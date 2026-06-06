بدلاً من فرض حظر صارم على مناقشات الانتقالات، اختار توخيل اتباع سياسة مرنة تهدف إلى تحقيق التوازن بين مصلحة اللاعبين وهدف إنجلترا المتمثل في تقديم أداء جيد على أرض الملعب.

وفي حديثه للصحفيين خلال مؤتمره الصحفي الأول في الولايات المتحدة، قال توخيل: "الأمر يتعلق بالمنطق السليم. لا أرغب في إجراء صفقات الانتقالات في اليوم السابق للمباراة، أو في يوم المباراة، هذه هي السياسة. ربما قبل يومين أيضًا، لكن لنرى.

"لكن كل شيء آخر - إذا تم بشكل خاص وفعال وهادئ - فإننا دائمًا سعداء بالمساعدة. من المفيد أن يكون هناك وضوح بشأن أي لاعب. إذا أتيحت لأي شخص فرصة لإتمام انتقاله إلى نادٍ آخر، فلن نقف في طريقه.

وفي معرض حديثه عن المشتتات التي تسببها تكهنات الانتقالات، قال توخيل: "سيكون ذلك مثالياً، لكن هذه ليست الحياة الواقعية. السؤال هو إلى أي مدى يجب أن نقلق. إذا طلبت من اللاعبين ألا يتعاملوا مع الأمر الآن، فستظل هواتفهم ترن بلا توقف. كيف نريد أن نتحكم في ذلك؟"