يخلف نوير حينها الحارس البديل لسنوات طويلة مارك-أندريه تير شتيغن، إلا أن هذا الأخير، بسبب كثرة الإصابات في الموسم الجاري، على الأرجح لن يكون ضمن الحسابات.
المباريات القادمة لنادي بايرن ميونخ
التاريخ
الوقت
المباراة
السبت، 11 أبريل
18:30
إف سي سانت باولي - بايرن ميونخ (الدوري الألماني)
الأربعاء، 15 أبريل
21:00
بايرن ميونخ - ريال مدريد (دوري أبطال أوروبا)
الأحد، 19 أبريل
17:30
بايرن ميونخ - في إف بي شتوتغارت (الدوري الألماني)
الأربعاء، 22 أبريل
20:45
باير ليفركوزن - بايرن ميونخ (كأس ألمانيا)