"لن أتفاجأ" - توقعات صادمة بتقاعد فينيسيوس جونيور مبكراً من قبل زميله السابق في ريال مدريد إيدن هازارد

نظرًا لأن فينيسيوس غالبًا ما يتعرض للانتقاد بسبب احتفالاته وتفاعلاته مع مشجعي الفرق المنافسة، قدم هازارد بعض النصائح الأخوية لزميله السابق. مع الاعتراف بأن البرازيلي يتمتع بقوة جسدية وعقلية، اقترح نجم تشيلسي وريال مدريد السابق أن إجراء تغييرات بسيطة في طريقة تقديم نفسه على أرض الملعب قد يساعد في تغيير نظرة الجمهور إليه.

"بصفتي صديقًا له، أقول له: 'كن حذرًا. العب بالطريقة التي تريدها، لكن كن حذرًا. الناس في صفك، لذا العب كرة القدم واستمتع وأسعدنا نحن مشجعي كرة القدم الحقيقيين". "عندما ترقص، ارقص بطريقة معينة حتى يحبك الناس. رونالدينيو كان يرقص أيضًا، ولا أتذكر أنني رأيت كل هذه القصص. عشت مع فينيسيوس لمدة أربع سنوات، وسرعان ما أدركت أنه قوي عقليًا وجسديًا. أن يعيش في أفضل نادٍ ويفعل ما يفعله. أرفع له القبعة".