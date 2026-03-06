Getty Images Sport
"لن أجلس على الأريكة وأقضم أظافري" - دانيال فارك واثق تمامًا من أن ليدز يونايتد لن يهبط من الدوري الإنجليزي الممتاز
فارك واثق من أن ليدز سيتجنب الهبوط
وفي معرض حديثه عن ضغوط الهبوط، قال فارك: "أنا لست قلقًا على الإطلاق، أنا هادئ كالعادة، لماذا يجب أن أكون متوترًا؟ كانت (الهزيمة أمام سندرلاند) أول ليلة مخيبة للآمال في إيلاند رود منذ شهور، لكننا كنا نلعب ضد فريق لديه الآن 40 نقطة، وحصلنا على 72% من الاستحواذ على الكرة، وخلقنا فرصًا، ولم يتم احتساب ركلة جزاء واضحة لنا، وتم إلغاء هدفنا الأول بواسطة VAR، بينما تم احتساب ركلة جزاء لهم بطريقة ما. لو لعبنا هذه المباراة 20 مرة، أضمن أننا سنفوز 16 مرة، بالطبع هناك بعض النواقص، لكننا لم نخسر بشكل ساحق، فلماذا أقلق؟"
البقاء على قيد الحياة يظل الأولوية القصوى
في حين أن كأس الاتحاد الإنجليزي يوفر إلهاءً مرحبًا به وطريقًا محتملاً إلى ويمبلي، فإن فارك لا يخدع نفسه بشأن ماهية التركيز الأساسي. أقر المدير الفني بأنه على الرغم من أنه لا يهتم بنتائج المنافسين مثل وست هام وتوتنهام ونوتنغهام فورست، فإنه يعرف تمامًا ما يتعين على فريقه القيام به لضمان بقائه في الدوري لموسم آخر، ويطالب لاعبيه بإثبات أنهم يستحقون اللعب في أعلى مستوى.
"أنا لا أجلس على أريكتي وأقضم أظافري في انتظار خسارة وست هام أو نوتنغهام [فورست] أو توتنهام، ربما يكون هذا الموسم موسمًا تحتاج فيه إلى نقطة أو نقطتين أكثر من المعتاد، لكننا نحتاج إلى سبع إلى تسع نقاط، هذه حقيقة، وفي هذه المباريات الأخيرة لدينا كل الفرص للفوز بهذه النقاط، ولكن حتى في المباريات الثلاث المقبلة لدينا فرص. إذا لم نحقق ذلك في المباريات الست الأخيرة، فإننا لا نستحق اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن كل ما رأيته منحني ثقة كبيرة"، أضاف فارك.
مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي مع فريقه السابق
المهمة المباشرة لليدز هي مواجهة فريق نورويتش سيتي المتجدد، الذي يديره فيليب كليمنت. كان فريق الكناري في حالة رائعة في بطولة الدوري، حيث فاز في 10 من آخر 15 مباراة. بالنسبة لفارك، فإن هذه المباراة لها أهمية شخصية بالنظر إلى تاريخه الناجح في كارو رود، على الرغم من أنه يؤكد أن العاطفة ستوضع جانباً بمجرد أن تطلق صافرة البداية في إيلاند رود بعد ظهر يوم الأحد.
وفي معرض تعليقه على اللقاء، قال فارك: "بالطبع، نورويتش منحني فرصتي الأولى في المملكة المتحدة، وسيظل دائمًا يحتل مكانة خاصة في قلبي، لكن تركيزي الآن منصب فقط على ناديي هنا، وأنا أثق تمامًا في لاعبي فريقي وطاقم العمل. لأكون صادقًا، في مسابقة الكأس، ما يهم هو الفائز فقط، وهذا سيحدث فرقًا كبيرًا، الفوز بالدوري أو الكأس شيء مميز، أحب أجواء المباريات الحاسمة، لست متأكدًا مما إذا كان وصولنا إلى ربع النهائي أو نصف النهائي سيغير سيرتي الذاتية كثيرًا، لكن بالنسبة لنا جميعًا، الفوز سيغيرها بالتأكيد. دعونا لا ننجرف، علينا أن نقوم بعملنا ضد فريق نورويتش القوي، وعلينا أن نركز على هذه المباراة فقط".
حاجز خط التماس
سيتعين على ليدز خوض مباراة الكأس بدون فارك على خط التماس بعد أن قبل عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة وغرامة قدرها 8000 جنيه إسترليني بسبب مواجهته مع المسؤولين بعد مباراة مانشستر سيتي.
