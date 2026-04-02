"لن أقول ذلك الآن" - دون غاربر لا يستبعد تطبيق نظام الصعود والهبوط في الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS)، ويؤكد ثقته في قدرة الدوري على جذب النجوم بعد كأس العالم 2026
- Getty Images Sport
التعاقد مع نجوم كبار
اعترف غاربر بأن الدوري أصبح الآن مختلفًا تمامًا عما كان عليه عندما تولى إدارته عام 1999. وعندما سُئل عن الجاذبية العالمية لدوري MLS خلال ظهوره في برنامج «The Late Run»، أكد المسؤول التنفيذي أن مشهد كرة القدم الأمريكية قد تغير تمامًا - وأعرب عن ثقته في قدرة الدوري على جذب المزيد من النجوم الكبار في المستقبل:
"في الماضي، كان من الصعب جلب اللاعبين الكبار إلى هنا. الآن الأمر ليس بهذه الصعوبة. بصراحة، أعتقد أنهم هم من يتصلون بنا"، قال غاربر.
وأبرز غاربر نجاح إنتر ميامي في التعاقد مع ليونيل ميسي كدليل على نجاحهم:
"لقد قرأتم جميع الأخبار عن برشلونة. قرأتم عن السعوديين. نحن فزنا. أعني، لقد أقنعناه بالانضمام، وهو لا يكتفي هنا بالفوز بالبطولات فحسب. إنه يبذل قصارى جهده في اللعب. لذا أعتقد أنه لا يوجد حدود لمن قد يكون ذلك"، قال غاربر.
كما تطرق إلى الانتقادات الموجهة إلى ميامي بشأن التعاقد مع ميسي. فقد أشار الكثيرون إلى أن الدوري لم يستفد من التعاقد مع ميسي بشكل كافٍ من الناحية التسويقية. ورفض غاربر هذه الفكرة:
"لقد قدم ليو الكثير لنا. سأتركه - وسأتعرض للانتقاد بسبب هذا - يقوم بعمله دون أن يشعر بالضرورة أنه عليه الظهور في وسائل الإعلام. على الرغم من أنه كان رائعًا معنا. إنه يصور الإعلانات، ويصور العروض الترويجية. هذا الأمر لا يناسب الجميع، لكن اللاعبين الذين يفعلون ذلك من أجلنا في فعالياتنا الإعلامية والتسويقية، يظهرون في إعلاناتنا. أنا سعيد من أجلهم، وأقدر ذلك"، قال غاربر.
- Getty
نداء مستمر
كما كشف غاربر أنه يفكر في مستقبل الدوري. ورغم أن ميسي وقع على تمديد طويل الأمد لعقده في ميامي قد يبقيه في الولايات المتحدة حتى عام 2028، إلا أن رئيس الدوري يفكر بالفعل في استقطاب المزيد من الأسماء الكبيرة.
"أود أن أرى شخصًا قادرًا على الارتقاء بالدوري إلى المستوى الذي وصلنا إليه بفضل ميسي، بل والارتقاء به إلى أبعد من ذلك. هل هذا فيني؟ لا أعرف. أعني، هل هو مبابي؟" تساءل غاربر.
لكنه اعترف بأن كريستيان بوليسيتش سيكون إضافة كبيرة إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم.
وقال: "سيكون بوليسيتش عامل تغيير جذري لدورينا".
- Getty Images Sport
عدم التعامل مع فريدي أدو بشكل جيد
لكن غاربر أقر بأن الدوري لم يتعامل مع فريدي أدو بالشكل الصحيح. فقد تم دفع هذا المراهق إلى دائرة الضوء وهو في الرابعة عشرة من عمره، وشهد مسيرته تتلاشى بعد أن فشل في ترك بصمة مع ثلاثة أندية مختلفة في الدوري الأمريكي لكرة القدم:
"لم نتعامل مع فريدي بالشكل الصحيح. لم يكن مستعداً. والرابطة لم تكن مستعدة"، قال غاربر. "كنا بحاجة إلى شيء ما. كان لدينا لاعب يشارك في كأس العالم للشباب، بالإضافة إلى عقود الرعاية التي كان يمتلكها، وكان مجرد طفل، فقمنا بدفعه، ودفعه الفريق، ولست متأكداً من أن ذلك كان أفضل شيء يمكن أن يفعله فريدي".
- Getty Images Sport
تساؤلات حول الصعود والهبوط
كما سُئل غاربر عن احتمال تطبيق نظام الصعود والهبوط في دوري كرة القدم الأمريكي (MLS). وقد اعترف في ديسمبر 2025 بأنه لا يستطيع استبعاد هذا الاحتمال. وأكد على هذا الرأي في المقابلة قائلاً:
"كنت أقول دائمًا: 'أبدًا، أبدًا، أبدًا'، لكنني لن أقول ذلك الآن. لا أعرف كيف سيكون شكل الدوري"، قال غاربر.
وتكهن بالشكل الذي قد يتخذه النظام، مشيرًا إلى أن التوسع الإضافي في الدوري قد يجبرهم على النظر في بعض الأمور:
"ربما يكون لديك 32 فريقًا، وتحتاج إلى قسمين، ويجب أن يكون هناك نظام الصعود والهبوط. ربما تندمج مع دوري آخر"، قال.