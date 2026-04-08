ثم تابع نوير قائلاً: "كما قلت: لن نفتح هذا الموضوع هنا الآن. أين لعبنا اليوم؟ كان ذلك أداءً مذهلاً، نحن لا نتحدث هنا الآن عن المنتخب الوطني. لقد قلت ما لديّ وأركّز على بايرن ميونخ."

وبالنسبة له، فإن الأمر الحاسم في المقام الأول هو "الفوز بهذه المباراة هنا"، بحسب اللاعب البالغ من العمر 40 عاماً. "من المهم تأكيد ذلك في مباراة الإياب. وما عدا ذلك لا يهمني."

وكان نوير أمام الملكيين الرجل الأبرز على أرض الملعب، إذ أنقذ الموقف مراراً بشكل رائع أمام هجوم الملكيين بقيادة كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور، كما تسلّم بعد نهاية المباراة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أيضاً جائزة "رجل المباراة" الرسمية.