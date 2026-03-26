لم يؤكد ليونيل ميسي بعد مشاركته في كأس العالم 2026، حيث صرح مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني قائلاً: «لسنا في عجلة من أمرنا»

مع استعداد الأرجنتين لخوض مباراتيها الوديتين المقبلتين ضد موريتانيا وزامبيا على ملعب «لا بومبونيرا»، انحرفت المحادثة بشكل طبيعي نحو مسألة مشاركة قائد الفريق في كأس العالم 2026. ولم يتمكن سكالوني مرة أخرى من تأكيد مشاركة ميسي بشكل قاطع في هذا الحدث العالمي، رغم أنه لا يزال متفائلاً.

"هذا سؤال موجه له. لست مضطراً للإجابة. أنتم تعرفون بالفعل ما أعتقده. أريده أن يكون هناك، لكنه هو من يقرر. لقد استحق الحق في أن يقرر براحة بال. نحن لسنا في عجلة من أمرنا. لنأمل أن يقول نعم"، قال سكالوني للصحفيين خلال مؤتمره الصحفي قبل المباراة. كما تطرق المدرب إلى مستقبله الشخصي، مشيرًا إلى أن المفاوضات بشأن العقد جارية، لكنها ليست محور اهتمامه الأساسي.

"تجديد عقدي ليس محور اهتمامي. وكيل أعمالي يتحدث مع الرئيس، لكن في الوقت الحالي، كل ما يهمني هو كأس العالم"، قال.







