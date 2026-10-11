"لم يكن يستحق الحمراء".. مدرب ليفربول يدافع عن نجمه بعد الطرد ضد مانشستر سيتي!

خرج إيراولا غاضبًا بعد أن شاهد فريقه ينهار في أعقاب بطاقة حمراء مثيرة للجدل حصل عليها ريان جرافنبرخ. كانت المباراة متوازنة تمامًا على أرض أنفيلد حتى الدقيقة 62، عندما طُرد لاعب بايرن ميونخ السابق بعد حصوله على إنذار ثانٍ إثر تدخّل على جيريمي دوكو.

وقال إيراولا في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: «أعتقد أن التحليل واضح تمامًا، أليس كذلك؟ أعتقد أننا لعبنا مباراتين مختلفتين: واحدة حتى البطاقة الحمراء، وأخرى من البطاقة الحمراء حتى النهاية. أعتقد أننا كنا الفريق الأفضل حتى البطاقة الحمراء في الدقائق الـ62 الأولى، هذا ما أعتقده. وهم كانوا أفضل منا، بالطبع، بعد البطاقة الحمراء. وسجلوا الأهداف. لكنني أعتقد أن اللاعبين يستحقون الثناء اليوم، لأنني أعتقد أنهم قدّموا كل شيء».

وأضاف: «لقد قدّموا كل شيء. وأعتقد أيضًا أن الجماهير كانت رائعة اليوم، رائعة. قبل المباراة وخلالها وبعدها. وأعتقد أن الأجواء والإحساس الذي كان لدينا حتى تلك اللحظة، كان أيضًا، على ما أعتقد، أفضل لحظاتنا على الأرجح، عندما كنا نصنع الفرص ونلعب بإيجابية. من الواضح أنه عندما تخسر بنتيجة 3-0، فإن ذلك لا يعني الكثير. لكنني أعتقد أنه كان أمرًا مهمًا».



